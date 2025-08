ETV Bharat / health

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം? - PREGNANCY IN LIVER

The baby growing in the liver and not in the uterus of the woman ( ETV Bharat )