ETV Bharat / health

ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു തീര്‍ക്കണോ? നിര്‍ത്തിക്കൂടേ! പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ ട്രിക്കുകള്‍; ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍ ഒട്ടേറെ...

പുകവലി ശീലമായാല്‍ പലര്‍ക്കും നിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കാറില്ല. പുകവലി പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള വഴി ഇതാ!

SMOKING BENEFITS OF GIVING UP SMOKING HOW TO STOP SMOKING SMOKING ADDICTION RECOVERY
Representative Images (IANS) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

രാവിലെയൊക്കെ ചായയ്‌ക്കൊപ്പം ഒന്ന് പുകയ്ക്കുന്നത് പലരുടെയും ജീവിതചൈര്യയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുമല്ലേ. നന്നായി ആസ്വദിച്ച് പുകവലിക്കുന്നതൊക്കെ രസമായിരിക്കും. പലര്‍ക്കും ഇതിന്‍റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ഈ ശീലം നിര്‍ത്താന്‍ കഴിയാതെ വരാറുണ്ട്. ഇനി മറ്റുള്ളവര്‍ പറഞ്ഞ് നിര്‍ത്തിയാലും വലിക്കണം എന്ന ചിന്ത വരികയും ചെയ്യും. പുകവലി പൂര്‍ണമായും നിര്‍ത്തണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ പല വഴികളും ഇതിനോടകം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ. എന്നാല്‍ ഇതിനൊക്കെ മുന്‍പ് പുകവലി നിര്‍ത്തിയാലുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ ആദ്യം അറിയണം.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ഏകദേശം 1.25 ബില്യൺ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ സിഗരറ്റിന് അടിമകളാണെന്നും, പുരുഷന്മാരിലാണ് ഈ ശീലം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതെന്നും, പുകവലിക്കുന്ന സ്‌ത്രീകളുടെ എണ്ണം ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്' എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്‌തുതയാണ്. ഇത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരവും ജീവന് ഭീഷണിയുമാണ്. പുകയിലെ നിക്കോട്ടിൻ, ടാർ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ദോഷകരമായ രാസവസ്‌തുക്കൾ ശരീരത്തിലെ മിക്ക എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. പുകവലിയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിലും ചിലർക്ക് പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്‌തവം.

എന്നാല്‍ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. പുകവലി എങ്ങനെ നിർത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ പഠനം വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് . അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

SMOKING BENEFITS OF GIVING UP SMOKING HOW TO STOP SMOKING SMOKING ADDICTION RECOVERY E
ഫയൽ ഫോട്ടോ ((CDC WEBSITE))
  • ആദ്യത്തെ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ: രക്തസമ്മർദ്ദവും ഹൃദയമിടിപ്പും കുറയുന്നു.
  • കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം: രക്തത്തിലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്‍റെ അളവ് സാധാരണ നിലയിലാകുന്നു.
  • രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം: രക്തയോട്ടവും ശ്വാസകോശത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനവും മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങും.
  • ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ: നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും. ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയും. നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശം ശുദ്ധമാകും, ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയും.
  • 3-6 വർഷത്തിനുശേഷം: ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത 50% കുറയുന്നു.
  • 5-10 വർഷത്തിനുശേഷം: വായ, തൊണ്ട, ശ്വാസനാളം എന്നിവയിലെ അർബുദ സാധ്യത പകുതിയായി കുറയുന്നു. പക്ഷാഘാത സാധ്യതയും കുറയുന്നു.
  • 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ: ശ്വാസകോശ അർബുദ സാധ്യത 50% കുറയുന്നു. മൂത്രസഞ്ചി, അന്നനാളം, വൃക്ക എന്നിവയിലെ അർബുദ സാധ്യതയും കുറയുന്നു.
  • 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ: ഹൃദ്രോഗത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും ഉള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയുന്നു, പുകവലിക്കാത്തവരുടേതിന് സമാനമാകുന്നു.

കൂടാതെ, പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ സിഡിസി ഒരു മാസികയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ "പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ" എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവയില്‍ ചിലത് ഇവിടെ നല്‍കുന്നു.

SMOKING BENEFITS OF GIVING UP SMOKING HOW TO STOP SMOKING SMOKING ADDICTION RECOVERY
ഫയൽ ഫോട്ടോ (Getty Images)
  1. ആരോഗ്യവും ജീവിത നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
  2. അകാല മരണ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. ആയുർദൈർഘ്യം 10 ​​വർഷം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത.
  3. ഇത് ഹൃദ്രോഗം, ക്രോണിക് ഒബ്‌സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ്, കാൻസർ, പ്രത്യുൽപാദന വൈകല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
  4. കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗമോ സി‌ഒ‌പി‌ഡിയോ ഉള്ളവരിൽ അകാല മരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയും.
  5. ഗർഭിണികൾ, ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശു, കുട്ടികൾ എന്നിവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും.
  6. ചുമ, കഫം ഉത്പാദനം, ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ ശ്വസന ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുന്നു.
  7. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ന്യുമോണിയ തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകൾ കുറയുന്നു.
  8. ആസ്ത്മയുള്ളവരിൽ ശ്വാസകോശത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുന്നു.
  9. ശരീരത്തിലെ വീക്കം, രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു.
  10. ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ കൊളസ്ട്രോൾ (HDL-C) അളവിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതി കാണപ്പെടുന്നു.
  11. സബ്ക്ലിനിക്കൽ ആതെറോസ്ക്ലീറോസിസിന്‍റെ വികസനം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു.
  12. പക്ഷാഘാതം മൂലമുള്ള മരണ സാധ്യത കുറയുന്നു.
  13. ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ, പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയാഘാത മരണം, ഹൃദയസ്തംഭനം, വെനസ് ത്രോംബോഎംബോളിസം (സിരകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ), പെരിഫറൽ ആർട്ടീരിയൽ ഡിസീസ് (പിഎഡി) എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു.
  14. പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് 12 തരം കാൻസറുകളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.

എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

SMOKING BENEFITS OF GIVING UP SMOKING HOW TO STOP SMOKING SMOKING ADDICTION RECOVERY
ഫയൽ ഫോട്ടോ (അമേരിക്കൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റി വെബ്സൈറ്റ്) (AMERICAN CANCER SOCIETY)
  • കുറഞ്ഞ അളവിൽ 'നിക്കോട്ടിൻ ബബിൾ ഗം' ചവയ്ക്കുന്നത് സിഗരറ്റ് വലിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ക്രമേണ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.
  • പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയും അസ്വസ്ഥതയും ഒഴിവാക്കാൻ നിക്കോട്ടിൻ പാച്ചുകൾ ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുന്നത് സഹായിക്കും.
  • പുകവലി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന നാസൽ സ്പ്രേകളുടെ രൂപത്തിൽ മരുന്നുകൾ ഉണ്ട്.
  • സർക്കാരിന്‍റെ ഒരു 'പുകവലി വിരുദ്ധ' സംഘടനയുണ്ട്. അവിടെ ഡോക്ടർമാർ സൗജന്യ നിര്‍ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നല്‍കപെടും
  • അമിതമായി സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ശീലമുള്ള ആളുകൾക്ക് വൈദ്യസഹായം തേടാവുന്നതാണ്.

നിര്‍ദേശം: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശുപാർശകളും നിങ്ങളുടെ ധാരണയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

SMOKING BENEFITS OF GIVING UP SMOKING HOW TO STOP SMOKING SMOKING ADDICTION RECOVERY
ഫയൽ ഫോട്ടോ ((CDC WEBSITE))

Also Read:സമ്മർദം, ഏകാന്തത; ബേൺഔട്ട് സിൻഡ്രോം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?, എങ്ങനെ രക്ഷനേടാം? അറിയാം വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായം

For All Latest Updates

TAGGED:

SMOKINGBENEFITS OF GIVING UP SMOKINGHOW TO STOP SMOKINGSMOKING ADDICTION RECOVERYHEALTH AFTER QUITTING SMOKING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.