ETV Bharat / health

ദേശീയ പോഷകാഹാര വാരം; നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വേണം നല്ല പോഷകാഹാരം - NATIONAL NUTRITION WEEK

By ETV Bharat Health Team

സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴുവരെ രാജ്യത്ത് ദേശീയ പോഷകാഹാര വരമായി ആചരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളുടെ പ്രധാന്യത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പോഷകാഹാര വാരാചരണം നടത്തുന്നത്. പോക്ഷഹാര ആവശ്യതകളെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് പുറമെ എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്നത് കൂടിയാണ് ഇതിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. 'എല്ലാവർക്കും പോഷകാഹാരം' എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പോഷകാഹാര വാരത്തിൻ്റെ തീം.

ചരിത്രം

1982 ലാണ് ആദ്യമായി ദേശീയ പോഷകാഹാര വാരം ആചരിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ ഭക്ഷ്യ പോഷകാഹാര ബോർഡിന്‍റെ (Food and Nutrition Board of the Indian Government) നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇതിന്‍റെ തുടക്കം. കുട്ടികളിൽ പോഷകാഹാര കുറവ് നിരക്ക് കുറയ്‌ക്കുക, പോഷകാഹാരത്തിന്‍റെ പ്രധാന്യം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുക എന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പോഷകാഹാര വാരം ആചരിക്കാനുള്ള തുടക്കം.

പോഷകാഹരത്തിന്‍റെയും ആരോഗ്യത്തിന്‍റെയും പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനായി ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മുന്നേ മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളും ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ, 1975 മാർച്ചിൽ അമേരിക്കൻ ഡയറ്റെറ്റിക് അസോസിയേഷൻ അഥവാ അക്കാദമി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റെറ്റിക്‌സാണ് (Academy of Nutrition and Dietetics) ദേശീയ പോഷകാഹാര വാരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായി പോക്ഷകങ്ങളെ കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക, ഡയറ്റീഷ്യൻമാരുടെ തൊഴിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ച പരിപാടിയ്ക്ക് പ്രദശിക തലങ്ങളിലും ആഗോളതലത്തിലും വരെ വളരെ നല്ല പ്രതികരണമായിരുന്നു അന്ന് ലഭിച്ചത്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വീക്ഷണം