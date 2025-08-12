ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീ ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കൃത്യമായ ആര്ത്തവം എന്നുപറയുന്നത്. എന്നാല് ഇന്ന് ക്രമമില്ലാത്ത ആര്ത്തവവും അമിത രക്തസ്രാവവുമൊക്കെ പല സ്ത്രീകളും നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സമ്മര്ദ്ദവും ഹോര്മോണ് അസന്തുലിതാവസ്ഥ, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങള് എന്നി കാരണങ്ങളൊക്കെ ക്രമരഹിതമായ ആര്ത്തവം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
എന്നാല് കൃത്യമായ രോഗനിര്ണയം നടത്തിയ മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ അവയ്ക്ക് കൃത്യമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താന് കഴിയും. അത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികള് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
അമിത രക്തസ്രാവം
ആര്ത്തവസമയത്ത് അമിതമായ രക്തസ്രാവമുണ്ടെങ്കില് ആ ദിവസങ്ങള് തികച്ചും അസഹനീയമാണ്. അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരം ദുര്ബലമാകാനും വിളര്ച്ചയുണ്ടാകാനും കാരണമാകും. അത് ക്രമം തെറ്റുകകൂടി ചെയ്താലും സ്ത്രീകള്ക്ക് ഇത് പല സന്ദര്ഭങ്ങളിലും പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്.
രക്തത്തില് ഹീമോ ഗ്ലോബിന്റെ അളവ് നിശ്ചിത അനുപാതത്തില് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അനീമിനിയ. അനീമിയ പരിഹരിക്കാൻ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം അയേൺ ചേർന്ന ഗുളികകൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അനീമിയ ഉണ്ടെങ്കില് ക്ഷീണം, തലക്കറക്കം, വിളര്ച്ച, വിശപ്പില്ലായ്മ, അമിത ഹൃദയമിടിപ്പ്, ശ്വാസതടസം, കിതപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.
ഫൈബ്രോയ്ഡ് കാരണവും അമിതമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ഗര്ഭപാത്രത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കില് അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഡിസ്ഫങ്ഷണല് യൂട്ടറൈന് ബ്ലീഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ചികിത്സ
ക്രമംതെറ്റിയതും അമിതവുമായ ആർത്തവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായി എൻഡോമെട്രിയൽ സാംപ്ലിങ് ചെയ്യണം.ഇതിന് പിപ്പല്ലെ എൻഡോമെട്രിയൽ സാംപ്ലിങ് എന്നു പറയും .ഇത് ആശുപത്രിയില് നിങ്ങള്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന പരിശോധനയാണ്. അല്ലെങ്കില് ഗര്ഭപാത്രത്തിനുള്ളില് പോളിപ്പ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് തിരിച്ചറിയാന് ഹിസ്റ്ററോസ്കോപ്പി പരിശോധന നടത്തേണ്ടി വരും.
അണ്ഡവിസര്ജനം നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും അമിത രക്തസ്രാവത്തിന്റെ കാരണം അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണോ എന്നൊക്കെ ഈ പരിശോധനയിലൂടെ അറിയാന് സാധിക്കും. ഗർഭപാത്രത്തിലെ എൻഡോമെട്രിയൽ കോശങ്ങൾ എടുത്ത് ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി ടെസ്റ്റിന് അയക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പരിശോധനയിലൂടെ കാൻസർ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
ഫൈബ്രോയ്ഡ് ആണെങ്കില് അതിന്റെ വളര്ച്ച നിയന്ത്രിക്കാന് മൂന്ന് മുതല് ആറുമാസം വരെ ചികിത്സ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫൈബ്രോയ്ഡ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കില് സര്ജറി ആവശ്യമായി വരില്ല. ഇതിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ രക്തസ്രാവം കുറയുകയും അനീമിയ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
മറ്റൊരു മാര്ഗം പ്രത്യേക ഇന്ട്രായൂട്ടറൈന് ഉപകരണം ഗര്ഭപാത്രത്തില് നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇതിലൂടെ വളരെ ചെറിയ തോതില് ഗര്ഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഹോര്മോണ് എത്തുകയും അതുവഴി അമിത രക്തസ്രാവം കുറയുകയും ചെയ്യും. ആറുമാസം കൊണ്ട് ചിലരില് രക്തസ്രാവം കുറയ്ക്കാന് സാധിത്തും.
ഒരിക്കല് നിക്ഷേപിച്ചാല് അഞ്ചുവര്ഷം വരെ ഇതിന് ഫലം ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഊ ചിക്തസ ചെയ്താലും അള്ട്രാസൗണ്ട് സ്കാന് ചെയ്ത മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.
Also Read:'ചങ്കല്ലേ അത്'! വിവാഹത്തോടെ വിട്ടുകളയല്ലേ; ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനും വേണം നല്ല സൗഹൃദങ്ങള്...