പലര്ക്കും ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് കുട്ടികളെ വളര്ത്തുകയെന്നത്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകള്ക്കും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ലാതെയാണ് വളര്ത്തുന്നത്. തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കള് എങ്ങനെയാണോ വളര്ത്തിയത് അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളര്ത്തുന്നവരുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരച്ച വരയില് നിര്ത്തി വളര്ത്തുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കില് അത് കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യം കൂടി അറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
നിങ്ങള് കുട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം. എന്നാല് എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
1.ഹെലികോപ്റ്റർ പാരന്റിംഗ്
രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടിയെ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുകയും എപ്പോഴും സംശയദൃഷ്ടിയോടെ മാത്രം കുട്ടിയെ കാണുകയും സദാസമയവും കുട്ടിയെ നിരീക്ഷിക്കുകയും കുട്ടിയെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ മുറിയുടെ വാതിലിനടുത്ത് നിന്ന് കുട്ടി ഫോണിലൂടെ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഒളിഞ്ഞുനോക്കുക, കുട്ടിയുടെ ഫോണ് നിരന്തരം പരിശോധിക്കുക, കുട്ടിയുടെ മുറിയും ബാഗും എപ്പോഴും അവരറിയാതെ പരിശോധിക്കുക അവരെ റോന്തുചുറ്റുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും കറങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ഹെലികോപ്റ്റര് പാരന്റിംഗ്. ഇത്തരം അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും സംശയവും വിശ്വാസക്കുറവും ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
കുട്ടികളെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്താണ് കളിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത്, ഒരു കളിപ്പാട്ടം എങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കണം അത് നശിപ്പിക്കരുത് അല്ലെങ്കില് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടം എടുക്കാന് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കാന് ആവശ്യപ്പെടുക, കുട്ടിയെ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം കൂട്ടുക്കൂടുന്നതിന് നിയന്ത്രിക്കുക, ഇങ്ങനെ കുട്ടികള് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിലായാലും അവരുടെ ഇഷ്ടം പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുകയും കൂടുതല് സ്ട്രിക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി പലരിലുമുണ്ട്. ഇത്തരം നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് സ്കൂളിലായാലും സമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലായാലും സഹകരിക്കാന്ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കും.
ഏത് കാര്യത്തിലും രക്ഷിതാക്കളുടെ അമിത ഇടപെടലുകളും അമിതനിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകുമ്പോള് കുട്ടികള്ക്ക് വെല്ലുവിളികള് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും ജീവിതത്തില് വിജയിക്കാനും സാധിക്കാതെ വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് പത്തു വയസാകുമ്പോഴേക്കും വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുമെന്ന് പഠനത്തില് പറയുന്നു.
2. കുട്ടികളെ അടിച്ചു വളര്ത്തുന്നവര്
ഇന്സിന്റീവ് പാരന്റിംഗ്: പലരും തങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കള് വളര്ത്തിയ രീതിയില് തന്നെ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വളര്ത്തുന്നവരുണ്ട്. ചിലര് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിച്ചു വളര്ത്തുന്നവരുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് പരമ്പരാഗതമായി രീതിയില് വളര്ത്തുന്നതാണ് ഇന്സിന്റീവ് പാരന്റിംഗ് എന്നു പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികള്ക്ക് മാനസിക വേദന വളരെയേറെയാണ്. തന്നെ രക്ഷിതാക്കള്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് കരുതി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വരെ മുതിരുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട്.
അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാരന്റിംഗ്: അന്യസ്ഥലത്ത് കഴിയുന്ന ചില രക്ഷിതാക്കള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര്ക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്നവരാണ്. അത്തരം രക്ഷിതാക്കള്ക്ക് കുട്ടികളെ അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന് സാധിക്കാതെ വരും. ആ പാരന്റിംഗിന് പറയുന്നതാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാരന്റിംഗ്.
പെർമിസീവ് പാരന്റിംഗ്: കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നുതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന് ശ്രമിക്കുമ്പോള് രക്ഷിതാവിനെ കുട്ടി എതിര്ക്കാനും സാധ്യതയേറെയാണ്. ചില കുട്ടികളിലെങ്കിലും അച്ചടക്കം പറയുന്ന രക്ഷിതാവിനോട് വൈരാഗ്യം വരാനും ഇടയാകും. കാലക്രമേണ കുട്ടികള്ക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരും. ഇവ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രതിസന്ധികൾ രൂപപ്പെടും.
അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റിംഗ്: കുട്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ഇവരെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് കുട്ടി ചെയ്യേണ്ട ജോലി. രാവിലെ എഴുന്നേല്ക്കുന്നത് മുതല് ഉറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള് രക്ഷിതാവ് വരച്ച വരയിലൂടെ മാത്രമേ നീങ്ങാന് പാടുള്ളു എന്ന രീതിയില് രക്ഷിതാക്കള് കാര്യങ്ങള് പ്ലാന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് കുട്ടികളെ മാനസിക പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികള് കൗമാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് വീട്ടുകാരുമായി ശക്തമായ എതിര്പ്പുകള് രൂപപ്പെടാന് ഇടയുണ്ട്. കുട്ടിയും രക്ഷിതാവും തമ്മില് വലിയ സംഘര്ഷങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാന് കാരണമാകും.
പരമാവധി സ്കൂള് കാലഘട്ടം വരെയൊക്കെ കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തില് നിയന്ത്രിച്ചു വളര്ത്താന് സാധിക്കുകയുള്ളു. കുട്ടികള് ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തില് പോലും രക്ഷിതാക്കള് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉള്ളതെങ്കില് അത് പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മറ്റുമായി വീട് വിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.
നെഗ്ലെക്ടഡ് പേരന്റിംഗ്: അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്കാരോ മറ്റോ ആണെങ്കില് കുട്ടിയുമായി വേണ്ടത്ര സമയം ചെലവഴിക്കാന് സാധിക്കാതെ വരും. സ്വഭാവികമായും സ്നേഹമോ നിയന്ത്രണോ ഇല്ലാതെ തന്നെ കുട്ടികള് വളരുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തില് മോശമായ ആളുകളാണ് ചുറ്റുമെങ്കില് കുട്ടികള് മോശം കൂട്ടുക്കെട്ടിലേക്ക് പോകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുക സ്നേഹം കൊടുക്കുക എന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.
3.എപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കാം
കുട്ടികളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാന് ശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യാം അവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്കാം. കുട്ടികള് എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു ശീലിപ്പിക്കണം.
കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുകയും അവരൊപ്പം ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യണം. അവരുടെ മുന്നില് നിന്ന് രക്ഷിതാക്കള് വഴക്കിടാനോ ബഹളം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ചീത്തവാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കരുത്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോഴും അത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനും കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കണം.
4. എന്തും തുറന്നു പറയാന് കഴിയണം
കുട്ടിക്ക് എന്തും തുറന്നുപറയാനുള്ള രക്ഷിതാവായി മാറാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയണം. അവര് പറയുന്നത് കേള്ക്കാനുള്ള മനസ് ഓരോ രക്ഷിതാവിനും കഴിയണം. കുട്ടികൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും രക്ഷിതാവിന് ഇതു വഴി സാധിക്കും. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന തോന്നല് രക്ഷിതാക്കള് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് അമിതമായി നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവര്ക്കാവശ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ശ്വസിക്കാന് ഇടവും നല്കണം. അങ്ങനെയെങ്കില് നല്ല മാനസികാരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളായി മാറും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന് രക്ഷിതാക്കള്ക്ക് സാധിക്കും. അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുക, എപ്പോഴും അവരെ മനസിക്കാന് ശ്രമിക്കണം. കുട്ടികള്ക്ക് പോസറ്റീവ് ചിന്തകള് നല്കാന് കഴിയുന്ന മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് നല്കേണ്ടതുണ്ട്.
