ശ്രീശന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സിന്‍റെ ഒരു മരുന്നും സംസ്ഥാനത്ത് വില്‍ക്കാന്‍ പാടില്ല; ആരോഗ്യമന്ത്രി

ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത ഗുജറാത്ത് കമ്പനിയുടെ റെസ്‌പിഫ്രഷ് ടിആറിന്‍റെ വില്‍പ്പന നിര്‍ത്തിവച്ചു.

Cough Syrup (Representative Image), Veena George (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 7, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: തമിഴ്‌നാട് കാഞ്ചിപുരത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ശ്രീശന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ തമിഴ്‌നാട് ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ എടുത്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ മരുന്നുകളും കേരളത്തില്‍ വിതരണം നിര്‍ത്തിവയ്പ്പിച്ചതായി അറിയിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്.

ഗുജറാത്തിലെ റെഡ്നെക്‌സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് (Rednex Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Ahamdabad) നിർമിച്ച റെസ്‌പിഫ്രഷ് ടിആർ 60 എംഎൽ സിറപ്പ്, ബാച്ച്. നമ്പർ. R01GL2523 എന്ന മരുന്ന് ഗുണനിലവാരം ഇല്ലെന്ന് ഗുജറാത്ത് ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍, സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മരുന്നിന്‍റെ വിതരണവും വില്‍പ്പനയും ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് അടിയന്തരമായി നിര്‍ത്തിവയ്പ്പിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് 5 വിതരണക്കാരാണ് ഈ മരുന്ന് വിതരണം നടത്തുന്നത്. അവര്‍ക്ക് മരുന്ന് വിതരണം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മരുന്ന് വില്‍പന നടത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിസ്വീകരിക്കും. ഈ മരുന്ന് കൈവശമുള്ള ആളുകൾ അത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ വഴി ഈ മരുന്നുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല. അംഗീകൃത ഡോക്‌ടറുടെ കുറിപ്പടി ഇല്ലാതെ 12 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി മരുന്ന് നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും മന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ചുമ സിറപ്പുകൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം

സെൻട്രൽ ഡിജിഎച്ച്എസിൻ്റെ (DGHS) നിർദേശപ്രകാരം കുട്ടികൾക്കുള്ള ചുമ സിറപ്പുകൾക്കും സംസ്ഥാനത്ത് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡോക്‌ടർമാർ ചുമയ്ക്കുള്ള സിറപ്പ് പ്രിസ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യരുത്. അഥവാ അത്തരത്തിൽ കുറിപ്പടി വന്നാലും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ ചുമ സിറപ്പ് നൽകരുതെന്നും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമ സിറപ്പ് നൽകുന്നെങ്കിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ ചുമ മരുന്നുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം മറ്റ് ചുമ സിറപ്പുകളുടേയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ചുമ മരുന്നുകൾ നിർമിക്കുന്ന അഞ്ച് കമ്പനികളുടെ മരുന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്താനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീസൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് നിർമിച്ച കോൾഡ്രിഫ് എന്ന കഫ് സിറപ്പ് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനെടുത്ത സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

Also Read : കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് 14 കുട്ടികള്‍ മരിച്ച സംഭവം; ഡ്രഗ് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍മാര്‍ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം, ഒരാള്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

