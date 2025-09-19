കെൻ്റ് കോണ്-25 ന് തിരിതെളിഞ്ഞു; പ്രതിനിധികളായ അറുന്നൂറിലധികം ഡോക്ടര്മാര്
Published : September 19, 2025 at 9:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇഎന്ടി വിദഗ്ധരുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കെൻ്റ് കോണ്-25 ന് തിരിതെളിഞ്ഞു. കാര്യവട്ടം ട്രാവന്കൂര് ഇൻ്റര്നാഷനല് കണ്വന്ഷന് സെൻ്ററിലാണ് മൂന്നു ദിവസ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. അസോസിയേഷന് ഓഫ് ഓട്ടോലാരിങ്കോളജിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഒഐ) തിരുവനന്തപുരം ചാപ്റ്ററും സൊസൈറ്റി ഓഫ് ട്രിവാന്ഡ്രം ഇഎന്ടി സര്ജന്സും (സ്റ്റെൻ്റ്സ്) ചേര്ന്നാണ് മുന്ന് ദിവസത്തെ സമ്മേളനം കാര്യവട്ടത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
കേരളത്തില് നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുമായി 600 ഡോക്ടര്മാരും രാജ്യത്തെ വിവിധ മെഡിക്കല് കോളജുകളില് നിന്നും മുന്നോറോളം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാര്ഥികളുമാണ് സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തില് വിദഗ്ധര് ഏകദേശം മുപ്പതോളം പ്രബന്ധങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കും. ഇഎന്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളില് വിദഗ്ധരും വിദ്യാര്ഥികളും തമ്മില് നിരവധി ചര്ച്ചകളും ശില്പ്പശാലകളും നടക്കും.
ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
ഇഎന്ടി വിദഗ്ധരുടെ സംഘടനയായ അസോസിയേഷന് ഓഫ് ഓട്ടോലാരിങ്കോളജിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എഒഐ) സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി ഡോ. എം സുരേഷ് കുമാറിനെ സംഘടന തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഡോ. മോഹന് കുമാര് കെ (സെക്രട്ടറി), ഡോ. എം മാഹീന് (ട്രഷറര്) എന്നിവരാണ് മറ്റു ഭാരവാഹികള്.
പുതിയ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണം ഇന്നലെ കാര്യവട്ടം ട്രാവന്കൂര് ഇൻ്റർനാഷനല് കണ്വന്ഷന് സെൻ്ററില് നടന്നു. എഒഐ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. ദ്വൈപായന് മുഖര്ജി ഇരുപത്തി മൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കെൻ്റ് കോണ്-25 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സമ്മേളനത്തിലെ സ്ഥാനാരോഹണച്ചടങ്ങുകള്ക്ക് എഒഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. ശങ്കര് മഹാദേവന് നേതൃത്വം നല്കി. കേരളത്തില് നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുമായി 600 ഡോക്ടര്മാര്, കൂടാതെ ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരും ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു. സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാര്ഥികള് പോസ്റ്ററുകള് അവതരിപ്പിക്കും.
മികച്ച പോസ്റ്ററിന് അവാര്ഡും ചടങ്ങില് നല്കും. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായി ക്വിസ് മല്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘടന അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിവിധ മേഖലകളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് 30 സ്റ്റാളുകളും ചടങ്ങില് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
