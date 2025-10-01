ETV Bharat / health

ആദ്യത്തെ കണ്‍മണിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്!, ഐവിഎഫ് ചികിത്സയിലെ അണ്ഡത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്? അറിയാം വിശദമായി

അണ്ഡത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യേണ്ട ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഐവിഎഫ് ചികിത്സാരീതിയെക്കുറിച്ചും ഒമ്യ ഫെർട്ടിലിറ്റി' സെൻ്ററിലെ വിദഗ്‌ധർ സംസാരിക്കുന്നു

Representative Image (ETV Bharat)
By ANI

Published : October 1, 2025 at 10:26 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഒരു കുഞ്ഞ് എന്ന സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്‌കരിക്കാനായി പല ദമ്പതികളും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചികിത്സാരീതിയാണ് ഇന്‍ വിട്രോ ഫെര്‍ട്ടിലൈസേഷന്‍ (IVF). വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ചികിത്സ അനുഗ്രഹമാണ്.

ഐവിഎഫിൻ്റെ വിജയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ അണ്ഡത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം. ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ഡങ്ങൾ ബീജസങ്കലന സാധ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ഗർഭധാരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ഭ്രൂണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രായവും ജനിതകശാസ്ത്രവും ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഐവിഎഫ് ചക്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അണ്ഡത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഐവിഎഫിൽ അണ്ഡത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം?

ഐവിഎഫ്‌ സമയത്ത് അണ്ഡാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് അണ്ഡങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ ബീജം ഉപയോഗിച്ച് ബീജസങ്കലനം ചെയ്യുന്നു. അണ്ഡങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ആരോഗ്യമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ, ശരിയായി ബീജസങ്കലനം ചെയ്തേക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭ്രൂണങ്ങളായി വികസിക്കുന്നത് നിർത്തിയേക്കാം.

ഐവിഎഫ്‌ ചക്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് അണ്ഡത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരക്കുറവ്, പ്രത്യേകിച്ച് 35 വയസിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഭ്രൂണങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഗർഭധാരണത്തിനും ഇത് സഹായിക്കും.

അണ്ഡത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്?

  1. സമതുലിത പോഷകാഹാരം, പോഷക സമ്പുഷ്‌ടമായ ഭക്ഷണക്രമം അണ്ഡത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദത്തിൽ നിന്ന് അണ്ഡങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  2. മുട്ട, പയർവർഗങ്ങൾ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ലീൻ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺ സന്തുലത്തിനും അണ്ഡ വികസനത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. ഐവിഎഫിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഭക്ഷണ പദ്ധതികളാണ് ഡോക്‌ടർമാർ ശുപാർശ ചെയ്യുക.
  3. ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്തണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഗണ്യമായ ഭാരക്കുറവും അമിതഭാരവും ഹോർമോൺ അളവിനെയും അണ്ഡോത്പാദനത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും, ഇത് അണ്ഡത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയും ബാധിക്കും.
  4. മിതമായ വ്യായാമം അണ്ഡാശയത്തിലേക്കുള്ള രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അമിതമായതോ തീവ്രമായതോ ആയ വ്യായാമങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകളെ വർധിപ്പിക്കും, ഇത് അണ്ഡോത്പാദനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. യോഗ, നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ പോലുള്ള നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ വ്യായാമം എല്ലാം അനുയോജ്യമാണ്.
  5. സമ്മർദം കുറയ്ക്കുക. വൈകാരിക സമ്മർദം ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥയുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ധ്യാനം, അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ് പോലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
  6. പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക, മദ്യം പരിമിതപ്പെടുത്തുക സിഗരറ്റുകളിൽ നിന്നും മദ്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിഷവസ്‌തുക്കൾ അണ്ഡങ്ങളിലെ ഡിഎൻഎയെ നശിപ്പിക്കുകയും അണ്ഡാശയ വാർദ്ധക്യത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഐഎഫിന് മുമ്പ് ഈ ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അണ്ഡത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രത്യുത്‌പാദന ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിർണായകമാണ്.

പ്രായവും ഗുണനിലവാരവും

പ്രായം എന്നത് അണ്ഡത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക ഘടകമാണ്. സ്ത്രീകൾ പരിമിതമായ എണ്ണം അണ്ഡങ്ങളുമായാണ് ജനിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് 35 വയസ്സിനു ശേഷം പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് എണ്ണവും ഗുണനിലവാരവും കുറയുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ പഴയപടിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, മുൻകരുതൽ നടപടികൾ അണ്ഡോത്പാദനം മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.

