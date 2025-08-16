ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഇന്ന് വളർത്തുമൃഗങ്ങളുണ്ട്. പലയിടത്തും തീൻമേശയിലും ബെഡ്റൂമിലും വരെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കക്ഷികള്. മടിയിലിരുത്തിയും ബെഡിൽ കൂടെയുറക്കിയുമൊക്കെ ഇവരെ താലോലിച്ച് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും ഓർക്കാതെ പോകുന്ന ഒരപകടമുണ്ട്. ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളുടെ പകർച്ച.
വീടിനകത്ത് വിലസുന്ന ഓമനമൃഗങ്ങളിലെ രോഗാണുക്കളെ കുറിച്ച് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും തിരിച്ച് മനുഷ്യരിൽ നിന്നു മൃഗങ്ങളിലേക്കും പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ജന്തുജന്യരോഗങ്ങൾ. ഇത് തടയുന്നതിന് പരിചരണം മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകള് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ ന്തുജന്യ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിരോധത്തെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
എന്താണ് ഹൈഡാറ്റിഡ്?
ഹൈഡാറ്റിഡ് അഥവാ സിസ്റ്റിക് എക്കൈനോകോക്കോസിസ് എന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ്. കൂടുതലും നായകളിലാണ് ഇത് കാണുക. എക്കൈനോകോക്കസ് എന്ന നാടവിരയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന പുഴുവാണ് ഹൈഡാറ്റിഡ് രോഗത്തിനു കാരണം. മൃഗങ്ങളുടെ വിസർജ്യത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പുറത്ത് വരുന്നത്. രോഗബാധയേറ്റവരുടെ കരൾ, ശ്വാസകോശം, പ്ലീഹ, വൃക്കകൾ, തലച്ചോറ് എന്നീ അവയവങ്ങളിൽ മുഴ രൂപപ്പെടും. ശുചിത്വമാണ് ഇതിന് ആകെയുള്ള പ്രതിവിധി.
- വ്യക്തി ശുചിത്വം: മൃഗപരിപാലനത്തിനു ശേഷം കൈകള് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം. ഇടയ്ക്കിടെ നഖങ്ങള് വെട്ടി സൂക്ഷിക്കുക. ഭക്ഷണത്തിന് മുന്പും ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിനുശേഷവും കൈകള് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. വീടിന് അകത്ത് ചെരുപ്പുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
- ഭക്ഷണ ശുചിത്വം: കേടുവന്നതോ പഴകിയതോ ആയ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക. നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്യുക. നല്ലവണം വേവിച്ച ആഹാരം മാത്രം കഴിക്കുക. വെള്ളം, പാല് എന്നിവ നന്നായി തിളപ്പിച്ചതിനു ശേഷം കുടിക്കുക.
- മൃഗ പരിപാലനത്തിലെ ശുചിത്വം: വളര്ത്തു മൃഗങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടെ കുളിപ്പിക്കുക. മൃഗങ്ങളുടെ മലമൂത്ര വിസര്ജ്യങ്ങള് ശരിയായ രീതിയില് സംസ്കരിക്കാൻ മറക്കരുത്. അവയുടെ കൂടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. മൃഗങ്ങള്ക്ക് ശുചിത്വമുള്ള ആഹാരം മാത്രം നല്കുക.
ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിരോധവും
വേദന, വീക്കം, ചുമ, അലർജി തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. വർഷങ്ങളെടുക്കും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങാൻ. വേണ്ടി വന്നാൽ വൈദ്യസഹായം തേടാം. രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രധാനം. ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മുഴയുടെ വലുപ്പം, സ്ഥാനം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ.
മുഴ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവയവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും. കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മുഴ പൊട്ടുന്നതിനും അണുബാധ ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും.
- കൂടും പരിസരവും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക.
- വേവിക്കാത്ത മാംസം ഭക്ഷണമായി നൽകാതിരിക്കുക.
- കൃത്യമായി വിര മരുന്നു നൽകുക.
- വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം കൈകൾ നന്നായി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.
- രോഗബാധയുള്ള മൃഗങ്ങളെ മറ്റു നായകളിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുക.
- നായയുടെ ഭക്ഷണപാത്രങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവ കുട്ടികൾക്കു കളിക്കാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക.
ഇവ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക
- മൃഗങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
- രോഗമുള്ള മൃഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോള് ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക് തുടങ്ങിയ സ്വയംരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുക.
- മൃഗങ്ങള് കടിക്കുകയോ മാന്തുകയോ ചെയ്താല് ഉടന് മുറിവ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക.
- മൃഗങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ വാക്സിനുകളും പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളും എടുക്കുക.
- കൊതുക്, ചെള്ള് തുടങ്ങിയവ വരാതെ നോക്കുക
സാധാരണയായി കാണുന്ന ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങള്
- പക്ഷിപ്പനി- കോഴി, കാട്ടുപക്ഷികള് എന്നിവയില് കാണപ്പെടുന്നു. അടുത്ത സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത.
- പന്നിപ്പനി- പന്നികളില് കാണപ്പെടുന്നു. അടുത്ത സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെ പകരാൻ സാധ്യത.
- എബോള വൈറസ്- കുരങ്ങുകള്, ഗോറില്ലകള്, ചിമ്പാന്സികള്, ഒറംഗുട്ടാന് എന്നിവയില് കാണപ്പെടുന്നു; അടുത്ത സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു
- റാബിസ്- എലികളിലും മറ്റും കാണപ്പെടുന്നു. എലി കടിക്കുന്നതിലൂടെയോ എലിയുടെ കഫം, മൂത്രം എന്നീ സ്രവങ്ങള് വഴിയോ ഇത് പകരും.
- ആന്ത്രാക്സ്- പന്നികള്, കന്നുകാലികള്, കുതിരകള്, ആടുകള്, ഒട്ടകങ്ങള് എന്നിവയില് കാണപ്പെടുന്നു. ചര്മ സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെയോ സെര്വ്ലോഡ് ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയോ പകരുന്നു.
- വയറിളക്കം, ഭക്ഷ്യരോഗം - വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളിലും മറ്റും കാണപ്പെടുന്നു. അസംസ്കൃതവും വേവിക്കാത്തതുമായ മാംസം വഴി പകരുന്നു.
- നിപ വൈറസ്- വവ്വാലിലും എലിയിലും കാണപ്പെടുന്നു. സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ പഠനങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു.
- കുഷ്ഠം- എലി, കുരങ്ങ്, മുയലുകള് എന്നിവയില് കാണപ്പെടുന്നു. നേരിട്ടുള്ള സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെയും ഉപഭോഗത്തിലൂടെയും പകരുന്നു.
