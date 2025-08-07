ലോകത്തിലെ തന്നെ അപൂര്വ എൻഡോസ്കോപ്പിക് മസ്തിഷ്ക ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ചണ്ഡീഗഡ് പിജിഐ. എൻഡോസ്കോപ്പിക് വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസർ ഡോ. എസ്.എസ്. ദണ്ഡപാണിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദഗ്ധ സർജറി സംഘവുമാണ് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ എൻഡോസ്കോപ്പിക് മസ്തിഷ്ക ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ അമ്രോഹ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 2 വയസുകാരി ഗോരിക എന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറിലുണ്ടായിരുന്ന 4.5 സെൻ്റി മീറ്റർ ക്രാനിയോഫാരിൻജിയോമ ട്യൂമറാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. തലയോട്ടി തുറക്കാതെ മൂക്കിലൂടെ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ചാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയില് നിന്ന് ട്യൂമര് നീക്കം ചെയ്തത് പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റി.
എന്താണ് എൻഡോനാസൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയ?
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ സംഘം ചണ്ഡീഗഡ് പിജിഐയിലെ എൻഡോസ്കോപ്പിക് വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസർ ഡോ. എസ്.എസ്. ദണ്ഡപാണിയെ സമീപിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളുടെയും കാഴ്ച ശക്തി കുറച്ച് മാസങ്ങളായി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് പ്രൊഫസർ ഡോ. എസ്.എസ്. ദണ്ഡപാണി പറഞ്ഞു.
ശരീരത്തില് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. എംആർഐ സ്കാന് നടത്തിയപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒപ്റ്റിക് നാഡി, ഹൈപ്പോതലാമസ് പോലുള്ള വളരെ സെൻസിറ്റീവായ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹാർഡ് ട്യൂമർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ തലയോട്ടി തുറന്നാണ് ഓപ്പൺ ബ്രെയിൻ സർജറി നടത്തുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും മൂക്കിലൂടെ എൻഡോനാസൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറി നടത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ടീം തീരുമാനിച്ചു. 10 മുതൽ 15 വരെ ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്.
ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി
പെണ്കുട്ടിയുടെ പ്രായം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് വളരെയധികം ജാഗ്രത ആവശ്യമായിരുന്നു. കൂടാതെ ശസ്ത്രക്രിയയോടനുബന്ധിച്ച് എടുത്ത മുന്കരുതലുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിന് പുറമേ മൂക്കിൻ്റെ നേർത്ത ഘടന, അപൂർണമായ അസ്ഥികൾ എന്നിവ ശസ്ത്രക്രിയ പലമടങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കി മാറ്റി. എന്നാല് ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം റിസ്ക് എടുക്കാന് തയ്യാറായി. ഇതാണ് വിജയത്തില് കലാശിച്ചതെന്ന് ഡോ. എസ്.എസ്. ധണ്ഡപാണി പറഞ്ഞു.
ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം ഇ.എൻ.ടി. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ. റിജുനിത കൈകാര്യം ചെയ്തു. ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ധണ്ഡപാണി തലയോട്ടിയുടെ അടിഭാഗത്ത് സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. സി.ടി. ആൻജിയോഗ്രാഫി, ഹൈ-ഡെഫനിഷൻ എൻഡോസ്കോപ്പി തുടങ്ങിയ മൈക്രോ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ലാറിൻജിയൽ കോബ്ലേറ്റർ തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്.
6 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന പ്രയന്ത്നം
ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ഏകദേശം 6 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നതായി പ്രൊഫസർ ഡോ. എസ്.എസ്. ധണ്ഡപാണി വ്യക്തമാക്കി. ഈ സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം, പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് 250 മില്ലി രക്തം മാത്രമേ പുറത്തുവന്നുള്ളൂ. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആരോഗ്യ നില സാധാരണ അവസ്ഥയിലായി. സിടി സ്കാന് ചെയ്തപ്പോൾ ട്യൂമർ ഏതാണ്ട് പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്തെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സങ്കീർണതകളൊന്നും കണ്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രോഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കള്ക്ക് മനസിലായി. പിജിഐക്കുറിച്ച് അവര് യൂട്യൂബിലാണ് കണ്ടത്. ശേഷം പിജിഐയിൽ ചികിത്സ തേടാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഗോരികയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു. ഗോരികയ്ക്ക് ഒന്നര വയസുള്ളപ്പോൾ അവൾ പൂർണമായും ആരോഗ്യവതിയായിരുന്നുവെന്ന് ഗോരികയുടെ അമ്മ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നര വർഷത്തിനുശേഷം പെണ്കുട്ടിയില് ചില മാറ്റങ്ങള് കാണാന് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഗോരികയുടെ കണ്ണുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലായത്.
ഗോരികയെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ നിരവധി ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചു. അതിനിടയിലാണ് പിജിഐയുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള് അറിയുന്നത്. സര്ജറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പിഐജിയുടെ നിരവധി അഭിമുഖങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു. തുടർന്ന് ഗോരികയെ ചണ്ഡീഗഡ് പിജിഐയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. വൈകാതെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതായും അവര് പറഞ്ഞു.
ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ
ഇതിനുമുമ്പ്, 16 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മൂക്കിലൂടെ 3.4 സെൻ്റീമീറ്റർ ക്രാനിയോഫാരിൻജിയോമ ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡിയയിലാണ് ആദ്യമായി ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു വലിയ നേട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
