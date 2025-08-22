സംസ്ഥാനത്തെ 2 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കൂടി ദേശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരങ്ങള് ലഭിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ്. എറണാകുളം ഫോര്ട്ട് കൊച്ചി താലൂക്ക് ആശുപത്രി 89.08 ശതമാനത്തോടെ നാഷണല് ക്വാളിറ്റി അഷുറന്സ് സ്റ്റാന്റേര്ഡ്സ് (എന് ക്യു എ എസ്) അംഗീകാരവും, കോട്ടയം വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രി 90.38 ശതമാനത്തോടെ എന് ക്യു എ എസ് അംഗീകാരവും ലക്ഷ്യ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു (ഗര്ഭിണികള്ക്കുള്ള ഓപ്പറേഷന് തീയറ്റര് 92 ശതമാനം, ലേബര് റൂം 89 ശതമാനം). ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ 255 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് എന് ക്യു എ എസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ 8 ജില്ലാ ആശുപത്രികള്, 8 താലൂക്ക് ആശുപത്രികള്, 13 സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്, 46 നഗര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്, 163 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്, 17 ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ നിലവില് എന് ക്യു എ എസ് അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ മാതൃ-ശിശു മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക, ഗര്ഭിണികളായ സ്ത്രീകള്ക്കും നവജാത ശിശുക്കള്ക്കും സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലെ ഡെലിവറി പോയിന്റുകളില് മികച്ച പരിചരണം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡമായാണ് ലക്ഷ്യ അക്രെഡിറ്റേഷന് പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്.
ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 16 ആശുപത്രികള്ക്ക് ലക്ഷ്യ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 മെഡിക്കല് കോളേജുകള്, 9 ജില്ലാ ആശുപത്രികള്, 4 താലൂക്കാശുപത്രികള് എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആശുപത്രികള്. ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരമാണിത്. മൂന്ന് വര്ഷത്തെ കാലാവധിയാണുളളത് എന് ക്യു എ എസ് അംഗീകാരത്തിനുള്ളത്. എട്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായി 6,500-ൽ അധികം ചെക്ക് പോയിന്റുകൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം 80 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഈ അംഗീകാരം നൽകുന്നത്. മൂന്ന് വര്ഷത്തിന് ശേഷം ദേശീയ സംഘത്തിന്റെ പുന:പരിശോധന ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ വര്ഷാവര്ഷം സംസ്ഥാനതല പരിശോധനയുമുണ്ടാകും.
ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സേവനങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വിലയിരുത്തി ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. എന് ക്യു എ എസ് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്/ നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതവും, ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് ഒരു പാക്കേജിന് 18,000 രൂപ വീതവും മറ്റ് അശുപത്രികള്ക്ക് ഒരു കിടക്കയ്ക്ക് 10,000 രൂപ എന്ന നിലയിലും വാര്ഷിക ഇന്സെ വ് ലഭിക്കും.
Also Read : ഇത് ചരിത്ര നേട്ടം; ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ അപൂർവ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ, കേരളത്തിൽ ആദ്യം