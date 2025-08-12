ഭര്തൃപീഡനത്തെ തുടര്ന്ന് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന വാര്ത്ത ഇന്ന് വര്ധിച്ചുവരികയാണ്. കേള്ക്കുമ്പോള് ഇത് ആശങ്കാജനകമാണെങ്കിലും നമ്മളില് പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പ് ആ പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നം ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പങ്കുവച്ചുകൂടായിരുന്നോ എന്ന്. എന്നാല് അതിന് നല്ലൊരു സൗഹൃദ വലയം വേണം. അല്ലെങ്കില് പൂര്ണ പിന്തുണ നല്കി കൂടെ നില്ക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കള് വേണം. എന്തിനായാലും വിവാഹിതരായവര്ക്ക് അവരുടെ സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കാന് ഒരു നല്ല സൗഹൃദ വലയം നിര്ബന്ധമാണ്.
വേണം കെട്ടുറപ്പുള്ള സൗഹൃദം
പലരും വിവാഹം കഴിയുന്നതോടെ ദമ്പതികള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല് ദൃഢമാകുമ്പോള് ദാമ്പത്യത്തിന് പുറത്ത് മറ്റ് സൗഹൃദങ്ങള് നിലനിര്ത്തുന്നതിലോ പുതിയ സൗഹൃദങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലോ ഉള്ള താത്പര്യം കുറയുന്നു. സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യത്തിന് സൗഹൃദവും ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ആവശ്യങ്ങള് നിറവേറ്റാന് പങ്കാളിയെ മാറ്റി സുഹൃത്തുക്കളെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമല്ല. എങ്കിലും ആണിനായാലും പെണ്ണിനായാലും വിവാഹത്തിന് ശേഷവും വിശ്വസ്തരായ സുഹൃത്തുക്കള് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്.
രണ്ടുപേര് ഒന്നിക്കുമ്പോള് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളില് നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന ഓര്മ്മ ദമ്പതിമാര്ക്കിടയില് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. മാനസിക പിരിമുറക്കത്തിലൂടെയാവരുത് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് ചില ജീവിത പാഠങ്ങള് പകര്ന്നു നല്കാന് വിശ്വസ്തരായ സുഹൃത്തുക്കള് ആവശ്യമാണ്.
വിവാഹശേഷം പലരുടെയും മുന്ഗണനകള് മാറും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് വര്ധിക്കും. വാക് -തര്ക്കങ്ങള് ഉണ്ടാവും മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങള് ഉണ്ടാകും. ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ചര്ച്ച ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നല്കാനും വീട്ടുകാര്ക്ക് പുറമെ സൗഹൃദങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സൗഹൃദങ്ങളെ ഒരു നിക്ഷേപമായി തന്നെ കാണണം. അതിനെ എന്നും പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ശക്തമായതും നന്മയുള്ളതുമായ സൗഹൃദങ്ങള് ആയുസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട്.
പഠിക്കാനും വളരാനുമുള്ള ഇടം
വിവാഹത്തോടെ സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല് സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങള് പിന്തുടരാന് നല്ല സൗഹൃദങ്ങള് സഹായിക്കും. സമാനമായ താത്പര്യങ്ങളുള്ള ഒരാളുമായാണ് സൗഹൃദം പങ്കിടുന്നതെങ്കില് അവരിലൂടെ നിങ്ങള്ക്ക് പഠിക്കാനും വളരാനുമുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. മാനസിക പിരിമുറക്കത്തിലൂടെ ഒരു ദാമ്പത്യം ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മനസ് വ്യതിചലിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു നല്ല സുഹൃത്തുക്കള് ഉണ്ടെങ്കില് നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താന് സാധിക്കും.
നിങ്ങളെ കേള്ക്കാനും കേള്ക്കാനും അറിയാനുമുള്ള മികച്ച ഇടമാണ് സൗഹൃദങ്ങള്. കുടുംബവുമായുള്ള ആശയവിനിമയം അംഗീകരിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടപെടലുകള് സഹായകരമാകും.
ചില പങ്കാളികള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇടപെടുന്നത് പോലും അംഗീകരിക്കില്ല. അവര് അതിനെ എതിര്ക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കില് പോലും നിങ്ങള് സൗഹൃദം വിട്ടുകളയരുത്. കാരണം നല്ല സുഹൃത്തുക്കള് ഉണ്ടെങ്കില് ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങള്ക്ക് മാതൃകകള് കാട്ടിക്കൊടുക്കാനും അതേപ്പറ്റി പങ്കാളിയുമായി ചര്ച്ച ചെയ്യാനും ആ മാതൃകകള് ദാമ്പത്യത്തില് പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാന് സുഹൃദ് ബന്ധം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
സുഹൃത്തുക്കളെ അവഗണിക്കല്ലേ
നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്തിനും ഏതിനും ചങ്കായി കൂടെ നടക്കുന്ന കൂറേ സുഹൃത്തുക്കള് ഉണ്ടാവില്ലേ. വിവാഹത്തോടെ പലരും സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക് അതിര്വരമ്പുകള് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പുതിയ ജീവിത രീതിയിലും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള് സുഹൃത്തക്കളെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കുന്നതായി തോന്നരുത്. കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളില് അവരുമായി നിങ്ങളുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങള് പങ്കിടണം.
പലര്ക്കും വിവാഹത്തിന് ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന തോന്നലുകള് സ്വഭാവികമാണ്. മുന്പോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാല് ഒന്നു പങ്കിടാന് ഒരു സുഹൃത്തുപോലും ഇല്ലാതെയായി പോവരുത്.
സൗഹൃദങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണരുത്. അത് ആശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ മരുന്നാണ് ആ സൗഹൃദം. അവരുമൊത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പല അവസരങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നേക്കാം. എങ്കില് പോലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് നിങ്ങള്ക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അവരെ മുന്കൂട്ടി അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ അവര്ക്ക് നിങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകള് ഒഴിവാക്കാന് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പരസ്പരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങള് പറയാതെ തന്നെ അവര്ക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി എത്താന് സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക് കഴിയും.
അല്പം സമയം സുഹൃത്തുക്കള്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കാം
നല്ല സുഹൃത്തുക്കള് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിന് ഉണര്വ് നല്കികൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പങ്കാളിക്കും കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും വേണ്ടി സമയക്രമീകരണം നടത്തണം. നേരിട്ട് കാണണം എന്ന് തന്നെയില്ല. ഒരു ഫോണ് കോളോ ഒരു മെസേജോ മതിയാകും. പിന്നീട് നിങ്ങള്ക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അവരെ നേരിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇടയ്ക്കിടെ യാത്ര പോകുന്നതൊക്കെ നന്നായിരിക്കും. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കൊപ്പം പോകാനും പ്രേരിപ്പിക്കണം.
സുഹൃത്തുക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങളിലും പങ്കുചേരാം
വിവാഹത്തിന് മുന്പ് നിങ്ങള് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജന്മദിനങ്ങളും മറ്റും ഓര്ത്ത് വച്ച് ആഘോഷമാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാല് അത് നിങ്ങളുടെ വിവാഹശേഷവുമാവാം. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആശംസകൾ നേരാനും ആഘോഷമാക്കാനുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും കണ്ടുമുട്ടാനും എല്ലാവരുമായി കൂട്ടുകൂടാനും അത്തരം അവസരങ്ങള് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ശ്രദ്ധിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കാനും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങള്ക്കും എപ്പോഴും കൂട്ടുനില്ക്കാം.
