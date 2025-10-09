ETV Bharat / health

കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് ദുരന്തം; നിർമാണ കമ്പനി ഉടമ അറസ്റ്റിൽ, സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കർശന നിർദേശവുമായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ

ശ്രീസെൻ ഫാർമ എന്ന യൂണിറ്റ് നിർമിക്കുന്ന 'കോൾഡ്രിഫ്' ചുമ സിറപ്പ് കഴിച്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 20 കുട്ടികള്‍ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 9, 2025 at 10:42 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: മധ്യപ്രദേശിലെ ചുമ മരുന്ന് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നിർമാണ കമ്പനിയായ ശ്രേഷൻ ഫാർമ കമ്പനി ഉടമ ജി രംഗനാഥൻ അറസ്റ്റില്‍. ഒളിവിലായിരുന്ന ജി രംഗനാഥനെ ചെന്നൈ പൊലീസിന്‍റെ സഹായത്തോടെ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. വ്യാഴാഴ്‌ച പുലർച്ചെയാണ് ഇയാളെ ചെന്നൈയില്‍ വച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലെ സുങ്കുവർ ചത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീസെൻ ഫാർമ എന്ന യൂണിറ്റ് നിർമിക്കുന്ന 'കോൾഡ്രിഫ്' ചുമ സിറപ്പ് കഴിച്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 20 കുട്ടികള്‍ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. പെയിൻ്റുകകളുടെയും മഷികളുടെയും നിർമാണത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉയർന്ന വിഷാംശമുള്ള ഇൻഡസ്‌ട്രിയല്‍ രാസവസ്‌തുവായ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ (DEG) സിറപ്പിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവ കഴിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ വൃക്ക തകരാറിന് കാരണമാകുമെന്ന് രോഗം ബാധിച്ച നിരവധി കുട്ടികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശങ്ങളുമായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ

അതേസമയം, കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് കുട്ടികള്‍ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ കർശന നിർദേശവുമായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തി. 1945ലെ ഡ്രഗ്‌സ് നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും നിർദേശം നൽകി.

മരുന്ന് നിർമാണത്തിനായുള്ള അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കളും, സംയുക്തങ്ങളും പരിശോധിക്കണം. ഓരോ ബാച്ച് മരുന്നും അം​ഗീകൃത ലബോറട്ടറികളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിസിജിഐ) ഡോ. രാജീവ് സിങ് രഘുവംശിയുടെ നിർദേശം. മധ്യപ്രദേശിലെ ചുമ മരുന്ന് ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഡിസിജിഐ ഉത്തരവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്‌വാരയിൽ നിലവാരമില്ലാത്ത കഫ് സിറപ്പുകള്‍ വിതരണം ചെയ്‌തതിൽ കടതുത്ത വിമർശനവും ആശങ്കകളും വന്നിരുന്നു. ചില നിർമ്മാതാക്കൾ മരുന്ന് നിർമാണത്തിന് മുൻപ് അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കളുടെയും നിഷ്‌ക്രിയ ചേരുവകളുടെയും മതിയായ പരിശോധന നടത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു.

"ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികള്‍ മരുന്ന് നിർമാണത്തിൽ ഓരോ ബാച്ചിലും എക്‌സിപിയൻ്റുകൾ അഥവാ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ചേരുവകളുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കണ്ടെത്തി. ഫോർമുലേഷനുകളിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കൾ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്വന്തം ലബോറട്ടറിയിലോ അംഗീകൃത ലബോറട്ടറികളിലോ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഷെഡ്യൂൾ യു പ്രകാരം അത്തരം പരിശോധനകളുടെ വിശദമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കണം'' - ഡിസിജിഐ കത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച പരിശോധന ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സർക്കുലറുകൾ വഴി നിർമാതാക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും എല്ലാ സംസ്ഥാന, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർമാരോടും ഡിസിജിഐ ഉത്തരവിട്ടു. അതേസമയം, പിടിയിലായ കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നിർമാണ കമ്പനിയായ ശ്രേഷൻ ഫാർമ കമ്പനി ഉടമ ജി രംഗനാഥനെ ഇന്ന് ചെന്നൈ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും റിമാൻഡ് ചെയ്‌ത് ചിന്ദ്വാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നും മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

