ഒപ്‌റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളുടെ ദേശീയ സമ്മേളനം; പങ്കാളികളാവുന്നത് രാജ്യത്തെ 1500 ഓളം നേത്രരോഗ വിദഗ്‌ധര്‍

സമ്മേളനത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മുന്നോറോളം ഒപ്‌റ്റോമെട്രി വിദ്യാര്‍ഥികളും പങ്കെടുക്കും.

Representative Image ((Freepik))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2025 at 5:46 PM IST

1 Min Read
കോഴിക്കോട്: ഒപ്‌റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളുടെ ദേശീയ സമ്മേളനം ഐക്കോണ്‍-25 നാളെ (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 28) കോഴിക്കോട്ട് നടക്കും. വി ട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐ ഹോസ്പിറ്റല്‍സും ഒപ്‌റ്റോമെട്രി കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഒസിഐ) കേരള ചാപ്റ്ററും ഇന്ത്യന്‍ ഒപ്‌റ്റോമെട്രിക് അസോസിയേഷനും (ഐഒഎ) ചേര്‍ന്നാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോട് മര്‍കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ വലന്‍ഷ്യ ഗലേറിയയില്‍ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും 1500 ഒപ്‌റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകള്‍ പങ്കെടുക്കും. ഇവര്‍ക്ക് പുറമെ രാജ്യത്തെ പത്തോളം പ്രമുഖ നേത്ര രോഗ വിദഗ്‌ധരും രാജ്യത്തെ വിവിധ കോളജുകളില്‍ നിന്നായി മുന്നൂറോളം ഒപ്‌റ്റോമെട്രി വിദ്യാര്‍ഥികളും സമ്മേളനത്തിനെത്തും.

ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ 9ന് താമരശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്‌പി പി ചന്ദ്രമോഹന്‍ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഡോ. ഷാഹുല്‍ ഹമീദ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ചടങ്ങില്‍ ഒപ്‌റ്റോമെട്രി ഇന്നവേഷന്‍ ക്ലബ്ബിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കും.

നേത്രപരിചരണവും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സും (എഐ), വയോജനങ്ങളുടെ നേത്ര പരിചരണത്തില്‍ ഒപ്‌റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം തുടങ്ങി കണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രമുഖ നേത്ര രോഗ വിദഗ്‌ധര്‍ പത്തോളം പ്രബന്ധങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കും.

ഇതോടൊപ്പം ഒപ്‌റ്റോമെട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ ശില്‍പ്പശാലകളും ചര്‍ച്ചകളും നടക്കും. ഡോ. എം ജി ജയചന്ദ്രന്‍, രാജീവ് പി നായര്‍, ഡോ. അനിത അരവിന്ദ്, ജെമീമ എസ് ഹ്യൂബര്‍ട്ട്, ഡോ. അന്‍വര്‍ ഷക്കീബ് കെ, സോന പോള്‍, നിജിന്‍ സി ഫിലിപ്പോസ്, സീലിയ വിന്നി എന്നിവര്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നയിക്കും.

കണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രശ്‌നങ്ങളെ നേരിടാന്‍ ഒപ്‌റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളെ പ്രാപ്‌തരാക്കാനും നൂതന ചികിത്സകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്താനുമാണ് ശില്‍പ്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടക സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. ഷാഹുല്‍ ഹമീദ് പറഞ്ഞു.

ഒപ്‌റ്റോമെട്രി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രബന്ധങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും അവതരിപ്പിക്കും. വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടക്കും. സമ്മേളനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിവിധ മേഖലകളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് 20 സ്റ്റാളുകളും ഒരുക്കും.

