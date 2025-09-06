ആരോഗ്യത്തിനും ആയുസിനും വേണം നല്ല ആഹാരശീലം; ദേശീയ പോഷകാഹാര വാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന്യമിതാ...

എല്ലാവര്ക്കും പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക, പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം നല്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ദേശീയ പോഷകാഹാര വാരമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്.
'ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം' എന്നാണല്ലോ പൊതുവെ പറയുന്നത്. സംഗതി ശരിയാണ്. തോന്നിയത് പോലെ വലിച്ച് വാരി കഴിക്കുന്നതും ഒട്ടും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതും ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പോഷകങ്ങള് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക, പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം നല്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ദേശീയ പോഷകാഹാര വാരമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. സാധാരണ സെപ്റ്റംബര് ഒന്ന് മുതല് ഏഴ് വരെയാണിത് ആചരിക്കുക.
ആരോഗ്യത്തിന് പോഷകം അത് നിര്ബന്ധാ....
ഒരു വാഹനത്തിന് ഇന്ധനം എത്രമാത്രം പ്രധാനമാണോ അത് പോലെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും പോഷകങ്ങളും. ആരോഗ്യത്തിനും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വികാസത്തിനും പോഷകാഹാരങ്ങള് സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഒട്ടേറെ പേരില്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളില് നിരവധി കാരണങ്ങളാല് പോഷകാഹാര കുറവുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
സര്ക്കാരിന്റെ വനിത ശിശു വികസന മന്ത്രാലയമാണ് ദേശീയ പോഷകാഹാര വാരത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്. സന്തുലിതവും പോഷക സമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണക്രമത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക, ഇത് സംബന്ധിച്ച സര്ക്കാര് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം നല്കുക എന്നതും ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. പോഷകാഹാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഉയര്ത്തിക്കാണിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുമ്പ് മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് നല്ലൊരു ഇതാണ്: ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളര്ച്ചയ്ക്കും കുട്ടിക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ പോഷകാഹാരം സഹായിക്കും. എന്നാൽ എങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്ത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്തവരാണ് പലരും. എന്നാൽ ഏതൊരു പോഷകാഹാര വിദഗ്ധരോട് ചോദിച്ചാലും അവർ ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറയും ഫൈബർ നല്ലൊരു ഇതാണ് എന്ന്. നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിന് ഗുണങ്ങൾ ഏറെയാണ്. എല്ലാം കഴിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം, ഫൈബർ അടങ്ങിയ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.
ഫൈബർ...ബട്ട് വൈ
25 ഗ്രാം മുതൽ 30 ഗ്രാം വരെ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും 10 ഗ്രാം മുതൽ 15 ഗ്രാം വരെ മാത്രമേ നാരുകൾ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിന് കാരണം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, പഞ്ചസാര, എന്നിവയിൽ വളരെയധികം കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ദഹനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നാരുകൾ അഥവാ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ എല്ലാം ഫൈബർ കണ്ടൻ്റുണ്ട്. പോഷകാഹാരത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഇത്തരം വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ബദാം, വാൽനട്ട് തുടങ്ങിയവയിലും ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈബർ ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാം, കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാം, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാം, ദഹനവ്യവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്താം, മലബന്ധം തടയാം, ചില കാൻസറുകളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാം, ഹൃദയാരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ
- പഴങ്ങൾ (ഓറഞ്ച്, ആപ്പിൾ, ബെറികൾ)
- പച്ചക്കറികൾ (കാരറ്റ്, ചീര, ബ്രൊക്കോളി, മധുരക്കിഴങ്ങ്)
- ധാന്യങ്ങൾ (ഓട്സ്, ബ്രൗൺ റൈസ്)
- പയർ വർഗങ്ങൾ (കടല, ബീൻസ്)
ഫൈബർ രണ്ട് തരം:
ലയിക്കുന്ന ഫൈബർ (Soluble Fiber), ലയിക്കാത്ത ഫൈബർ (Insoluble Fiber) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫൈബറുണ്ട്.ഈ രണ്ട് തരം ഫൈബറുകളും ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപകരിക്കുന്ന ഫൈബറാണ് ലയിക്കുന്ന ഫൈബർ.
കുടലിലെ ചലനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മലവിസർജ്ജനം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് ലയിക്കാത്ത ഫൈബറുകള്. ദഹന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ഒരു ജെൽ രൂപമായി മാറുന്ന ഒന്നാണ് ലയിക്കുന്ന ഫൈബർ. ഓട്സ്, ബാർലി, പയർവർഗങ്ങളിലുമാണ് ഇവ കൂടുതലായി കാണുക. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫൈബർ ദഹനനാളത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഇലക്കറികള് തുടങ്ങിയവയാണ് ലയിക്കാത്ത ഫൈബര് ഇനത്തില് ഉള്പ്പെടുന്നവ.
പോഷക ചരിത്രം
1982ല് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഭക്ഷ്യ പോഷകാഹാര ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ദേശീയ പോഷകാഹാര വാരം ആചരിക്കാന് ആരംഭിച്ചത്. പ്രധാനമായും കുട്ടികളില് പോഷകാഹാര കുറവ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക, പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പ്രധാന്യം ഉയര്ത്തിക്കാണിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത് ആചരിക്കാന് ആരംഭിച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ, അമേരിക്കൻ ഡയറ്റെറ്റിക് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ അക്കാദമി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റെറ്റിക്സാണ് 1975 മാർച്ചിൽ ദേശീയ പോഷകാഹാര വാരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. 1980ല് ഈ പരിപാടി ആഴ്ചകളല്ല മാസങ്ങള് നീണ്ട ആഘോഷത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു.
