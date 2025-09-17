ടേസ്റ്റിയാണ്, അതിലേറെ റിസ്കിയും; ജങ്ക് ഫുഡ് ഓർമശക്തി കുറയ്ക്കും, പഠനം പറയുന്നു
Published : September 17, 2025 at 5:00 PM IST
ബിസിയാകുന്ന ജീവിതശൈലി, സമയം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ, ചിട്ടയില്ലാത്ത ആഹാരക്രമം എന്നിവയെല്ലാം ജങ്ക് ഫുഡിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഉയർന്ന കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണക്രമം ഡിമെൻഷ്യ, അൽഷിമേഴ്സ് പോലുള്ള ന്യൂറോഡീജനറേറ്റീവ് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.
ബർഗർ, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, ഷവർമ, പാക്കറ്റ് ചിപ്സുകൾ, ശീതളപാനികൾ തുടങ്ങിയവ ഒരുപാട് പേർ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ എന്നിവയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് വഴി പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.
ശരീരത്തിന് ഇവ എങ്ങനെ ദോഷകരമാണെന്ന് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. അമിതവണ്ണം പോലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാതെ ഓർമക്കുറവ് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ജങ്ക് ഫുഡ് ശീലമാക്കുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകും. ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതനുസരിച്ച് വെറും നാലുദിവസത്തോളം ജങ്ക് ഫുഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മുടെ ഓർമശക്തിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരാനും ഓർമശക്തി കുറയാനും കാരണമാകുന്നുവെന്നതാണ് പഠനം.
ഭക്ഷണക്രമവും മെമ്മറി സർക്യൂട്ടുകളും എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ന്യൂറോണിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യുഎൻസി സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ ഗവേഷകരുടെ ഒരു പുതിയ പഠനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. യുഎൻസി സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററും ഫാർമക്കോളജി പ്രൊഫസറുമായ ജുവാൻ സോങ്, ഫാർമക്കോളജി വകുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ രചയിതാവ് ടെയ്ലർ ലാൻഡ്രി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്.
ജങ്ക് ഫുഡ് തലച്ചോറിലെ മെമ്മറി ഹബിനെ പുനക്രമീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം താളംതെറ്റിക്കുന്നു. ദീർഘകാല ഓർമ നഷ്ടപ്പെടുത്തലിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു. ഇത് തടയാനുള്ള ആദ്യ പടി ജങ്ക് ഫുഡുകൾ കുറക്കുക എന്നതാണ്. ഉയർന്ന കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണം (എച്ച്എഫ്ഡി) കഴിച്ചതിനുശേഷം, ഗ്ലൂക്കോസ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള തലച്ചോറിൻ്റെ കഴിവ് തകരാറിലാവുകയും പിന്നാലെ പ്രവർത്തനം താളംതെറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. കുറച്ച് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ ഉയർന്ന കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മെമ്മറി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെടുകയും അത് വഴി ഓർമ തടസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ് പഠന സംഗ്രഹം.
ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ
ഭക്ഷണക്രമവും മെറ്റബോളിസവും തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നത് ഗവേഷകർ നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ്. എന്നാൽ "ഹിപ്പോകാമ്പസിൽ (തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം, അൽഷിമേഴ്സ് ഡിമൻഷ്യ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ ആദ്യം നാശം സംഭവിക്കുന്നത് ഹിപ്പോകാമ്പസിനാണ്) സിസികെ ഇൻ്റേൺന്യൂറോണുകൾ (തലച്ചോറിലെ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോണുകളുടെ ഒരു ഭാഗം) എന്ന ദുർബലമായ ഒരു കൂട്ടം മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, ഈ കോശങ്ങളുടെ വിപരീത പ്രവർത്തന ഫലമായി മെമ്മറി തകരാറിലാകുന്നു എന്നത് ഞങ്ങളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി" എന്ന് യുഎൻസി ന്യൂറോസയൻസ് സെൻ്ററിലെ അംഗമായ ജുവാൻ സോങ് പറയുന്നു.
സ്ഥിരീകരിച്ച് വിദഗ്ധർ
ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് മെമ്മറിയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ മുംബൈ പരേലിലുള്ള ഗ്ലെനീഗിൾസ് ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ ഇൻൻ്റേണൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. മഞ്ജുഷ അഗർവാളിനെ സമീപിച്ചു. "അമിതമായി ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മെമ്മറി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും, ജങ്ക് ഫുഡിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു" ഡോ. മഞ്ജുഷ അഗർവാൾ പറയുന്നു.
ജങ്ക് ഫുഡ് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് ഓർമ ശക്തിയെ ബാധിക്കും, "കാലക്രമേണ ഓർമക്കുറവിനുള്ള സാധ്യതയും മറവിയും ഉണ്ടാക്കും", ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതികൾ പാലിക്കാനും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
- പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, നട്സ്, ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമം ഓർമശക്തി സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ജലാംശം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.
- പതിവ് വ്യായാമം, ശരിയായ ഉറക്കം എന്നിവ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്.
"ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താം" എന്ന് ഡോ. മഞ്ജുഷ അഗർവാൾ പറയുന്നു.
