അലാറം കേട്ടാണോ എഴുന്നേല്ക്കാറ്? കാത്തിരിക്കുന്നു ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്, വിദഗ്ധ റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത്
ദിവസവും അലാറം കേട്ടുണരുന്നത് അപകടം. രക്തസമ്മര്ദം മുതല് അപകടകരമായ രോഗങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തുമെന്ന് വിദഗ്ധര്. വിര്ജീനിയ സര്വകലാശാലയിലെ സ്കൂള് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങില് നിന്നുള്ള പഠന റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്ത്.
Published : September 9, 2025 at 1:27 PM IST
രാത്രിയില് നേരത്തെ ഉറങ്ങുകയും രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേല്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേള്ക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല. നേരത്തെ ഉറക്കമുണരാന് അലാറം വയ്ക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. പ്രത്യേകിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടവര്.
പലര്ക്കും അലാറം വയ്ക്കാതെ ഉണരാനാവില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. നേരത്തെ ഉണരുന്നത് ആരോഗ്യകരമാണെങ്കിലും നമ്മളെ എഴുന്നേല്പ്പിക്കുന്നത് അലാറമാണെങ്കില് പെട്ടു. സംശയിക്കേണ്ട അലാറം നിരവധി ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
വിര്ജീനിയ സര്വകലാശാലയിലെ സ്കൂള് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങില് നിന്നുള്ള സമീപകാല പഠന റിപ്പോര്ട്ടുകളിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അലാറം രക്ത സമ്മര്ദം വര്ധിക്കാന് കാരണമാകുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയ്ക്കും ഇത് കാരണമായേക്കാം.
ഗവേഷകനായ കിം ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പഠനം നടത്തി. 32 ദമ്പതികളിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഇവരില് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും ഫിംഗർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കഫുകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ദിനങ്ങളില് അലാറം ഇല്ലാതെ ഇവരോട് എഴുന്നേല്ക്കാന് കിം നിര്ദേശിച്ചു. അലാറമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ ദിനങ്ങളില് അവരിലെ രക്ത സമ്മര്ദവും ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പും എല്ലാം നോര്മലായിരുന്നു. എന്നാല് ഏതാനും ദിവസം വെറും അഞ്ച് മണിക്കൂര് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം അലാറം വച്ച് ദമ്പതികളോട് എഴുന്നേല്ക്കാന് കിം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അലാറം വച്ച് എഴുന്നേറ്റ ദിവസങ്ങളിലെ രക്തസമ്മര്ദവും പള്സും എല്ലാം അവരില് താളം തെറ്റിയതായി കണ്ടെത്തി.
അലാറം ഇല്ലാതെയും അലാറം വച്ചുമുള്ള എഴുന്നേല്ക്കലില് രക്തസമ്മര്ദത്തിന്റെ തോത് വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടതായി കണ്ടൂവെന്ന് കിം പറയുന്നു. അലാറം ഇല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റവരേക്കാള് 74 ശതമാനം രക്തസമ്മര്ദം മറ്റുള്ളവരില് കൂടുതലാണെന്ന് കിം വ്യക്തമാക്കി. 7 മണിക്കൂറിൽ താഴെ ഉറങ്ങിയ വ്യക്തികളിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനിടെ അലാറം കേട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം ഉണരുമ്പോള് അത് വലിയ അപകടങ്ങള്ക്ക് കാരണാമാകുമെന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സുധീർ കുമാർ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കത്തില് നിന്നും പെട്ടെന്ന് ഉണരുന്നത് ഭാവിയില് ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്കും കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
അലാറം മുഴങ്ങുമ്പോള് ശരീരത്തില് എന്ത് സംഭവിക്കും:
- സ്ട്രെസ് അധികരിക്കും: ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കത്തിനിടെ അലാറം മുഴങ്ങി ഉണരുമ്പോള് ശരീരത്തില് കോര്ട്ടിസോള്, അഡ്രിനാലിന് എന്നിവ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. ദിവസമുള്ള ഈ പ്രക്രിയ രക്തസമ്മര്ദത്തിന് കാരണമാകും.
- ഹോര്മോണ് പ്രശ്നങ്ങള്: ശരീരത്തിലെ ഹോര്മോണുകളില് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കും. ഇത് ഹൃദയമിടിപ്പ് വേഗത്തിലാക്കും. ഇതുമൂലം രക്തക്കുഴലുകള് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ഹൃദയാരോഗ്യം കുറയ്ക്കും: സ്ഥിരമായി അലാറം കേട്ടുണരുന്ന ഒരാള്ക്ക് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു. ദിവസവും രക്തസമ്മര്ദം അധികരിക്കുമ്പോള് അത് ഹാര്ട്ട് അറ്റാക്കിന് അടക്കമുള്ള സാധ്യത വര്ധിപ്പിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
- ഉറക്കമില്ലായ്മക്ക് കാരണമാകും: അലാറം കേട്ടുള്ള ഉറക്കമുണര്ച്ച ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമാകും. മാത്രമല്ല ഇത് മടിയും അലസതയും വര്ധിക്കാനും കാരണമാകും.
അലാറം വയ്ക്കാന് ഈ ടോണുകള്:
- ഫ്ലൂട്ട്, വയലിന്, പിയാനോ എന്നിവയുടെ മ്യൂസിക് അലാറത്തില് സെറ്റ് ചെയ്യാം.
- മഴത്തുള്ളികള് പൊഴിയുന്ന ശബ്ദം നല്ലതാണ്.
- അരുവിയുടെയോ നദിയുടെയോ ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം
- സമുദ്ര തിരമാലയുടെ ശബ്ദം
- പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം
- മഴക്കാടുകളുടെയോ വനാന്തരീക്ഷത്തിലെയോ ശബ്ദം എന്നിവ അലാറത്തില് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങള് കുറയ്ക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, മനസിന് നല്ലൊരു ഊര്ജവും പകരുകയും ചെയ്യും.
അലാറമില്ലാതെ എങ്ങനെ എഴുന്നേല്ക്കാം: ഉറങ്ങുന്ന മുറി രാവിലെ സൂര്യ ശ്മികള് പ്രവേശിക്കും വിധത്തില് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കുമ്പോള് തലച്ചോറിലെ മെറ്റലോണിന്റ ഉത്പാദനം കുറയും. മെലറ്റോണാണ് തലച്ചോറിന്റെ ഉറക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോര്മോണ്. ഇത് കുറയുമ്പോള് സ്വാഭവികമായി ഉണരാന് സാധിക്കും.
ഉറക്കം വരുന്നൂവെന്ന് തോന്നിയാല് രാത്രി വൈകാതെ ഉറങ്ങുക. ഇത് കൃത്യ സമയത്ത് ഉണരാന് സഹായിക്കും. ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നവര്ക്ക് കൃത്യ സമയത്ത് ഉണരാനും സാധിക്കും. ഇത്തരമൊരു ശീലം തുടരുക.7 മുതല് 9 മണിക്കൂര് വരെയെങ്കിലും ദിവസവും ഉറങ്ങുക. ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുക.
സ്നൂസ് ബട്ടണ് ഒഴിവാക്കുക: അലാറത്തിന്റെ ശബ്ദം കേള്ക്കുമ്പോള് തന്നെ എഴുന്നേല്ക്കാന് ശ്രമിക്കുക. സ്നൂസ് ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അല്പ നേരം കൂടി ഉറങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യകരമല്ല. കാരണം ആദ്യ ഉറക്കം പോലെ രണ്ടാമതും ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഇത് കൂടുതല് അലസതയ്ക്കും ഉറക്ക കുറവിനും കാരണമാകും.
പോഷക സമൃദ്ധമായ പ്രാതല്: ദിവസവും പോഷക സമൃദ്ധമായ പ്രാതല് പതിവാക്കുക. ഇത് ശരീരത്തിന് കൂടുതല് ഊര്ജം പകരും. പതിവായി പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണരുമ്പോൾ കൂടുതല് ഊര്ജസ്വലരായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്നും പഠനങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
