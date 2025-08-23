തൃശൂര്: ഇന്ത്യന് മെഡിക്കല് അസോസിയേഷന് (ഐഎംഎ) കേരള ഘടകത്തിന്റെ 20-ാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവം 'വിബ്ജിയോര് ഓണവില്ല്' തൃശൂരിലെ ഹോട്ടല് എലൈറ്റ് ഇന്റര്നാഷനലില് തുടങ്ങി. ഐഎംഎ തൃശൂര് ബ്രാഞ്ചാണ് കലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ കെ എ ശ്രീവിലാസന് കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഐഎംഎ തൃശൂര് ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റും സംഘാടക സമിതി ചെയര്മാനുമായ ഡോ ജോസഫ് ജോര്ജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഐഎംഎ വനിതാ വിഭാഗം (വിമ) സംസ്ഥാന ചെയര്പേഴ്സണ് ഡോ അശോക വത്സല, ഐഎംഎ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്മാരായ ഡോ അജിത പി എന്, ഡോ സുദര്ശന് കെ, സംഘാടക സമിതി സെക്രട്ടറി ഡോ ബിജോണ് ജോണ്സണ്, ഐഎംഎ തൃശൂര് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഡോ ബേബി തോമസ്, സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയര്മാന് ഡോ പവന് മധുസൂദനന് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. ഐഎംഎയുടെ 117 ബ്രാഞ്ചുകളില് നിന്നായി മൂവായിരത്തോളം ഡോക്ടര്മാരാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ കലോത്സവത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നത്. കലോത്സവത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് പോയിന്റ് നേടുന്ന ജില്ലക്ക് ഡോ. ജോര്ജ് മാത്യു മെമ്മോറിയല് എവര് റോളിങ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കും.
നാളെ (ഞായര്) രാവിലെ 10ന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനവും സമ്മാനദാനവും ആരോഗ്യ സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ മോഹനന് കുന്നുമ്മല് നിര്വഹിക്കും. ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ കെ എ ശ്രീവിലാസന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഐഎംഎ കള്ച്ചറല് വിങ് ചെയര്മാന് ഡോ പി എന് രാഘവന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോ കെ ശശിധരന്, ഗായിക ഇന്ദുലേഖ വാര്യര്, ആര്ട്ടിസ്റ്റ് ജെ ആര് പ്രസാദ്, ഐഎംഎ മുന് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോ എ മാര്ത്താണ്ഡ പിള്ള, ഡോ പി ഗോപികുമാര്, ഡോ എം എന് മേനോന് എന്നിവര് പ്രസംഗിക്കും.
