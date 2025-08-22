കോഴിക്കോട്: സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളുടെ സംഘടനയായ ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയുടെ 41-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സിപ്സ്കോണ് -25 ഹോട്ടല് ടിയാരയില് തുടങ്ങി. കാലിക്കറ്റ് സൈക്യാട്രിക് ഗില്ഡാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്ക്കായി തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്ദ്ദവും പിരിമുറുക്കവും കുറയ്ക്കാന് ബോധവല്ക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.
കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കല് കോളജിലെ ഐഎംസിഎച്ച് കോംപ്ലക്സിലെ കാവേരി ഹാളില് നടന്ന ബോധവല്ക്കരണ പരിപാടി മെഡിക്കല് കോളജ് പ്രിന്സിപ്പല് ഡോ കെ ജി സജീത് കുമാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ മോഹന് സുന്ദരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോ അനീസ് അലി, കാലിക്കറ്റ് സൈക്യാട്രിക് ഗില്ഡ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ സുഷില് കെ, ഗില്ഡ് സെക്രട്ടറി ഡോ ദയാല് നാരായണ് എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു. ബോധവല്ക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ശ്രദ്ധ തിയറ്റേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തില് തൊഴിലിടത്തിലെ മാനസികാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു.
'ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് മനക്കരുത്തേകാം' എന്ന വിഷയത്തില് പാനല് ചര്ച്ചയും നടന്നു. ഡോ പിഎന് സുരേഷ്കുമാര് മോഡറേറ്റായി. മനശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ വിവിധ വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്ത പരിപാടിയില് സൈക്യാട്രിക് ഗില്ഡ് സെക്രട്ടറി ഡോ ദയാല് നാരായണ്, ഡോ ഹരികുമാര് കെ, ഡോ വര്ഷ വിദ്യാധരന്, ഡോ രാജലക്ഷ്മി ജി ആര്, ഡോ നൗഫിറ പി, സലീം ടികെ, തേജസ് ജെ, സംഘാടക സമിതി ചെയര്മാന് ഡോ സാബു റഹിമാന്, സംഘാടക സമിതി സെക്രട്ടറി ഡോ രാജ്മോഹന് വേലായുധന്, സൈക്യാട്രിക് ഗില്ഡ് ട്രഷറര് ഡോ നിഖില് യു ജി എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും മുന്നൂറോളം ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര് ബോധവല്ക്കരണ പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു.
ഡോക്ടര്മാര്ക്കായി ഹോട്ടല് ടിയാരയില് സംഘടിപ്പിച്ച തുടര് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ മോഹന് സുന്ദരം നിര്വഹിച്ചു. കാലിക്കറ്റ് സൈക്യാട്രിക് ഗില്ഡ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ സുഷില് കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ എംബിബിഎസ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായി സൈക്യാട്രിയില് ക്വിസ് മല്സരവും ഹൗസ് സര്ജന്മാര്ക്കായി സൈക്യാട്രി ഗോള്ഡ് മെഡല് പരീക്ഷയും നടത്തി. കേരളത്തില് നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി 300 ഡോക്ടര്മാരും രാജ്യത്തെ വിവിധ മെഡിക്കല് കോളജുകളില് നിന്നുമായി മുന്നോറോളം പിജി വിദ്യാര്ഥികളുമാണ് മൂന്നു ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
സമ്മേളനം നാളെ (ശനി) രാവിലെ 10.40ന് ആരോഗ്യ സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ മോഹനന് കുന്നുമ്മല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ മോഹന് സുന്ദരം അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ ടിഎസ്എസ് റാവു മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണവും നടക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ മുതിര്ന്ന സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന് സമഗ്രസംഭാവനക്കുള്ള എറണാകുളം സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒറേഷന് പുരസ്കാരവും യുവ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനുള്ള പുരസ്കാരവും ചടങ്ങില് സമ്മാനിക്കും. ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി കേരള ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഈ വര്ഷത്തെ മാധ്യമ പുരസ്കാരവും സമ്മാനിക്കും.
മെന്റല് ഹെല്ത്ത് കെയര് ആക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പ്രായാഗിക ബുദ്ധിമുട്ടും വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തില് രാജ്യാന്തര സിംപോസിയവും സംഘടിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയില് നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളും നിയമവിദഗ്ധരും സിംപോസിയത്തില് പങ്കെടുക്കും. നാളെ വൈകിട്ട് 4ന് ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന കൗണ്സില് യോഗവും നടക്കും. തുടര്ന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികള് അരങ്ങേറും. സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിവിധ മേഖലകളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് 30 സ്റ്റാളുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്ക്കായി തൊഴിലിടത്തിലെ മാനസികാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള്.
