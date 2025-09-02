ETV Bharat / health

ഉറക്കമുണർന്ന ഉടനെ പുതപ്പും വിരിയും മടക്കി വയ്ക്കരുത്; കാരണങ്ങൾ ഇതാണ് - RISKS OF MAKE YOUR BED IMMEDIATELY

രാത്രി മുഴുവൻ പുതച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന പുതപ്പിലും വിരിയിലും ചൂടും ഈർപ്പവും തങ്ങി നിൽക്കും. എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ ഇവ മടക്കി വയ്ക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

Representative Image (Canva)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 2, 2025 at 6:17 PM IST

2 Min Read

രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്ന് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാലുടൻ പുതപ്പും കിടക്കയും അടുക്കി ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ശീലമാണ്. അച്ചടക്കത്തിന്‍റെയും വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിന്‍റെയും സൂചകമായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. മിക്കവരുടെയും പ്രഭാത ദിനചര്യകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. എന്നാൽ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ തന്നെ വിരിയും പുതപ്പും വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമാണോ ? അല്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നത്. അതിന്‍റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയാം.

ചൂടും ഈർപ്പവും തങ്ങി നിൽക്കും
രാത്രി മുഴുവൻ പുതച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പും ശ്വാസം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടും ഈർപ്പവുമൊക്കെ പുതപ്പിലും മെത്തയിലും തലയിണയിലും പറ്റിപിടിക്കും. ഉറക്കം ഉണർന്ന ഉടൻ ഇവ മടക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഈർപ്പവും ചൂടുമെല്ലാം അതിനകത്ത് തങ്ങി നിൽക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഇത് ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന് കാരണമാകുകയും ബാക്‌ടീരിയകളും പൊടിപടലങ്ങളും വേഗത്തിൽ പടരാനും കാരണമാകും. അതിനാൽ കിടക്ക വിരിയും പുതപ്പും അൽപസമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ മടക്കി വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അണുക്കൾ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ബാക്‌ടീരിയകൾ പെരുകും
ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുതപ്പ് പെട്ടന്ന് മടക്കി വക്കുന്നത് ബാക്‌ടീരിയകൾ പെരുകാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ ഉറക്കമുണർന്ന ഉടൻ റൂമിലേക്ക് വായുസഞ്ചാരമുള്ള ജനലുകളും വാതിലുകളും തുടർന്നിടുക. ശുദ്ധവായുവും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഉപരിതലത്തിലെ ബാക്‌ടീരിയകളെയും മൈറ്റുകളെയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ് സൂര്യപ്രകാശത്തിനുണ്ട്. മാത്രമല്ല സ്ഥിരമായി വായുസഞ്ചാരം ലഭിക്കുന്നത് ദുർഗന്ധവും ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷവും ഇല്ലാതാക്കും.

പുതപ്പുകൾ പെട്ടന്ന് കേടാകും
ഈർപ്പം, ചർമത്തിന്‍റെ സ്രവങ്ങൾ ഏന്നിവയെല്ലാം പുതപ്പിൽ പറ്റിപിടിക്കുന്നത് കാലക്രമേണ ദുർഗന്ധത്തിനും നിറം മങ്ങാനും തേയ്‌മാനം സംഭവിക്കാനും ഇടയാക്കും. എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ തന്നെ കിടക്ക അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത് ബാക്‌ടീരിയകളും പൊടിപടലങ്ങളും പറ്റിപിടിക്കും. പുതപ്പും വിരിയും പെട്ടന്ന് കേടുവരാൻ ഇത് കാരണമാകും.

പൊടിപടലങ്ങൾ പെരുകും
പുതപ്പുകളും വിരിയും പെട്ടന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുന്നത് പൊടിപടലങ്ങൾ പെരുകാൻ ഇടയാക്കും. ചർമത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്ന മൃതകോശങ്ങളും ഈർപ്പവും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സൂക്ഷമജീവികളാണിവ. മൂക്കൊലിപ്പ്, തുമ്മൽ, കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുക തുടങ്ങിയ അലർജി ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇവ കാരണമാകും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

