ETV Bharat / health

വാട്‌സ്‌ആപ്പ് വൈദ്യമോ ജിം ടിപ്‌സോ അല്ല, വൃക്ക രോഗികള്‍ക്ക് വേണ്ടത് കൃത്യമായ ഡയറ്റ്; ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് - FOOD THAT HELPS KIDNEY PATIENTS

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ പലവിധ ഉപദേശങ്ങളുമായി പലരും ചുറ്റും കൂടും. പല പൊടിക്കൈകള്‍ പറഞ്ഞുതരും. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് രോഗം ബേധമാകണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ സങ്കീർണമാവുകയും ചെയ്യും.

KIDNEY PATIENTS DIET FOOD THAT AVOID KIDNEY PATIENTS SYMPTOMS OF KIDNEY PROBLEMS വൃക്ക രോഗികള്‍ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 4:00 PM IST

3 Min Read

നിങ്ങള്‍ക്ക് വൃക്കരോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്താകും ആദ്യ പ്രതികരണം. മിക്കവരിലും പരിഭ്രാന്തിയാകും അല്ലേ? എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം നിങ്ങള്‍ ഗൂഗിളില്‍ തെരയും. ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ട്രെന്‍റ് ആണിത്. ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ടെൻഷൻ.

പല വെബ്‌സൈറ്റുകളും പലകാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും. രോഗവിവരം അറിഞ്ഞാല്‍ നമുക്ക് ചുറ്റമുള്ളവരുടെ ഉപദേശവും പലവിധമാകും. ചിലർ പാവയ്‌ക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ നിർദേശിക്കും. 'ബ്രോ വൃത്തിയുള്ള ഫുഡ് അടിക്കൂ' എന്നാകും ജിമ്മൻ സുഹൃത്ത് പറയുക.

KIDNEY PATIENTS DIET FOOD THAT AVOID KIDNEY PATIENTS SYMPTOMS OF KIDNEY PROBLEMS വൃക്ക രോഗികള്‍ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം
വൈറ്റ് റൈസ് (getty images)

വാട്‌സ്‌ആപ്പ് വൈദ്യമോ ജിം ടിപ്‌സോ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണോ നമ്മുടെ വൃക്കയെ? നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം പ്രശ്‌നത്തിലാണെങ്കില്‍ ഭക്ഷണ കാര്യത്തില്‍ അതീവ ശ്രദ്ധവേണം. തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങള്‍ പോലെ തെറ്റായ ഭക്ഷണവും, കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീർണമാക്കും.

എല്ലാപ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളിലും വൃക്കരോഗങ്ങള്‍ വർധിച്ച് വരികയാണെന്ന് മുംബൈയിലെ സൈനോവ ഷാൽബി ആശുപത്രിയിലെ ഡയറ്റീഷ്യൻ ജിനാൽ പട്ടേൽ പറയുന്നു. രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളും അധിക ദ്രാവകങ്ങളും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വൃക്കകൾക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ശരീരത്തിൽ ദോഷകരമായ വസ്‌തുക്കള്‍ അഥവാ ടോക്‌സിൻസ് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നും പട്ടേല്‍ പറയുന്നു.

KIDNEY PATIENTS DIET FOOD THAT AVOID KIDNEY PATIENTS SYMPTOMS OF KIDNEY PROBLEMS വൃക്ക രോഗികള്‍ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം
കായം (getty images)

വൃക്കരോഗങ്ങള്‍ വരുന്നതെങ്ങനെ, ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവ...

ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, പ്രമേഹം, അണുബാധകൾ, ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക അവസ്ഥകൾ എന്നിവ കൊണ്ട് വൃക്ക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കാലുകളിൽ വീക്കം, ക്ഷീണം, മൂത്രത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, വിശപ്പില്ലായ്‌മ എന്നിവയാണ് പലപ്പോഴും ശരീരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പ്രശ്‌നം ഗുരുതരമാകും.

കിഡ്‌നി ഫെയ്‌ലിയർ പോലുള്ള സങ്കീർണതയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ ചെന്നെത്തും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ ഡയാലിസിസ്, വൃക്ക മാറ്റിവയ്‌ക്കല്‍ എന്നിവയൊക്കെയേ പ്രതിവിധിയുള്ളൂ. അതിനാല്‍ വൃക്കയില്‍ പ്രശ്‌നം നിർണയിക്കപ്പെട്ടാല്‍ സമയ ബന്ധിതമായി ചികിത്സ തേടണം.

KIDNEY PATIENTS DIET FOOD THAT AVOID KIDNEY PATIENTS SYMPTOMS OF KIDNEY PROBLEMS വൃക്ക രോഗികള്‍ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം
ജങ്‌ ഫുഡ് (getty images)

വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം കാക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണ ക്രമത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉപ്പ്, പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്‌ഫറസ് എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ അത്തരമൊരു ശീലത്തില്‍ നിന്ന് ശരിയായ ഭക്ഷണ ക്രമം തെരഞ്ഞെടുക്കുക കഠിനമെന്ന് പട്ടേല്‍ പറയുന്നു. വൃക്ക രോഗികള്‍ക്ക് പിന്തുടരാവുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ചില ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം.

വൃക്കരോഗികള്‍ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍

  1. വൈറ്റ് റൈസും സൂചി റവയും : ഇവയില്‍ പൊട്ടാസ്യവും ഫോസ്‌ഫറസും കുറവായതിനാല്‍ വൃക്ക രോഗികള്‍ക്ക് ഉത്തമമാണ്. ഇവ ദഹിക്കാനും എളുപ്പമാണ്.
  2. വേവിച്ചതും തൊലി കളഞ്ഞതുമായ പച്ചക്കറികള്‍ : പൊട്ടാസ്യത്തിന്‍റെയും വെള്ളത്തിന്‍റെയും അംശം കുറവായതിനാൽ ചുരക്ക, കലാബാഷ് എന്നിവ നല്ലതാണ്. തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റി കളയുന്നതിനാല്‍ പൊട്ടാസ്യത്തിന്‍റെ അളവ് കുറയുന്നു. ദിവസവും കഴിക്കാവുന്നതാണിവ.
  3. ആപ്പിളും പപ്പായയും : പൊട്ടാസ്യത്തിന്‍റെ അളവ് കുറഞ്ഞവയാണിവ. എങ്കിലും അധികമായി ഇവ കഴിക്കാതിരിക്കുക.
  4. സൂര്യകാന്തി എണ്ണ, തവിട് എണ്ണ പോലുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച എണ്ണകൾ ചെറിയ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാം.
  5. ജീരകം, മഞ്ഞള്‍, കായം പോലുള്ളവ കറികളില്‍ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
  6. സോഡിയം കുറഞ്ഞ പനീറും ഉപ്പില്ലാത്ത കോട്ടേജ് ചീസും : പ്രോട്ടീന്‍റെ നല്ല ഉറവിടങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ചെറിയ അളവിൽ കഴിക്കണം, കാരണം അമിതമായ പ്രോട്ടീൻ വൃക്കകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും.
  7. കാബേജും ചെറുപയറും : വിറ്റാമിനുകളും നാരുകളും കൊണ്ട് സമ്പുഷ്‌ടമാണ്, കൂടാതെ പൊട്ടാസ്യവും കുറവാണ്.

വൃക്ക രോഗികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവ

  1. തവിട്ട് അരിയും ഗോതമ്പും ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അവയിൽ ഫോസ്‌ഫറസ് കൂടുതലായതിനാൽ ഇത് വൃക്കകളെ ബാധിക്കും.
  2. വാഴപ്പഴം, ഓറഞ്ച്, മാമ്പഴം തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ കഴിക്കരുത്.
  3. വെണ്ണ, നെയ്യ്, വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
  4. ഉപ്പും പ്രിസർവേറ്റീവുകളും കൂടുതലുള്ള പാക്കു ചെയ്‌ത സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മിശ്രിതങ്ങളും അച്ചാറുകളും ഉപയോഗിക്കരുത്, കാരണം അവ വൃക്കകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്‌ടിക്കും.
  5. സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍, പഞ്ചസാര അധികമായി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍, ടിന്നിലടച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കുക.
  6. അമിതമായി വെള്ളം കുടിക്കരുത്, വിദഗ്‌ധർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക.
  7. വിദഗ്‌ധ ഉപദേശം ഇല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്‌ടപ്രകാരം ഡയറ്റുകള്‍ പരീക്ഷിക്കരുത്.

ശരിയായ ഭക്ഷണ ക്രമം പാലിച്ചാല്‍ വൃക്ക രോഗം സങ്കീർണമാകാതെ കാക്കാം. ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധനെ സമീപിച്ച് കൃത്യമായ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക. രോഗത്തിന്‍റെ ഘട്ടം മനസിലാക്കി വേണം ഡയറ്റ്‌ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. കൂടാതെ ശരിയായ പ്രഭാതഭക്ഷണം, ഉച്ചഭക്ഷണം, അത്താഴം എന്നിവ ശീലമാക്കണം. ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. -പട്ടേല്‍ പറയുന്നു.

Also Read: ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ടോ? എങ്കില്‍ സൂക്ഷിക്കണം...

നിങ്ങള്‍ക്ക് വൃക്കരോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്താകും ആദ്യ പ്രതികരണം. മിക്കവരിലും പരിഭ്രാന്തിയാകും അല്ലേ? എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം നിങ്ങള്‍ ഗൂഗിളില്‍ തെരയും. ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ട്രെന്‍റ് ആണിത്. ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ടെൻഷൻ.

പല വെബ്‌സൈറ്റുകളും പലകാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും. രോഗവിവരം അറിഞ്ഞാല്‍ നമുക്ക് ചുറ്റമുള്ളവരുടെ ഉപദേശവും പലവിധമാകും. ചിലർ പാവയ്‌ക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ നിർദേശിക്കും. 'ബ്രോ വൃത്തിയുള്ള ഫുഡ് അടിക്കൂ' എന്നാകും ജിമ്മൻ സുഹൃത്ത് പറയുക.

KIDNEY PATIENTS DIET FOOD THAT AVOID KIDNEY PATIENTS SYMPTOMS OF KIDNEY PROBLEMS വൃക്ക രോഗികള്‍ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം
വൈറ്റ് റൈസ് (getty images)

വാട്‌സ്‌ആപ്പ് വൈദ്യമോ ജിം ടിപ്‌സോ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണോ നമ്മുടെ വൃക്കയെ? നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം പ്രശ്‌നത്തിലാണെങ്കില്‍ ഭക്ഷണ കാര്യത്തില്‍ അതീവ ശ്രദ്ധവേണം. തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങള്‍ പോലെ തെറ്റായ ഭക്ഷണവും, കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീർണമാക്കും.

എല്ലാപ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളിലും വൃക്കരോഗങ്ങള്‍ വർധിച്ച് വരികയാണെന്ന് മുംബൈയിലെ സൈനോവ ഷാൽബി ആശുപത്രിയിലെ ഡയറ്റീഷ്യൻ ജിനാൽ പട്ടേൽ പറയുന്നു. രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളും അധിക ദ്രാവകങ്ങളും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വൃക്കകൾക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ശരീരത്തിൽ ദോഷകരമായ വസ്‌തുക്കള്‍ അഥവാ ടോക്‌സിൻസ് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നും പട്ടേല്‍ പറയുന്നു.

KIDNEY PATIENTS DIET FOOD THAT AVOID KIDNEY PATIENTS SYMPTOMS OF KIDNEY PROBLEMS വൃക്ക രോഗികള്‍ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം
കായം (getty images)

വൃക്കരോഗങ്ങള്‍ വരുന്നതെങ്ങനെ, ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവ...

ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, പ്രമേഹം, അണുബാധകൾ, ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക അവസ്ഥകൾ എന്നിവ കൊണ്ട് വൃക്ക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കാലുകളിൽ വീക്കം, ക്ഷീണം, മൂത്രത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, വിശപ്പില്ലായ്‌മ എന്നിവയാണ് പലപ്പോഴും ശരീരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പ്രശ്‌നം ഗുരുതരമാകും.

കിഡ്‌നി ഫെയ്‌ലിയർ പോലുള്ള സങ്കീർണതയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ ചെന്നെത്തും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ ഡയാലിസിസ്, വൃക്ക മാറ്റിവയ്‌ക്കല്‍ എന്നിവയൊക്കെയേ പ്രതിവിധിയുള്ളൂ. അതിനാല്‍ വൃക്കയില്‍ പ്രശ്‌നം നിർണയിക്കപ്പെട്ടാല്‍ സമയ ബന്ധിതമായി ചികിത്സ തേടണം.

KIDNEY PATIENTS DIET FOOD THAT AVOID KIDNEY PATIENTS SYMPTOMS OF KIDNEY PROBLEMS വൃക്ക രോഗികള്‍ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം
ജങ്‌ ഫുഡ് (getty images)

വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം കാക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണ ക്രമത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉപ്പ്, പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്‌ഫറസ് എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ അത്തരമൊരു ശീലത്തില്‍ നിന്ന് ശരിയായ ഭക്ഷണ ക്രമം തെരഞ്ഞെടുക്കുക കഠിനമെന്ന് പട്ടേല്‍ പറയുന്നു. വൃക്ക രോഗികള്‍ക്ക് പിന്തുടരാവുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ചില ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം.

വൃക്കരോഗികള്‍ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍

  1. വൈറ്റ് റൈസും സൂചി റവയും : ഇവയില്‍ പൊട്ടാസ്യവും ഫോസ്‌ഫറസും കുറവായതിനാല്‍ വൃക്ക രോഗികള്‍ക്ക് ഉത്തമമാണ്. ഇവ ദഹിക്കാനും എളുപ്പമാണ്.
  2. വേവിച്ചതും തൊലി കളഞ്ഞതുമായ പച്ചക്കറികള്‍ : പൊട്ടാസ്യത്തിന്‍റെയും വെള്ളത്തിന്‍റെയും അംശം കുറവായതിനാൽ ചുരക്ക, കലാബാഷ് എന്നിവ നല്ലതാണ്. തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റി കളയുന്നതിനാല്‍ പൊട്ടാസ്യത്തിന്‍റെ അളവ് കുറയുന്നു. ദിവസവും കഴിക്കാവുന്നതാണിവ.
  3. ആപ്പിളും പപ്പായയും : പൊട്ടാസ്യത്തിന്‍റെ അളവ് കുറഞ്ഞവയാണിവ. എങ്കിലും അധികമായി ഇവ കഴിക്കാതിരിക്കുക.
  4. സൂര്യകാന്തി എണ്ണ, തവിട് എണ്ണ പോലുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച എണ്ണകൾ ചെറിയ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാം.
  5. ജീരകം, മഞ്ഞള്‍, കായം പോലുള്ളവ കറികളില്‍ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
  6. സോഡിയം കുറഞ്ഞ പനീറും ഉപ്പില്ലാത്ത കോട്ടേജ് ചീസും : പ്രോട്ടീന്‍റെ നല്ല ഉറവിടങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ചെറിയ അളവിൽ കഴിക്കണം, കാരണം അമിതമായ പ്രോട്ടീൻ വൃക്കകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും.
  7. കാബേജും ചെറുപയറും : വിറ്റാമിനുകളും നാരുകളും കൊണ്ട് സമ്പുഷ്‌ടമാണ്, കൂടാതെ പൊട്ടാസ്യവും കുറവാണ്.

വൃക്ക രോഗികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവ

  1. തവിട്ട് അരിയും ഗോതമ്പും ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അവയിൽ ഫോസ്‌ഫറസ് കൂടുതലായതിനാൽ ഇത് വൃക്കകളെ ബാധിക്കും.
  2. വാഴപ്പഴം, ഓറഞ്ച്, മാമ്പഴം തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ കഴിക്കരുത്.
  3. വെണ്ണ, നെയ്യ്, വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
  4. ഉപ്പും പ്രിസർവേറ്റീവുകളും കൂടുതലുള്ള പാക്കു ചെയ്‌ത സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മിശ്രിതങ്ങളും അച്ചാറുകളും ഉപയോഗിക്കരുത്, കാരണം അവ വൃക്കകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്‌ടിക്കും.
  5. സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍, പഞ്ചസാര അധികമായി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍, ടിന്നിലടച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കുക.
  6. അമിതമായി വെള്ളം കുടിക്കരുത്, വിദഗ്‌ധർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക.
  7. വിദഗ്‌ധ ഉപദേശം ഇല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്‌ടപ്രകാരം ഡയറ്റുകള്‍ പരീക്ഷിക്കരുത്.

ശരിയായ ഭക്ഷണ ക്രമം പാലിച്ചാല്‍ വൃക്ക രോഗം സങ്കീർണമാകാതെ കാക്കാം. ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധനെ സമീപിച്ച് കൃത്യമായ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക. രോഗത്തിന്‍റെ ഘട്ടം മനസിലാക്കി വേണം ഡയറ്റ്‌ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. കൂടാതെ ശരിയായ പ്രഭാതഭക്ഷണം, ഉച്ചഭക്ഷണം, അത്താഴം എന്നിവ ശീലമാക്കണം. ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. -പട്ടേല്‍ പറയുന്നു.

Also Read: ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ടോ? എങ്കില്‍ സൂക്ഷിക്കണം...

For All Latest Updates

TAGGED:

KIDNEY PATIENTS DIETFOOD THAT AVOID KIDNEY PATIENTSSYMPTOMS OF KIDNEY PROBLEMSവൃക്ക രോഗികള്‍ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണംFOOD THAT HELPS KIDNEY PATIENTS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.