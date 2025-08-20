ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മിക്ക സ്ത്രീകളും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ. ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ശരീരഭാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ഉറക്ക തകരാറുകൾ, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിലെ മാറ്റം, വന്ധ്യത, തുടങ്ങീ ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ആർത്തവ സമയങ്ങളിലും ആർത്തവ വിരാമം സംഭവിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവരിൽ വരെ ഇത് സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നു. ശരീരരികവും മാനസികവുമായ പല പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം.
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി, ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം തടയാനും പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിച്ച് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചില നുറുങ്ങുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
സമീകൃതാഹാരം
പ്രോട്ടീനുകൾ, നാരുകൾ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തുടങ്ങിയ അവശ്യ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഹോർമോണുകളെ സന്തുലിതമായി നിലനിത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ആപ്പിൾ, പേരക്ക, ബ്രോക്കോളി, കോളിഫ്ലവർ, കാബേജ് തുടങ്ങിയ നാരുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തുക. രക്തത്തിലെ ഇൻസുലിൻ അളവ് സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
എന്നാൽ ഉയർന്ന അളവിൽ പഞ്ചസാര അടങ്ങിയതും സംസ്കരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇവ കഴിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ അളവ് വർധിപ്പിക്കുകയും ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഹോർമോണുകളെ സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താനും പ്രത്യുത്പാദന വൈകല്യങ്ങൾ തടയാനും സഹായിക്കുമെന്ന് 2024-ൽ NCBI ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
സസ്യ എണ്ണകൾ
സസ്യ എണ്ണകളിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിലതരം സസ്യ എണ്ണകളിൽ പോളിഅൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പുകൾ ഉയർന്ന അളവിലുണ്ട്. ഹോർമോണുകളുടെ ഉത്പാദനത്തിനും വിവിധ കോശങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും ഇത് സഹായിക്കും.
കാപ്പിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാം
ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിച്ച് ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. മിതമായ അളവിൽ കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും അമിത ഉപപഭോഗം ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ ഹോർമോൺ സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താൻ കാപ്പി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാം.
സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുക
സമ്മർദ്ദം കോർട്ടിസോൾ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുകയും ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ യോഗ, ധ്യാനം, ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ തടയാൻ ക്ലീവ്ലാൻഡ് ക്ലിനിക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ലളിതമായ വഴികൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
- ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്തുക
- സമീകൃതവും ആരോഗ്യകരവുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക
- പതിവായുള്ള വ്യായാമം
- സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുക
- ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുക
ശ്രദ്ധിക്കുക: ശരീരഭാരത്തിലെ മാറ്റം, മുടി കൊഴിച്ചിൽ, മാനസികാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുഖക്കുരു, ക്രമരഹിതമായ ആർത്തവം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
