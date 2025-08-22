ETV Bharat / health

ഐഎംഎ കേരള ഘടകത്തിന്‍റെ 20-ാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവം തൃശൂരിലെ ഹോട്ടല്‍ എലൈറ്റ് ഇന്‍റര്‍നാഷനലില്‍ വച്ച് നടക്കും.

By ETV Bharat Health Team

Published : August 22, 2025 at 1:12 PM IST

തൃശൂര്‍: ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ (ഐഎംഎ) കേരള ഘടകത്തിന്‍റെ 20-ാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവം 'വിബ്‌ജിയോര്‍ ഓണവില്ല്' നാളെയും (ശനി) മറ്റന്നാളുമായി (ഞായര്‍) തൃശൂരിലെ ഹോട്ടല്‍ എലൈറ്റ് ഇന്‍റര്‍നാഷനലില്‍ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികള്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ഐഎംഎ തൃശൂര്‍ ബ്രാഞ്ചാണ് കലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 9 ന് കലോത്സവത്തിന് തുടക്കമാവും. ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, കുച്ചിപ്പുഡി, ലളിതഗാനം, മിമിക്രി, സിനിമാറ്റിക് ഡാന്‍സ്, വാട്ടര്‍ കളറിങ് തുടങ്ങി 75 ഇനങ്ങളിലായി ആകെ 300 മത്സരങ്ങളാണുള്ളത്. ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 ന് ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഐ എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ കെ എ ശ്രീവിലാസന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഐഎംഎ കള്‍ച്ചറല്‍ വിങ് ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ പി എന്‍ രാഘവന്‍ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോ കെ ശശിധരന്‍, ഗായിക ഇന്ദുലേഖ വാര്യര്‍, ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ജെ ആര്‍ പ്രസാദ്, ഐഎംഎ മുന്‍ ദേശീയ പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ എ മാര്‍ത്താണ്ഡ പിള്ള, സംഘാടക സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ ജോസഫ് ജോര്‍ജ്, സംഘാടക സമിതി സെക്രട്ടറി ഡോ ബിജോണ്‍ ജോണ്‍സണ്‍, സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ പവന്‍ മധുസൂദനന്‍, ഡോ പി ഗോപികുമാര്‍, ഡോ എം എന്‍ മേനോന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിക്കും.

ഐഎംഎയുടെ 117 ബ്രാഞ്ചുകളില്‍ നിന്നായി മൂവായിരത്തോളം ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ രണ്ടു ദിവസത്തെ കലോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. കലോത്സവത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പോയിന്‍റ് നേടുന്ന ജില്ലക്ക് ഡോ ജോര്‍ജ് മാത്യു മെമ്മോറിയല്‍ എവര്‍ റോളിങ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കും. ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ കെ എ ശ്രീവിലാസന്‍, ഐഎംഎ തൃശൂര്‍ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്‍റും സംഘാടക സമിതി ചെയര്‍മാനുമായ ഡോ ജോസഫ് ജോര്‍ജ്, സംഘാടക സമിതി സെക്രട്ടറി ഡോ ബിജോണ്‍ ജോണ്‍സണ്‍, ഐഎംഎ തൃശൂര്‍ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഡോ ബേബി തോമസ്, സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ പവന്‍ മധുസൂദനന്‍ എന്നിവര്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

