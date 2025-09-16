'കണ്ടാല് പോരാ എടുക്കുകയും ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും വേണം'! മുത്തം കൊണ്ട് നവജാതശിശുക്കളെ സ്നേഹിക്കല്ലേ; അപകടമാണ്
Published : September 16, 2025 at 11:46 AM IST
വീട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞ് അതിഥി എത്തുമ്പോള് പലപ്പോഴും അവിടെ ആഘോഷമായി മാറാറുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിനെ കൊഞ്ചിക്കാനും താലോലിക്കാനുമൊക്കെ ഒത്തിരിപേരുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പലര്ക്കും കുഞ്ഞിനെ കൂടുതല് സമയം എടുക്കാന് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന പരാതി വരെ വരാറുണ്ട്. വീട്ടിലുള്ളവര്ക്ക് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിനെ കാണാനായി സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കള്ക്കുമൊക്കെ ഈ പരാതിയുണ്ടാവും.
കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാല് മാത്രം പോരാ പലരും സ്നേഹത്തിന്റെ പേരില് കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും മാറി മാറി എടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല് ഈ സ്നേഹ പ്രകടനം കുഞ്ഞിന് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങള് കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നതും ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇത് കുഞ്ഞിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമാണ്. അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ ദുര്ബലമാണ്. മുതിർന്നവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും പോലും കുഞ്ഞിന് വലിയ രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ചുമ, പനി, ഹെർപീസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെയോ അനാവശ്യ സ്പർശത്തിലൂടെയോ കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരാം.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കള് വ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങള് പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാന്. കുഞ്ഞിനെ കാണാന് വരുന്നവരോട് ഉമ്മ വയ്ക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം. കൈ കഴുകാതെ കുഞ്ഞിനെ തൊടാതിരിക്കാൻ ഉറപ്പാക്കുക, രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ കുഞ്ഞിനോട് അടുത്തുവരാതെ സൂക്ഷിക്കണം.
- കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യമാണ് പ്രധാന്യം
സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതും സ്പർശവും മാത്രമാണെന്ന് കരുതല്ലേ — കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കുന്നതും സ്നേഹത്താലുള്ള ഒരു നോട്ടവും, അകലത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശംസയും കുഞ്ഞിന് മതിയാകും.
കുഞ്ഞിനെ കാണാന് എത്തുന്നവര് അവരുടെ കവിളുകളില് നുള്ളുകയും ചുംബിക്കുയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടിയോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തോടെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ചുംബിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം കുട്ടിയെ ദ്രോഹിക്കുകയാണെന്ന് ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ ഹേമേന്ദ്ര ഗുപ്ത പറയുന്നു. ഒരു കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടിലോ വായയ്ക്കടുത്തോ ചുംബിക്കുന്നത് ചില രോഗങ്ങൾ പടർത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
- നവജാത ശിശുക്കളെ ചുംബിക്കുമ്പോള്
പൊതുവെ, നവജാതശിശുക്കളെ ചുംബിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ, അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ ദുർബലമായിരിക്കും. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മുതിർന്നവരിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന രോഗാണുക്കൾ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ജീവന് ഭീഷണിയായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
നവജാതശിശുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒന്നാണ് ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ്. മുതിർന്നവരിൽ ഇത് ചുണ്ടിലെ ഒരു ലളിതമായ പൊള്ളൽ പോലെ കാണപ്പെടാം, പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ അത് ജീവന് ഭീഷണിയായേക്കാം. വൈറസ് കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്കോ വായിലേക്കോ ചർമ്മത്തിലേക്കോ പടർന്ന് രക്തത്തില് പ്രവേശിച്ചാൽ അവയവങ്ങളുടെ പരാജയം പോലുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും .
നാല് ആഴ്ചയിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് അപകടസാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതിനാൽ, ജലദോഷം ഉള്ളവരുമായി അടുത്ത ബന്ധം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബാക്ടീരിയ അണുബാധയും ഒരു പ്രധാന അപകടമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ബി സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് (ജിബിഎസ്) എന്ന ബാക്ടീരിയ പല മുതിർന്നവർക്കും ഒരു ദോഷവും വരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു നവജാത ശിശുവിൽ ഇത് സെപ്സിസ് (രക്ത അണുബാധ) അല്ലെങ്കിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലുള്ള ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
അതുപോലെ, മുതിർന്നവരിൽ നേരിയ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഇ.കോളി ബാക്ടീരിയ, നവജാതശിശുക്കളുടെ ദുർബലമായ പ്രതിരോധശേഷി കാരണം ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന് കാരണമാകും. മുതിർന്നവരെപ്പോലെ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ അവരുടെ ശരീരം ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ രോഗാണുക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപകടകരമാണ്.
മുതിർന്നവരെപ്പോലെ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ നവജാത ശിശുക്കളുടെ ശരീരം ഇതുവരെ സജ്ജമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ രോഗാണുക്കൾ വളരെ അപകടകരമാണ്. അതിനാൽ ഒരു ചുംബനത്തിലൂടെ പടരുന്ന രോഗാണുക്കൾ പോലും മെഡിക്കൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകും.
- സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ
- മാതാപിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സ്പർശിച്ചും ചുംബിച്ചും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
- കുഞ്ഞിനെ തൊടുന്നതിനുമുമ്പ് കൈകൾ നന്നായി കഴുകുക. ഇത് രോഗാണുക്കൾ പടരുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും.
- കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തോ വായിലോ കൈകളിലോ ചുംബിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പകരം, കുഞ്ഞിന്റെ തലയുടെ പിൻഭാഗത്തോ കാലിലോ ചുംബിക്കുക.
- ജലദോഷം, പനി, ചുമ എന്നിവയുള്ളവർ കുട്ടികളുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം. മുതിർന്നവരിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന് കാരണമാകും.
- മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോട് കുട്ടിയെ ചുംബിക്കുകയോ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് മാന്യമായി ആവശ്യപ്പെടാൻ മടിക്കരുത്. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടിയാണിത്.
ശാരീരിക സ്പർശനമില്ലാതെ തന്നെ വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ മൃദുവായി തലോടി, മൃദുവായ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചേർത്തു പിടിക്കുക എന്നിവ അനാവശ്യമായ ഉപദ്രവം വരുത്താതെ വാത്സല്യവും ആശ്വാസവും നൽകും.
- കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുക
ഒരു നവജാത ശിശുവിനോട് നമ്മൾ വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ്. ഒരു ചുംബനം, ചെറുതായി തോന്നുമെങ്കിലും, കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിന് ചെറുക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗാണുക്കളെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
കുട്ടികൾ സംരക്ഷണത്തിനായി പൂർണ്ണമായും നമ്മെ, (മുതിർന്നവരെ) ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നല്ല ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിലൂടെയും, മുഖത്ത് ചുംബിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെയും, ബന്ധുക്കളുമായി കർശനമായ അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കണം.
നിര്ദേശം: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശുപാർശകളും നിങ്ങളുടെ ധാരണയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
