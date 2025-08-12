ETV Bharat / health

ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ടോ? ഉടന്‍ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആ ബന്ധം ഉലയാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്...

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ നാളുകള്‍ സന്തോഷത്തിന്‍റേതാകും പലര്‍ക്കും. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തലപൊക്കി തുടങ്ങുന്നത്. അത്തരം ചില പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ചുവടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം.

Representative Image (Getty Images)
Published : August 12, 2025 at 7:15 PM IST

'വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വര്‍ഷമായി, എന്നും പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓര്‍ത്താണ് ഇതുവരെ പിടിച്ചു നിന്നത്. ഇനി വയ്യ'... വിവാഹജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പലരും പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത്. പലപ്പോഴും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇന്ന് അവസാനിക്കും നാളെ അവസാനിക്കും എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളില്‍ പലരും.

വിവാഹജീവിതത്തില്‍ ആഗ്രഹിച്ച പരസ്‌പര സ്‌നേഹവും വിശ്വാസവും ബഹുമാനവും ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലരും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ തളര്‍ന്നു പോകുന്നത്. ഈ കാരണങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്നും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയും ചിലപ്പോള്‍ അത് ബന്ധങ്ങള്‍ തന്നെ ഉലഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യും.നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതം നല്ല രീതിയില്‍ അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

1.പരസ്‌പര ബഹുമാനം ഇല്ലാതെയാവുക

Representative Image (Getty Images)

രണ്ടുപേര്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിന്നു പോകണമെങ്കില്‍ പരസ്‌പര ബഹുമാനം കൂടിയേ തീരൂ. ചിലര്‍ പങ്കാളിയെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില്‍ കളിയാക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ. അത് വലിയ പ്രശ്‌നമാണ്.

പങ്കാളിയെ ചെറുതായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക, പങ്കാളി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നതും അവര്‍ക്ക് വില നല്‍കാത്തതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

കുടുംബത്തില്‍ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിലൊന്നും പങ്കാളിയെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നതും അകറ്റി നിര്‍ത്തുന്നതും ബഹുമാനക്കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇത് പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ തോത് വര്‍ധിപ്പിക്കുകയേയുള്ളു.

2. സ്ഥിരമായ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ

Representative Image (Getty Images)

പങ്കാളി എന്ത് ചെയ്‌താലും അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട്. എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും കുറ്റപ്പെടുത്തുക, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിലകുറച്ച് കാണുക എന്നിങ്ങനെ സ്ഥിരമാകുകയാണെങ്കില്‍ ആ ബന്ധത്തില്‍ ഉലച്ചിലുണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

3. അമിത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുക

Representative Image (Getty Images)

പങ്കാളി മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുകയോ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അമിതമായി നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നുവരുണ്ട്. പങ്കാളിയുടെ ഇഷ്‌ടത്തിനും താത്പര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ഒരുകാര്യവും ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക, പങ്കാളിയുടെ സൗഹൃദവലയങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കി തന്നിലേക്ക് മാത്രമായി മാറ്റുക, നിസ്സാര കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പോലും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായാല്‍ ദമ്പതികള്‍ തമ്മില്‍ മാനസികമായി അകല്‍ച്ചയുണ്ടാക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

4. പരസ്‌പരം സംസാരിക്കുന്നത് കുറയ്‌ക്കുക

വിവാഹം കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യ വര്‍ഷങ്ങളിലൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി ദമ്പതികള്‍ സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയില്‍ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും അത് പരസ്‌പരം മനസിലാക്കാതെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം നല്‍കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവാറുണ്ട്. പങ്കാളി എന്ത് സംസാരിക്കാന്‍ വന്നാലും പിന്നീട് സംസാരിക്കാന്‍ എന്ന രീതിയില്‍ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതും ബന്ധങ്ങളില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയേക്കും.

Representative Image (Getty Images)

പങ്കാളി തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കെ കൂടുതല്‍ സമയം ഫോണിലായിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകള്‍ ഉണ്ടായാലും ആ ബന്ധത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വന്നു തുടങ്ങും. ചെറിയ കാര്യങ്ങളില്‍ പോലും മനസിലാക്കാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ വഴക്കുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇതിലൂടെ ഇരുവരും ദിവസങ്ങളോളം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി ഒരാള്‍ മിണ്ടാതിരുന്നേക്കാം എന്നതും പ്രശ്‌ന പരിഹാരമാകുകയില്ല.

5. പരസ്‌പരം സമയം കണ്ടെത്താതിരിക്കുക

പങ്കാളിയുമായി ഒരുമിച്ചിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുമായി പുറത്തു പോകുക, പങ്കാളിക്ക് മുഖം നല്‍കാതിരിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനസികമായി അകറ്റും.

Representative Image (Getty Images)

മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം മൂലമോ മറ്റു കാരണങ്ങള്‍ക്കൊണ്ടോ ഭാര്യയോ ഭര്‍ത്താവോ തങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പരസ്‌പരം സമയം കണ്ടെത്താതിരിക്കുന്നത് മാനസിക അകല്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും.

6. പരസ്‌പരം വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാവുക

പങ്കാളികള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് രഹസ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയും അത് മറ്റേയാള്‍ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ ബന്ധത്തില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടാവുകയില്ല. നിരന്തരമായി കള്ളം പറയുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ മറച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ശരിയല്ല.

Representative Image (Getty Images)

നിരന്തരം ഫോണ്‍ പരിശോധിക്കുക, പങ്കാളി പോകുന്നയിടത്തെല്ലാം പിന്തുടര്‍ന്ന് എത്തുക, ആരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കുക, നിരന്തരം വീഡിയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഫോണ്‍ കോളിലോ നില്‍ക്കുക എന്നിവയും വിവാഹ ജീവിതം തകര്‍ക്കാന്‍ കാരണമാകും.

7.ഗാർഹിക പീഡനം

എന്തിനും ഏതിനും പങ്കാളിയെ മര്‍ദിക്കുന്നതും മാനസികപരമായും ശാരീരികപരമായുള്ള ഉപദ്രവിച്ചാലും വിവാഹ ജീവിതം തകര്‍ന്നേക്കാം. ഇത് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റവുമാണ്. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു പരിഹരിക്കുകയല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല.

Representative Image (Getty Images)

ബോര്‍ഡര്‍ലൈന്‍ പേഴ്‌സണാലിറ്റി, നാര്‍സിസിസ്റ്റ് പേഴ്‌സ്ണാലിറ്റി ഉള്ളവരുമാണെങ്കില്‍ അവരെ ചികിത്സയിലൂടെ മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു. അല്ലെങ്കില്‍ പങ്കാളിക്ക് നിരന്തരം ഉപദ്രവമേറ്റാല്‍ ആ ബന്ധം വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എത്തുന്നത്.

RELATIONSHIP DOMESTIC VIOLENCE MARRIAGE LIFE RELATIONSHIP BREAKDWON
RELATIONSHIP DOMESTIC VIOLENCE MARRIAGE LIFE RELATIONSHIP BREAKDWON
RELATIONSHIP DOMESTIC VIOLENCE MARRIAGE LIFE RELATIONSHIP BREAKDWON
RELATIONSHIP DOMESTIC VIOLENCE MARRIAGE LIFE RELATIONSHIP BREAKDWON
RELATIONSHIP DOMESTIC VIOLENCE MARRIAGE LIFE RELATIONSHIP BREAKDWON
RELATIONSHIP DOMESTIC VIOLENCE MARRIAGE LIFE RELATIONSHIP BREAKDWON
RELATIONSHIP DOMESTIC VIOLENCE MARRIAGE LIFE RELATIONSHIP BREAKDWON
