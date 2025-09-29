ഐക്കോണ്-25; ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനം
Published : September 29, 2025 at 3:27 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളുടെ മൂന്നാമത് ദേശീയ സമ്മേളനം ഐക്കോണ്-25 കൈതപ്പൊയില് മര്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ വലന്ഷ്യ ഗലേറിയയില് സമാപിച്ചു. ഒപ്റ്റോമെട്രി കോണ്ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഒസിഐ) കേരള ചാപ്റ്ററും ഇന്ത്യന് ഒപ്റ്റോമെട്രിക് അസോസിയേഷനും (ഐഒഎ) വി ട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐ ഹോസ്പിറ്റല്സും ചേര്ന്നാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പ്രമുഖ നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന് ഡോ. എം ജി ജയചന്ദ്രന് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംഘാടക സമിതി ചെയര്മാന് ഡോ. ഷാഹുല് ഹമീദ് സിപി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഒപ്റ്റോമെട്രി ഇന്നവേഷന് ക്ലബ്ബിന്റ ഉദ്ഘാടനം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് ദീപക് ധര്മടം നിര്വഹിച്ചു. മുഹിയുദ്ദീന് ഷാ, മഷൂര് അലി, നുഫൈല് വാകേരി, അനസ് ആലയാട്ട്, ഹാദിറാ അലി, അബ്ദുല് മജീദ് പി, അബ്ദുല് ലത്തീഫ്, പി ശ്യാംലാല്, ജുബൈരിയ ഫിറോസ്, അനു ദേവസ്യ, ബേബി ഷാനി എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും 1500 ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകള് സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു. ഇവര്ക്ക് പുറമെ രാജ്യത്തെ പത്തോളം പ്രമുഖ നേത്രരോഗ വിദഗ്ധരും രാജ്യത്തെ വിവിധ കോളജുകളില് നിന്നായി മുന്നൂറോളം ഒപ്റ്റോമെട്രി വിദ്യാര്ഥികളും സമ്മേളനത്തിനെത്തിയിരുന്നു.
നേത്രപരിചരണവും ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സും (എഐ), വയോജനങ്ങളുടെ നേത്ര പരിചരണത്തില് ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം തുടങ്ങി കണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളില് വിദഗ്ധര് പത്തോളം പ്രബന്ധങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചു. ഒപ്റ്റോമെട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശില്പ്പശാലകളും ചര്ച്ചകളും നടന്നു.
രാജീവ് പി നായര്, ഡോ. അനിത അരവിന്ദ്, ജെമീമ എസ് ഹ്യൂബര്ട്ട്, ഡോ. അന്വര് ഷക്കീബ് കെ, സോന പോള്, നിജിന് സി ഫിലിപ്പോസ്, സീലിയ വിന്നി എന്നിവര് ചര്ച്ചകള് നയിച്ചു.ഒപ്റ്റോമെട്രി വിദ്യാര്ഥികള് പ്രബന്ധങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും അവതരിപ്പിച്ചു.
വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു. സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിവിധ മേഖലകളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് 20 സ്റ്റാളുകളും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
