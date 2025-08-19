സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകളില് സോഷ്യല് മീഡിയ റീലുകള് പതിവായി കാണാറുണ്ടോ?. എന്നാല് ഈ ശീലം കണ്ണിന് അത്ര നല്ലതല്ലെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകളില് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം സോഷ്യൽ മീഡിയ റീലുകൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്തു കാണുന്നത് കണ്ണിന് ക്ഷീണത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തല്.
ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം മാത്രമല്ല, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ തരവും ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് ജേണൽ ഓഫ് ഐ മൂവ്മെന്റ് റിസർച്ചില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പ്രശ്നം കണ്ണിന് മാത്രമല്ല
വീഡിയോ കാണുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള് അധികം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിനുണ്ടാക്കാന് സോഷ്യല് മീഡിയ കണ്ടന്റുകള്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് എസ്ആർഎം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. ഒരു സമയം 20 മിനിറ്റിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സ്മാര്ട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം, സൈക്കോഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഗവേഷകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ എക്സ്പോഷറും അവയില് നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ബ്ലൂ ലൈറ്റും കണ്ണിന് ഡിജിറ്റല് സ്ട്രെയിന്, ഉറക്ക തകരാറുകൾ കാഴ്ച സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.
കണ്ടെത്തല് ഇങ്ങനെ...
ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് ഉപയോഗം കണ്ണിൻ്റെ ക്ഷീണത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ഒരു പോർട്ടബിൾ സംവിധാനം ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ബ്ലിങ്ക് റേറ്റ്, ഇന്റർ-ബ്ലിങ്ക് ഇന്റർവെൽ, പ്യൂപ്പിൾ ഡയമീറ്റർ എന്നിവ അളക്കുന്നതിനുള്ളതായിരുന്നു പ്രസ്തുത സംവിധാനം. ഇതുവഴി ഇ-ബുക്ക് റീഡിങ്, വീഡിയോ കാണൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ റീലുകൾ (ഹ്രസ്വ വീഡിയോകൾ) എന്നിവയുടെ സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് ഉപയോഗത്തിന്റെ 1 മണിക്കൂറിൽ നേരത്തെ കണ്ണിന്റെ പ്രവര്ത്തനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തല് ഇങ്ങനെ..
"സോഷ്യൽ മീഡിയ റീലുകൾ സ്ക്രീൻ വ്യതിയാനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു, തുടർച്ചയായ സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റ്നസിലേയും വെളിച്ചത്തിന്റെ തീവ്രതയുള്പ്പെടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്യൂപ്പിൾ ഡൈലേഷനെ (കൃഷ്ണമണി വികാസം) ബാധിക്കുകയും ബ്ലിങ്ക് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്ലിങ്ക് റേറ്റ് കുറയുന്നതും ഇന്റർ-ബ്ലിങ്ക് ഇന്റര്വെൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിൾ ഡൈലേഷൻ വർധിക്കുന്നതും കണ്ണിന്റെ ക്ഷീണത്തിന് കാരണമാകും" - ഗവേഷകർ വിശദീകരിച്ചു.
ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻകരുതലുകൾ
"ദീർഘനേരം സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം 60% പേർക്കും കണ്ണിന് ക്ഷീണം, കഴുത്ത് വേദന, കൈയിലെ തളർച്ച തുടങ്ങിയ ലഘു മുതൽ തീവ്രമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 83% പേർ മാനസിക സമ്മർദ്ദം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, മനഃക്ഷീണം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. ഇത് തടയാൻ 40% പേർ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രീൻ എക്സ്പോഷറിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നത് പോലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിരുന്നു"- ഗവേഷകര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ALSO READ: ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില് ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം