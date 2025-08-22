വെന്റിലേറ്റര് എന്ന് നാം പലപ്പോഴും കേള്ക്കുന്ന വാക്കാണ്. എന്നാല് അത്യാസന്ന നിലയിലായ ഒരു രോഗി വെന്റിലേറ്റിലാണെന്നറിഞ്ഞാല് തീര്ന്നു എന്ന് കരുതന്നുവരാണ് മിക്കവരും. ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. യഥാര്ഥത്തില് എന്തിനാണ് വെന്റിലേറ്റര്? അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? ഒരു രോഗിക്ക് വെന്റിലേറ്റര് സഹായം വേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങള് ഏതെല്ലാം സങ്കീര്ണതകള് എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയാമോ?
ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികള്ക്ക് ജീവന് നിലനിര്ത്താന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവന്രക്ഷാ ഉപകരണമാണ് വെന്റിലേറ്റര്. രോഗിക്ക് സ്വയം ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില് ഓക്സിജൻ നൽകുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വെന്റിലേറ്ററാണ്. രോഗികള്ക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റലധികം നേരം ശ്വാസോച്ഛാസം ചെയ്യാന് സാധിക്കാതിരുന്നാല് ഈ കോശങ്ങള്ക്ക് കേടുപാടുകള് സംഭവിക്കും. ഈ അവസ്ഥയിലുള്ളവര്ക്ക് ശ്വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വെന്റിലേറ്റര് സൗകര്യം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നത്. റെസ്പിറേറ്റർ, ബ്രീത്തിങ് മെഷീൻ എന്നിങ്ങനെയും ഈ ഉപകരണങ്ങളെ അറിയപ്പെടും.
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടര്മാരോ നഴ്സുമാരോ ആണ് വെന്റിലേറ്റര് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. രോഗിക്ക് ഏത് അളവിലും മര്ദത്തിലുമാണ് ഓക്സിജന് നല്കണമെന്ന് ഡോക്ടര് തീരുമാനിച്ച് ഉപകരണത്തില് കണ്ട്രോള് ചെയ്യും. ഇതിന് അനുസരിച്ചാണ് വെന്റിലേറ്റര് പ്രവര്ത്തിക്കുക. വൈദ്യുതിയിലാണ് വെന്റിലേറ്റര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി തടസം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കില് പ്രവര്ത്തനം തടസപ്പെടാതിരിക്കാന് ബാക്ക് അപ്പ് സംവിധാനം ഉണ്ട്.
മാത്രമല്ല രോഗിയുടെ ജീവന് നിലനിര്ത്തുന്നത് ഈ ഉപകണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് ഇതിലുണ്ട്. വെന്റിലേറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രഷർ നില താഴുമ്പോഴും മെഷീനിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി അലാം ഇതിലുണ്ട്.
ഓക്സിജന് നല്കുന്ന രീതി
രോഗികള്ക്ക് ഓക്സിജന് നല്കാന് ഇന്വേസീസ്, നോണ് ഇന്വേസീസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുരീതികളുണ്ട്. വായുവിലൂടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ട്യൂബിട്ട് ഓക്സിജന് നല്കുന്ന ഇന്വേസീവ് രീതിയും അതുപോലെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സിജന് നല്കുന്ന നോണ് ഇന്വേസീസ് രീതിയുമാണ്. ഇവരുടെ ശ്വസന അളവുകള് മോണിറ്ററിര് കാണിക്കും. ഇതില് അപ്രതീക്ഷിത വ്യത്യാസം വന്നാല് അലാം മുഴങ്ങും. രോഗിക്ക് സ്വയം ശ്വസിക്കാന് കഴിയുകയാണെങ്കില് ഈ ഉപകരണം മാറ്റും.
എൻ.ഐ.വി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാസ്ക് രോഗിയുടെ മുഖത്ത് മൂക്കും വായും മൂടുന്ന തരത്തിൽ വച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ബ്രീത്തിങ് സർക്ക്യൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ വെന്റിലേറ്ററുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഇത് ഇന്വേസീസ് രീതിയാണ്.
അടുത്തത് കൃത്രിമ ശ്വാസവഴിയിലൂടെ ശ്വാസം നല്കുന്ന രീതിയാണ് നോണ് ഇന്വേവീസ്. ഗുരുതരാവസ്ഥയുള്ളവരിലാണ് ഈ രീതി കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രോഗിയുടെ ശ്വസനനാളത്തിലൂടെ ട്യൂബ് ഇറക്കി അതിലൂടെ ഓക്സിജന് നല്കുന്ന രീതിയാണിത്. അൽപം വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗിയെ മരുന്ന് നൽകി മയക്കും.
മാത്രമല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രോഗിക്ക് നിശ്ചിത ഇടവേളകളില് സെഡേഷന് നല്കും. ഇത്തരക്കാര്ക്ക് മൂക്കിലൂടെ ട്യൂബിട്ട് അതുവഴിയാണ് ഭക്ഷണം നേരിട്ട് വയറ്റിലേക്ക് നല്കും.
രോഗിക്ക് ഓക്സിജന് നല്കുന്നതിന്റെയും കാര്ബണ്ഡയോക്സൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും സ്ഥിതിവിവരങ്ങള് ഗ്രാഫിക്സ് രൂപത്തിലും അക്കങ്ങളായും തൊട്ടടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന മോണിറ്ററില് കാണിക്കും. ഇതുവഴി വെന്റിലേറ്ററിന്റെ പ്രവര്ത്തനം വിലയിരുത്താം. നിലവില് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെന്റിലേറ്റര് സംവിധാനമാണ് പോസറ്റീവ് പ്രഷര് വെന്റിലേഷന്. ഇത് രോഗിയുടെ ശ്വാസവഴികളിലേക്ക് പ്രഷര് വര്ധിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വായു എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ്.
വെന്റിലേറ്റര് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം
ഹൃദ്രോഗം, ഹൃദയസ്തംഭനം, ആസ്ത്മ, ന്യൂമോണിയ, നെഞ്ചില് ഏല്ക്കുന്ന ആഘാതങ്ങള്, ശ്വാസമെടുക്കാന് കഷ്ട്ടപ്പെടുന്നവര്, ശരീരത്തില് കാര്ബണ്ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതുോ കുറയുന്നതോ ആ. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്, പള്മണറി എഡിമ, മയോകാര്ഡിയല് ഇന്ഫാര്ക്ഷന്, ന്യൂറോളജിക്കല് രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവര്, സ്രോക്ക് ഇങ്ങനെ വിവിധ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്നവര്ക്കും വലിയ ശസ്ത്രക്രിയകള്ക്ക് ശേഷം ശ്വസിക്കാന് സാധിക്കാത്തവര്ക്കും ശ്വാസകോശ പേശികള്ക്ക് തളര്ച്ചയുണ്ടാകുന്നവര്ക്കും വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്.
പൊള്ളലേറ്റോ അപകടങ്ങളില് പെട്ടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് എത്തുന്നവര് വെന്റിലേറ്റര് സൗകര്യം ഒരുക്കും.തലയിലോ നട്ടെല്ലിലോ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടി വന്ന എല്ലാ രോഗികള്ക്കും വെന്റിലേറ്റര് വേണം. രോഗിക്ക് നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയ സങ്കീര്ണമോ ദൈര്ഘ്യമേറിയതോ ആണെങ്കില് ശസ്ത്രക്രിയ്ക്ക് ശേഷം അവര്ക്കും വെന്റിലേറ്റര് സഹായം ആവശ്യമാണ്.
ഡയാലിസിസ് വിധേയരായവര്ക്കും അടിയന്തര സാഹചര്യത്തില് വെന്റിലേറ്റര് ആവശ്യമാണ്. പനി ബാധിച്ച് അത്യാസന്ന നിലയില് കഴിയുന്നവര്ക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാല് കടുത്ത ശ്വാസ തടസം അനുഭവപ്പെടുന്നവര്ക്കുന്നവര്ക്കും വെന്റിലേറ്റര് സൗകര്യം വേണ്ടിവരും. ഓരോ രോഗിയുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയാണ് എത്രനാള് വെന്റിലേറ്റര് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഡോക്ടര്മാര് തീരുമാനിക്കുന്നത്.
ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക്, രക്തസമ്മർം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിരക്ക്, രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ്, ശരീരത്തിലെ ആസിഡുകളുടെ നില എന്നിവ ശരിയായ അവസ്ഥയിലെത്തിയാല് അതുപോലെ രോഗിക്ക് ബോധം തിരിച്ചുകിട്ടി പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയാല് രോഗിക്ക് സ്വയ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കാന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ചുമച്ച് കഥം തുപ്പാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടായാല് ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശ പ്രകാരം വെന്റിലേറ്റര് മാറ്റാവുന്നതാണ്.
സങ്കീര്ണതകള്
വെന്റിലേറ്റര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും ചിലരിൽ ചെറിയ ചില സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചെറിയ പരിക്കുകൾ, ചെറിയ തോതിൽ രക്തസ്രാവം, ന്യൂമോതൊറാക്സ് (ശ്വാസകോശത്തിൽ ചോർച്ചയുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ), ട്യൂബ് ഇടുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്, വെന്റിലേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്വാസകോശാണുബാധ)ന്യുമോണിയ എന്നിവയുണ്ടാകാം.
സമ്മത പത്രം
രോഗിയുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യവും വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സങ്കീർണതകളെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുക്കാരോട് സംസാരിക്കും. തുടർന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയ ശേഷമേ രോഗിക്ക് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായം നല്കുകയുള്ളു.
