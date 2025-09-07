പിഎപി അവഗണിക്കുകയോ ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്; ഏക പ്രതിവിധി ലങ്സ് വാഷിങ് ടെക്നിക് മാത്രം
ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് അണുവിമുക്തമാക്കിയ വെള്ളം കുത്തിവച്ച്, ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ഭിത്തികളില് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളും കൊഴുപ്പുകളും വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് ചികിത്സാരീതി.
ഹൈദരാബാദ്: ജീവതാളം നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിയ്ക്കുന്ന അവയവമാണ് ശ്വാസകോശം. ശ്വാസകോശത്തിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്കും ക്ഷീണത്തിനും കാരണമാകുന്നു. മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ സുഖപ്പെടുത്താമെങ്കിലും അപൂർവമായി കാണുന്ന പൾമണറി ആൽവിയോളാർ പ്രോട്ടീനോസിസ് (പിഎപി) എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതുവരെ മരുന്നുകളൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല.
ലങ്സ് വാഷിങ് ടെക്നിക് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള ഏക പ്രതിവിധി. ഈ ചികിത്സാ രീതി ഇപ്പോൾ നിംസിലും (നിസാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മീഡിയൽ സയൻസസ്) ലഭ്യമാണ്. ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് അണുവിമുക്തമാക്കിയ വെള്ളം കുത്തിവച്ച്, ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ഭിത്തികളില് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളും കൊഴുപ്പുകളും വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് ചികിത്സാരീതി.
നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ശ്വാസകോശത്തിലെ വായു സഞ്ചികൾ (ആൽവിയോളി) വഴി രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൽവിയോളാർ മാക്രോഫേജുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾ വായു സഞ്ചികളുടെ നേർത്ത ഭിത്തികളില് കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനുകളുടെയും കൊഴുപ്പുകളുടെയും സ്വാഭാവിക പാളി നിരന്തരം വൃത്തിയാക്കി ഓക്സിജനെ സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ചിലപ്പോൾ ഈ കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും പ്രോട്ടീനുകൾ, കൊഴുപ്പുകൾ, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ വായു സഞ്ചികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇത് പൾമണറി ആൽവിയോളാർ പ്രോട്ടീനോസിസിന് കാരണമാകുന്നു. തൽഫലമായി, ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതുമൂലം ശ്വസിയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നു.
കൂടാതെ, ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം രോഗത്തെ എതിർക്കുന്നു. ജനിതക വൈകല്യങ്ങളും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും രോഗത്തിന് കാരണമാണ്. നെഞ്ചുവേദന, ചുമ, ചർമ്മത്തിൻ്റെയും നഖങ്ങളുടെയും കറുപ്പ്, ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.
പിഎപി അവഗണിക്കുകയോ ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്ഷയരോഗത്തിനും ഫംഗസിനും ഇടയാക്കും. ഓക്സിജൻ ലെവൽ പരിശോധനകൾ, ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ പരിശോധനകൾ, പൾമണറി ഫങ്ഷൻ പരിശോധനകൾ, നെഞ്ച് എക്സ്-റേ, സിടി സ്കാനുകൾ, ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പികൾ എന്നിവയിലൂടെ പിഎപി നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിയ്ക്കും.
ഇതിന് 4-5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ഈ നടപടിക്രമം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നടത്തണം. ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം ഇതേ നടപടിക്രമം ആവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. "ചില സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ വളരെ ചെലവേറിയയതാണ്, ഈ ചികിത്സ ഞങ്ങൾ നിംസിലും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യശ്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചികിത്സ സൗജന്യമാണ്" - നിംസിലെ പൾമണറി മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവി പ്രൊഫസർ ഡോ.എൻ. നരേന്ദ്ര കുമാർ പറഞ്ഞു.
