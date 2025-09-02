അടുത്തിടെയായി അപ്രതീക്ഷിത ഹൃദയസ്തംഭന മരണങ്ങള് വര്ധിക്കുന്നത് സമൂഹത്തില് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതായി ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധര്. പ്രത്യക്ഷത്തില് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവര് പോലും പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിക്കുന്നത് വര്ധിച്ചുവരുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്, സ്കൂള് സിലബസില് കാര്ഡിയോ പള്മണറി റീസസിറ്റേഷന് (CPR) പരിശീലനം ഒരു നിര്ബന്ധിത വിഷയമായി ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന് കേരള ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് (KGMOA) സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ച നിയമസഭാ ജീവനക്കാരനായ ജുനൈസ് (45), ചെന്നൈയില് റൗണ്ട്സിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണുമരിച്ച ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധന് ഡോ. ഗ്രാഡ്ലിന് റോയ് (39) എന്നിവരുടെ ദാരുണമായ മരണങ്ങള് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഡോ. റോയിയുടെ മരണം ഇടതു രക്തധമനിയിലുണ്ടായ ബ്ലോക്ക് മൂലമാണ് സംഭവിച്ചത്.
ഇത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്ക്കിടയില്പ്പോലും ഹൃദയാഘാത കേസുകള് വര്ധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്ച്ചയായി 12 മുതല് 18 മണിക്കൂര് വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നതും വിശ്രമമില്ലായ്മയുമാണ് യുവ ഡോക്ടര്മാര്ക്കിടയില് ഹൃദയാഘാതം വര്ധിക്കാന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റായ ഡോ. സുധീര് കുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലുകൾ പ്രകാരം നിശബ്ദ ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണം. ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി പൊടുന്നനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതും ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ വേഗം അനിയന്ത്രിതമായി കൂടുന്നതും കുഴഞ്ഞു വീണുള്ള മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടിയന്തരമായി നൽകേണ്ട കാർഡിയോ പൾമണറി റീസസിറ്റേഷൻ (CPR) പോലുള്ള ജീവൻരക്ഷാ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങള്
ശക്തമായ ഹൃദയാഘാതങ്ങള്, ശരീരത്തിലെ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം പോലുള്ള ലവണങ്ങളുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, നിര്ജ്ജലീകരണം (ഡിഹൈഡ്രേഷന്) തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങള് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനം പെട്ടെന്ന് നിലയ്ക്കുന്നതിനും കുഴഞ്ഞുവീണുള്ള മരണങ്ങള്ക്കും വഴിയൊരുക്കാം. അരോട്ടിക് സ്റ്റെനോസിസ് പോലുള്ള ഹൃദയവാല്വ് പ്രശ്നങ്ങളും, ജന്മനാ ഉള്ള ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും, ഹൃദയ പേശികള്ക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നതും അപ്രതീക്ഷിത മരണങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
CPR-ന്റെ പ്രാധാന്യം
ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടായാല് ആദ്യത്തെ ഏതാനും മിനിറ്റുകള്ക്കുള്ളില്ത്തന്നെ നല്കുന്ന ചികിത്സയാണ് ജീവന് രക്ഷിക്കുന്നതില് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂര് വടക്കാഞ്ചേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് ഡോക്ടര്മാരും ജീവനക്കാരും ചേര്ന്ന് നല്കിയ സമയോചിതമായ CPR-ലൂടെ ഒരു യുവ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ജീവനക്കാരന്റെ ജീവന് രക്ഷിക്കാനായത് ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്, പൊതുജനങ്ങള്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് CPR-നെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും പരിശീലനവും നല്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് KGMOA ആവശ്യപ്പെട്ടു.
KGMOAയുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള്
അപ്രതീക്ഷിത ഹൃദയസ്തംഭന മരണങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി അടിയന്തിരമായി താഴെ പറയുന്ന നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് KGMOA സര്ക്കാരിനോട് അഭ്യര്ഥിച്ചു.
ഹൈസ്കൂളുകളിലും ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും CPR ഒരു നിര്ബന്ധിത വിഷയമാക്കി പാഠ്യപദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തുക.
വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവര്ക്കായി CPR പരിശീലന പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കുക. ഇതില് കോളേജുകള്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്, റെസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുകള്, വിവിധ യുവജന സംഘടനകള് എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക.
തിരക്കുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പരിപാടികളിലും ആവശ്യമായ പ്രഥമശുശ്രൂഷാ കിറ്റുകളും Automated External Defibrillator (AED) പോലുള്ള ജീവന്രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക.
പൊതുജനങ്ങളില് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി CPR സംബന്ധിച്ച ബോധവല്ക്കരണ വീഡിയോകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രചരണോപാധികള് വിവിധ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങള് വഴി സര്ക്കാര് തലത്തില് പ്രചരിപ്പിക്കുക.
ഓരോ ജീവനും അമൂല്യമാണ്. പൊതുജനങ്ങളിൽ CPR-നെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടി ക്കുന്നതിലൂടെയും അവർക്ക് തത്സംബന്ധമായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിലൂടെയും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയസ്തംഭന മരണങ്ങൾ വലിയൊരളവുവരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം പരിശീലന പരിപാടികൾ സമൂഹത്തിലെ പല വിഭാഗങ്ങൾക്കായി കെ.ജി.എം.ഒ.എ ഇതിനോടകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിഷയത്തിന് അടിയന്തിര പരിഗണന നൽകി ഇത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംഘടന പൂർണ്ണ പിന്തുണയും സഹകരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു
Also Read: ഇ 20 പെട്രോൾ: കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വാഹന ഉടമകൾ, നിരത്തിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം വാഹനങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് വിദഗ്ധര്