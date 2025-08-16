ETV Bharat / health

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം' - RARE BRAIN DISEASE

എന്താണ് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം? ആരെയാണ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത്? രോഗത്തെ കുറിച്ചും രോഗനിര്‍ണയത്തെ കുറിച്ചും വിശദമായി അറിയാം.

അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച അനയ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 4:19 PM IST

കോഴിക്കോട് താമരശേരിയില്‍ ഒന്‍പത് വയസുകാരി അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ അടിയന്തര ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തുകയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. താമരശേരിയിലെ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ കുളങ്ങളും വെള്ളക്കെട്ടുകളും തോടുകളും പുഴകളുമടങ്ങുന്ന മറ്റ് എല്ലാ ജലാശയങ്ങളില്‍ നിന്നും ആരും കുളിക്കരുതെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ നിര്‍ദേശം.

നിലവില്‍ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പേര്‍ പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുമാണ്. രണ്ടാഴ്‌ച മുന്‍പ് സമീപത്തെ കുളത്തില്‍ നിന്ന് കുട്ടി കുളിച്ചിരുന്നതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത്. എവിടെ നിന്നാണ് കുട്ടിക്ക് രോഗബാധയേറ്റത്? എന്താണ് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം? എങ്ങനെയാണ് ഇത് പകരുന്നത്? നോക്കാം.

എന്താണ് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം

കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതോ ഒഴുകുന്നതോ ആയ ജല സ്രോതസുകളുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയി ആളുകളില്‍ അപൂര്‍മായി കാണുന്ന രോഗമാണ് അമീബിക് മസ്‌തിഷക ജ്വരം. സാധാരണയായ നേഗ്ലെറിയ ഫൗലേറി എന്ന അമീബ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട രോഗാണു തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.

Representative Image (ETV Bharat)

നമ്മുടെ മസ്‌തിഷ്‌കത്തെ ബാധിക്കുന്ന നീര്‍ക്കെട്ടിനെ എന്‍സെഫലൈറ്റിസ് എന്നും മസ്‌തിഷ്‌കത്തിന്‍റെ മൂന്ന് ആവരണങ്ങളായ ഡ്യൂറ, അരാക്കിനോയിഡ്, പയ (dura, arachinoid, pia) എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന നീര്‍ക്കെട്ടിനെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

രോഗം ബാധിക്കുന്നത്

വേനല്‍ക്കാലത്ത് ജലാശയങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം കുറയുമ്പോഴാണ് അമീബ വര്‍ധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുളങ്ങള്‍ മറ്റ് ജലാശയങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ അടിത്തട്ടിലെ ചേറിലുള്ള അമീബ വെള്ളത്തില്‍ കലങ്ങുകയും മൂക്കിലൂടെ ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യനില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പടരില്ല. മൂക്കിനേയും മസ്‌തിഷ്‌കത്തേയും വേര്‍തിരിക്കുന്ന നേര്‍ത്ത പാളിയില്‍ അപൂര്‍വമായുണ്ടാകുന്ന സുഷിരങ്ങള്‍ വഴിയോ കര്‍ണപടത്തിലുണ്ടാകുന്ന സുഷിരം വഴിയോ ആണ് അമീബ തലച്ചോറിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ഉണ്ടാകുന്നത്.

നേഗ്ലെറിയ ഫൗലേറി, അക്കാന്ത അമീബ, സാപ്പിനിയ, ബാലമുത്തിയ വെർമമീബ എന്നീ അമീബ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രോഗാണുക്കണുക്കളാണ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നത്.

കുളിക്കുമ്പോള്‍ വെള്ളം കുടിച്ചത് കൊണ്ട് രോഗാണുക്കള്‍ ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കില്ല. എന്നാല്‍ ഡൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നീന്തുമ്പോഴോ വെള്ളം ശക്തിയായി മൂക്കില്‍ കടന്നാല്‍ അമീബ വെള്ളത്തില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ രോഗം ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്.

Representative Image (ETV Bharat)

അമീബിക് കലര്‍ന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നസ്യം പോലുള്ള ക്രിയകള്‍ നടത്തുന്നതും തല വെള്ളത്തില്‍ മുക്കി മുഖം കഴുകുന്നതും മറ്റും രോഗത്തിന് കാരണമായേക്കാം. രോഗാണു ഉണ്ടായി ഒന്ന് മുതല്‍ ഒന്‍പത് ദിവസത്തിവനുള്ളിലാണ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാകുന്നത്.

നട്ടെല്ലില്‍ നിന്നും സ്രവം കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് വഴിയാണ് രോഗ നിര്‍ണം നടത്തുന്നത്. പി സി ആര്‍ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരികരിക്കുന്നത്. 97 ശതമാനത്തിലധികം മരണനിരക്കുള്ള രോഗമാണിത്.

പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ

തീവ്രമായ തലവേദന, പനി, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, കഴുത്ത് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയാണ് ഈ രോഗത്തിന് പ്രാഥമികമായി കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍.

കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വിമുഖത, നിഷ്‌ക്രിയരായി കാണപ്പെടുക, സാധാരണമല്ലാത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍

രോഗം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായാൽ അപസ്‌മാരം, ബോധക്ഷയം, ഓർമ്മക്കുറവ് എന്നിവയുണ്ടാകുന്നു.

മേല്‍പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാകുകയാണെങ്കില്‍ ഉടന്‍ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണം. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയോ നീന്തുകയോ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആ വിവരം ഡോക്ടറെ അറിയിക്കണം.

പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ

Representative Image (Getty Image)
  1. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും ഡൈവ് ചെയ്യുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
  2. നീന്തുന്നവരും നീന്തൽ പഠിക്കുന്നവരും മൂക്കിൽ വെള്ളം കടക്കാതിരിക്കാൻ നോസ് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം.
  3. വാട്ടർ തീം പാർക്കുകളിലേയും സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളിലേയും വെള്ളം കൃത്യമായി ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും ശുദ്ധമാണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുക
  4. ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
  5. മലിനമായ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുന്നതും മുഖവും വായും ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നതും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
  6. നീന്തൽ കുളങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട ശുചിത്വ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ആഴ്‌ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ വെള്ളം പൂര്‍ണമായും ഒഴുക്കി കളയണം.
  7. സ്വിമ്മിങ് പൂളിന്‍റെ വശങ്ങളും തറയും ബ്രഷ്‌ ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ച് കഴുകണം. പ്രതലങ്ങൾ നന്നായി ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കണം.
  8. നീന്തൽ കുളങ്ങളിലെ ഫിൽറ്ററുകൾ വൃത്തിയാക്കി ഉപയോഗിക്കണം.
  9. പുതിയതായി നിറയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
  10. വെള്ളത്തിന്‍റെ അളവിനനുസരിച്ച് അഞ്ച് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ 1000 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം.
  11. ക്ലോറിൻ ലെവൽ 0.5 പി.പി.എം മുതൽ 3 പി.പി.എം ആയി നിലനിർത്തണം.

