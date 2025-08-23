ETV Bharat / health

ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം 'സിപ്‌സ്‌കോണ്‍-25' നാളെ സമാപിക്കും - IPS STATE CONFERENCE

കേരളത്തില്‍ നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി 300 ഡോക്‌ടര്‍മാരും രാജ്യത്തെ വിവിധ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ നിന്നുമായി മുന്നോറോളം പിജി വിദ്യാര്‍ഥികളുമാണ് സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

IPS STATE CONFERENCE IN KOZHIKODE INDIAN PSYCHIATRIC SOCIETY സിപ്‌സ്‌കോണ്‍ 25
ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ സമ്മേനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 23, 2025 at 5:37 PM IST

2 Min Read

കോഴിക്കോട്: സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളുടെ സംഘടനയായ ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയുടെ 41-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സിപ്‌സ്‌കോണ്‍-25 നാളെ (ഞായര്‍) സമാപിക്കും. കാലിക്കറ്റ് സൈക്യാട്രിക് ഗില്‍ഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ഹോട്ടല്‍ ടിയാരയില്‍ ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റെ ഡോ. മോഹന്‍ സുന്ദരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ ടിഎസ്എസ് റാവു മുഖ്യാതിഥിയായി.

ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോ അനീസ് അലി, സംസ്ഥാന ട്രഷറര്‍ ഡോ ടി സി വിഷ്‌ണു, നിയുക്ത സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ അനൂപ് വിന്‍സന്‍റ്, സംഘാടക സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ സാബു റഹിമാന്‍, സംഘാടക സമിതി സെക്രട്ടറി ഡോ രാജ്‌മോഹന്‍ വേലായുധന്‍, കാലിക്കറ്റ് സൈക്യാട്രിക് ഗില്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ സുഷില്‍ കെ, ഗില്‍ഡ് സെക്രട്ടറി ഡോ ദയാല്‍ നാരായണ്‍, ഗില്‍ഡ് ട്രഷറര്‍ ഡോ നിഖില്‍ യു ജി എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

മുതിര്‍ന്ന ഡോക്‌ടര്‍മാരായ ഡോ കെ ആര്‍ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍, ഡോ സത്യനാഥന്‍ കെ എന്നിവരെ ചടങ്ങില്‍ ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി കേരള ചാപ്റ്ററിന്‍റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണവും നടന്നു. ഡോ അനൂപ് വിന്‍സന്‍റ് (പ്രസിഡന്‍റ്), ഡോ സാഗര്‍ ടി (വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്), ഡോ അനീസ് അലി (സെക്രട്ടറി), ഡോ വിഷ്‌ണു ടി സി (ട്രഷറര്‍) എന്നിവര്‍ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ചുമതലയേറ്റു. സ്ഥാനാരോഹണച്ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ മോഹന്‍ സുന്ദരം നേതൃത്വം നല്‍കി. പ്രശസ്‌ത സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോ വി വി മോഹന്‍ചന്ദ്രന് സമഗ്രസംഭാവനക്കുള്ള എറണാകുളം സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒറേഷന്‍ പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിച്ചു. യുവ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഡോ വി അതുല്യയ്ക്കും മാധ്യമ പുരസ്‌കാരം റേഡിയോ മിര്‍ച്ചി പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസര്‍ ബ്രിജേഷ് പ്രസാദിനും സമ്മാനിച്ചു.

ഡോ അരുണ്‍ ബി നായര്‍, ഡോ സുഹാസ് ഗണേഷ്, ഡോ ജോണ്‍ പി ജോണ്‍ തുടങ്ങിയ വിദഗ്‌ധര്‍ മാനസികാരാഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ മുപ്പതോളം പ്രബന്ധങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. മെന്‍റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ ആക്‌ട് നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പ്രായാഗിക ബുദ്ധിമുട്ടും വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തില്‍ രാജ്യാന്തര സിംപോസിയവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളും നിയമവിദഗ്‌ധരും സിംപോസിയത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഡോ ഹരീഷ് എം ടി മോഡറേറ്ററായി. ഡോ ഗംഗ ജി കൈമള്‍, ഡോ ഇന്ദു വി നായര്‍, അഡ്വ പാര്‍വതി മേനോന്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന കൗണ്‍സില്‍ യോഗവും നടന്നു. തുടര്‍ന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികള്‍ അരങ്ങേറി. സമ്മേളനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിവിധ മേഖലകളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് 30 സ്റ്റാളുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി 300 ഡോക്‌ടര്‍മാരും രാജ്യത്തെ വിവിധ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ നിന്നുമായി മുന്നോറോളം പിജി വിദ്യാര്‍ഥികളുമാണ് മൂന്നു ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. നാളെ (ഞായര്‍) ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20ന് സമാപന സമ്മേളനം പ്രശസ്‌ത സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോ. വി വി മോഹന്‍ചന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Also Read : ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തുടങ്ങി

കോഴിക്കോട്: സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളുടെ സംഘടനയായ ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയുടെ 41-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സിപ്‌സ്‌കോണ്‍-25 നാളെ (ഞായര്‍) സമാപിക്കും. കാലിക്കറ്റ് സൈക്യാട്രിക് ഗില്‍ഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ഹോട്ടല്‍ ടിയാരയില്‍ ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റെ ഡോ. മോഹന്‍ സുന്ദരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ ടിഎസ്എസ് റാവു മുഖ്യാതിഥിയായി.

ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോ അനീസ് അലി, സംസ്ഥാന ട്രഷറര്‍ ഡോ ടി സി വിഷ്‌ണു, നിയുക്ത സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ അനൂപ് വിന്‍സന്‍റ്, സംഘാടക സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ സാബു റഹിമാന്‍, സംഘാടക സമിതി സെക്രട്ടറി ഡോ രാജ്‌മോഹന്‍ വേലായുധന്‍, കാലിക്കറ്റ് സൈക്യാട്രിക് ഗില്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ സുഷില്‍ കെ, ഗില്‍ഡ് സെക്രട്ടറി ഡോ ദയാല്‍ നാരായണ്‍, ഗില്‍ഡ് ട്രഷറര്‍ ഡോ നിഖില്‍ യു ജി എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

മുതിര്‍ന്ന ഡോക്‌ടര്‍മാരായ ഡോ കെ ആര്‍ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍, ഡോ സത്യനാഥന്‍ കെ എന്നിവരെ ചടങ്ങില്‍ ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി കേരള ചാപ്റ്ററിന്‍റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണവും നടന്നു. ഡോ അനൂപ് വിന്‍സന്‍റ് (പ്രസിഡന്‍റ്), ഡോ സാഗര്‍ ടി (വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്), ഡോ അനീസ് അലി (സെക്രട്ടറി), ഡോ വിഷ്‌ണു ടി സി (ട്രഷറര്‍) എന്നിവര്‍ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ചുമതലയേറ്റു. സ്ഥാനാരോഹണച്ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ മോഹന്‍ സുന്ദരം നേതൃത്വം നല്‍കി. പ്രശസ്‌ത സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോ വി വി മോഹന്‍ചന്ദ്രന് സമഗ്രസംഭാവനക്കുള്ള എറണാകുളം സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒറേഷന്‍ പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിച്ചു. യുവ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഡോ വി അതുല്യയ്ക്കും മാധ്യമ പുരസ്‌കാരം റേഡിയോ മിര്‍ച്ചി പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസര്‍ ബ്രിജേഷ് പ്രസാദിനും സമ്മാനിച്ചു.

ഡോ അരുണ്‍ ബി നായര്‍, ഡോ സുഹാസ് ഗണേഷ്, ഡോ ജോണ്‍ പി ജോണ്‍ തുടങ്ങിയ വിദഗ്‌ധര്‍ മാനസികാരാഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ മുപ്പതോളം പ്രബന്ധങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. മെന്‍റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ ആക്‌ട് നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പ്രായാഗിക ബുദ്ധിമുട്ടും വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തില്‍ രാജ്യാന്തര സിംപോസിയവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളും നിയമവിദഗ്‌ധരും സിംപോസിയത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഡോ ഹരീഷ് എം ടി മോഡറേറ്ററായി. ഡോ ഗംഗ ജി കൈമള്‍, ഡോ ഇന്ദു വി നായര്‍, അഡ്വ പാര്‍വതി മേനോന്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന കൗണ്‍സില്‍ യോഗവും നടന്നു. തുടര്‍ന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികള്‍ അരങ്ങേറി. സമ്മേളനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിവിധ മേഖലകളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് 30 സ്റ്റാളുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി 300 ഡോക്‌ടര്‍മാരും രാജ്യത്തെ വിവിധ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ നിന്നുമായി മുന്നോറോളം പിജി വിദ്യാര്‍ഥികളുമാണ് മൂന്നു ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. നാളെ (ഞായര്‍) ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20ന് സമാപന സമ്മേളനം പ്രശസ്‌ത സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോ. വി വി മോഹന്‍ചന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Also Read : ഇന്ത്യന്‍ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തുടങ്ങി

For All Latest Updates

TAGGED:

IPS STATE CONFERENCE IN KOZHIKODEINDIAN PSYCHIATRIC SOCIETYസിപ്‌സ്‌കോണ്‍ 25IPS STATE CONFERENCE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.