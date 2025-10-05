എഗ് ക്രീമി സ്ക്രാമ്പിൾസ് മുതൽ മഫിന് വരെ; ആരോഗ്യകരമായ പ്രഭാതത്തിനായുള്ള സിമ്പിള് മുട്ട വിഭവങ്ങള്
ക്ലാസിക് ക്രീമി സ്ക്രാമ്പിൾസ് മുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് ടോസ്റ്റ് ടോപ്പറുകൾ വരെ മുട്ടയില് ഉണ്ടാക്കാന് കഴിയും.
Published : October 5, 2025 at 12:45 PM IST
നിങ്ങളുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ആരോഗ്യകരമാക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രഭാതഭക്ഷണം രുചികരവും പോഷകപ്രദവുമാക്കാൻ ധാരാളം മാർഗങ്ങളുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടവും, വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായ പ്രഭാതഭക്ഷണമാണ് മുട്ട. ക്ലാസിക് ക്രീമി സ്ക്രാമ്പിൾസ് മുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് ടോസ്റ്റ് ടോപ്പറുകൾ വരെ മുട്ടയില് ഉണ്ടാക്കാന് കഴിയും.
പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൽ മുട്ട ഉള്പ്പെടുത്തുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തിൻ്റെ ശരിയായ തുടക്കം എന്നും പറയാം. നിങ്ങളുടെ ഊർജസ്വലമായ ദിവസത്തെയും വിരസത നിറഞ്ഞ ദിവസത്തെയും ഒരുപോലെ രുചികരമാക്കാന് കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് മുട്ട. രാവിലെ ഓഫിസില് പോകുന്നവര്ക്കും മറ്റ് ജോലികളില് ഏര്പ്പെടുന്നവര്ക്കും എളുപ്പത്തില് മുട്ട ഉള്പ്പെടുത്തിയ ഭക്ഷണമോ മുട്ട ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭക്ഷണമോ ഉണ്ടാക്കാം.
സ്ക്രാംബിൾഡ് എഗ്സ് ടോസ്റ്റ്
വേഗത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്നതും പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടവുമായ ഈ ക്ലാസിക് ഭക്ഷണം രാവിലെ കഴിക്കാന് ഉത്തമമാണ്. ബ്രഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തതില് മുട്ട കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തുമ്പോള് പ്രഭാതഭക്ഷണം ആരോഗ്യകരമാകുന്നു. ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രഡില് കുറച്ച് പച്ചക്കറികള് കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തണം. തക്കാളി, കക്കരിക്ക, സവാള, വേവിച്ച ബ്രോക്കോളി എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്തണം. ആവശ്യമങ്കില് ഇതിലേക്ക് സോസ്, പീനട്ട് ബട്ടര്, വെണ്ണ എന്നിവയും ചേര്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിഭവം മറ്റ് പ്രഭാത ഭക്ഷണങ്ങളേക്കാല് ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഫീലും തരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ മസാല ഓംലെറ്റ്
രാവിലെ എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവര്ക്ക് മസാല ഓംലെറ്റ് ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. നന്നായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില എന്നിവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഓംലെറ്റ് രുചികരവുമാണ് പോഷക സമൃദ്ധവുമാണ്. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രീറ്റ്-സ്റ്റൈൽ മസാല ഓംലെറ്റ് തയാറാക്കാന് കഴിയും. രുചിയും പോഷകവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്.
അവക്കാഡോ എഗ് ടോസ്റ്റ്
ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായവർക്കുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് വേവിച്ച മുട്ട ചേർത്ത അവക്കാഡോ ടോസ്റ്റ്. ജിമ്മില് പോകുന്നവരടക്കം ഇപ്പോള് അവക്കാഡോ ടോസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു. കൊഴുപ്പും പ്രോട്ടീനും തുല്യമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ വിഭവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. രാവിലെ തിരക്കിട്ട് ഓഫിസിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നര്ക്കും പെട്ടന്ന് സിമ്പിളായി ഇത് തയാറാക്കാം. പഴുത്ത അവക്കാഡോ ബ്രഡിന് മുകളില് വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് നന്നായി വേവിച്ച മുട്ട വയക്കുക. ഒരു മാസ്റ്റർപീസ് ഐറ്റം സിമ്പിളായി രാവിലെ കഴിക്കാം.
എഗ് പറാത്ത
ഒരു ജനപ്രിയ ഇന്ത്യൻ പ്രഭാതഭക്ഷണമാണ് എഗ് പറാത്ത. രാവിലെ തന്നെ വയറ് നിറയ്ക്കുന്ന രുചികരമായ ഐറ്റമാണിത്. പ്രോട്ടീന് നിറഞ്ഞ ഈ വിഭവം രാവിലെ സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കാം. വേവിച്ച പറാത്തയുടെ മുകളിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് നന്നായി വേവിക്കുക. ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ചട്ണിയുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ടോമാറ്റോ സോസുമായി ചേർത്ത് ഇത് കഴിക്കാം.
ബേക്ക്ഡ് എഗ് മഫിനുകൾ
പോഷകാഹാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്തവര്ക്കുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് എഗ് മഫിനുകൾ. മുട്ട പൊട്ടിച്ചതും പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞതും ചീസും ചേര്ത്ത് ബേക്ക് ചെയ്തു വയ്ക്കാം. ഇവ മുൻകൂട്ടി ബേക്ക് ചെയ്ത് വച്ചാല് പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം.
