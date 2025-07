ETV Bharat / health

ഓണത്തിന് മുന്‍പേ കേരളത്തിലെ വിപണി കയ്യടക്കി വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണകള്‍; മായം കലര്‍ന്ന എണ്ണ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഇതാ ചില വഴികള്‍ - HOW TO TESTS FOR COCONUT OIL PURITY

വെളിച്ചെണ്ണ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : July 20, 2025 at 9:46 AM IST 3 Min Read

ഓണത്തിനായി ഇപ്പോഴേ മലയാളികള്‍ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം എന്നല്ലേ പഴമക്കാര്‍ പറയുന്നത്. അപ്പോള്‍ സദ്യയ്ക്കുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ കൂടി നന്നാവണമെന്നല്ലേ? വാഴയുടെ നാക്കിലയില്‍ ചോറും കറിയും പായസവും വന്ന് ഇങ്ങനെ നിറയുമ്പോള്‍ കാണുന്നവര്‍ക്ക് തന്നെ കൊതിയൂറും. എന്നാല്‍ എന്നാല്‍ ഊണ് കേമമാകണമെങ്കിലോ സദ്യവട്ടത്തിനുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും അടുക്കളയില്‍ എത്തുകയും വേണം. അതില്‍ പ്രധാനിയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ. പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില കുത്തനെ ഉയരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ആശങ്ക മലയാളികള്‍ക്ക് ഉണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയുടേത് മാത്രമല്ല പച്ചക്കറികളുടെയും വില ഉയരും. അപ്പോള്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് ഇത്തവണ ഇരട്ട പ്രഹരമേല്‍ക്കാനുള്ള ചാന്‍സ് വളരെ കൂടുതലാണ്. വിലക്കയറ്റം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണകള്‍ വിപണി കയ്യടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ലേബലുകളും ഇതില്‍ ചേരുവകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ വീട്ടില്‍ തന്നെ ലളിതമായ ഒരു പരിശോധനയും നടത്താവുന്നതാണ്. വിപണിയില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില്‍ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില ഉയരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കയും വലുതാണ്. വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വൻ വരവ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില ഓണം സീസണാകുമ്പോള്‍ ലിറ്ററിന് 500 രൂപ മുതല്‍ 600 വരെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഡിമാന്‍ഡ് വര്‍ധിച്ചതോടെ പല കമ്പനികളെയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മായം ചേര്‍ത്ത പതിപ്പുകള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. തേങ്ങ (ETV Bharat) ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണകളുമായി കലര്‍ത്തി വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വില്‍ക്കുകയാണ്. ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വിപണിയില്‍ ഏകദേശം 440 രൂപ വിലയുണ്ട്. അതേസയമം മിശ്രിത വകഭേദങ്ങള്‍ 100 രൂപ വിലയ്ക്ക് താഴയാണ് വില്‍ക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സുഗന്ധവും രുചിയും ഈ മിശ്രിതത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. ഇത് വാങ്ങുന്നവർക്ക് മായം കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. അത്തരം മായം ചേർത്ത എണ്ണകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ലഭ്യത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധന ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു