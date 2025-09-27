മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ പിന്തുടരാം ഈ അടുക്കള ശീലങ്ങൾ
ചെറുതെന്ന് കരുതുന്ന ചില അടുക്കള ശീലങ്ങൾ ദീർഘകാല ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കും.
Published : September 27, 2025 at 2:06 PM IST
ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പങ്ക് ചെറുതൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ ഭക്ഷണം ആരോഗ്യകരമാക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴുകുമ്പോഴും അവ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ചെറുതെന്ന് കരുതുന്ന ചില അടുക്കള ശീലങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. അത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില അടുക്കള ശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്റ് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ ഡോ. കപിൽ ഗോയൽ. അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയാം.
ശരിയായ എണ്ണകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം
ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പോഷകമൂല്യത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഉയർന്ന അളവിൽ ഒമേഗ -3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവോക്കാഡോ ഓയിൽ, ഒലിവ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയ എണ്ണകൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വീക്കം കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഈ എണ്ണകൾ ചൂടാക്കുന്നത് ഇവയിലെ പോഷകങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും കാരണമാകും. അതേസമയം ഉയർന്ന താപനിലയിൽ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
ശരിയായ താപനിലയിൽ വേവിക്കുക
മിതമായ താപനിലയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് വിറ്റാമിനുകളും ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളയും നഷ്ടമാകാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗ്രിൽ, ഡീപ്പ് ഫ്രൈ എന്നീ പാചക രീതികൾക്ക് പകരം ആവിയിൽ വേവിക്കുകയോ പൊരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പോഷകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഫ്രഷ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും തെരഞ്ഞെടുക്കുക
ഫ്രഷ് പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലും ഉയർന്ന അളവിൽ ആന്റ് ഓക്സിഡന്റുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയന്റ്സ് എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം കോശങ്ങളുടെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും രോഗ പ്രതിരോധശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ ശരിയായ സൂക്ഷിക്കുക
പോഷകമൂല്യം ഉറപ്പാക്കാനും അപകടകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ വളർച്ച തടയാനും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. വെളിച്ചം ഏൽക്കുകയും വായു കയറുകയും ഈർപ്പം തട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കേടാകാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ ഓരോന്നിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ. ഇലക്കറികളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും റഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവയിലെ വിറ്റാമിനുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
സുരക്ഷിതമായ പത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം
പാചകത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നവയാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ് നോൺസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ. കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ രാസവസ്തുക്കൾ പുറപ്പെടുവിക്കും. ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക് ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിദഗ്ധന്റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
