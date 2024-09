ETV Bharat / health

ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സ് അകറ്റാം; ഇതാ ചില പൊടിക്കെെകൾ - How to get rid of blackheads

By ETV Bharat Health Team Published : 2 hours ago

Representative Image ( ETV Bharat )

ചർമ്മം ആരോഗ്യത്തോടെയും ഭംഗിയോടെയും നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. അതിനായി പലതും പരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് മിക്ക ആളുകളും. ചർമം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പൊതുവെ ജനപ്രിയ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും തെരഞ്ഞെടുക്കാറ്. എന്നാൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും യോജിച്ചതാവണമെന്നില്ല. മോയ്‌സ്‌ചറൈസർ, സൺസ്‌ക്രീൻ, ഫെയ്‌സ് വാഷ്, ഫേസ് പാക്ക് തുടങ്ങിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ചർമ്മത്തിൽ അമിത എണ്ണമയത്തിനും ഈർപ്പക്കുറവിനും കാരണമാകുന്നു. ഇത് ചിലരുടെ മൂക്കിൽ കറുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും സൗന്ദര്യം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വീട്ടിൽ ലഭ്യമായ ചില പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്‌നത്തെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേരിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതെന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ആവി പിടിക്കുക മൂക്കിന് മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സ് ഉള്ളവർ ആഴ്‌ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ആവി കൊള്ളുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ തുറക്കുകയും ഇത് വഴി വിഷാംശം പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബേക്കിങ് സോഡ ചർമ്മത്തിലെ കറുത്ത പാടുകൾ അകറ്റാൻ ബേക്കിങ് സോഡ ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു ടീസ്‌പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയിലേക്ക് അൽപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്‌സ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഈ മിശ്രിതം മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളിൽ പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്യുക. 15 മിനിറ്റിനു ശേഷം ചെറുചൂടു വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകാം. ഇത് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്ന കോശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. കറുവപ്പട്ട തേൻ, കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടി എന്നിവ സമാസമം എടുത്ത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കുക. ശേഷം മൂക്കിന് മുകളിൽ ഈ മിശ്രിതം പുരട്ടുക. 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റിനു ശേഷം ചെറുചൂടു വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയുക. ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സ് അകറ്റാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.