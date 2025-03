ETV Bharat / health

കണ്ണുകൾ വരണ്ട് പോകുന്നത് തടയാം; പരിഹാരം ഇതാ - HOW TO GET RELIEF FROM DRY EYES

By ETV Bharat Health Team Published : Mar 20, 2025, 2:46 PM IST

വർധിച്ചു വരുന്ന സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നവയാണ്. കണ്ണുകൾ വരണ്ടതാകുക, കണ്ണുവേദന, അസ്വസ്ഥത, കാഴ്‌ച മങ്ങൽ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കണ്ണുകളിലെ ഈർപ്പം നഷ്‌ടമാകുക, കണ്ണുനീർ ഉത്‌പാദനം കുറയ്ക്കുക, കണ്ണുനീർ ബാഷ്‌പീകരണം തുടങ്ങിയവയും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. അതിനാൽ വരണ്ട കണ്ണുകൾ ശമിപ്പിക്കാനും കണ്ണുനീർ ഉത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്ന ചില പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരങ്ങൾ ഇതാ. വാം കംപ്രസ്

കണ്ണുകളിലെ വരൾച്ച അകറ്റാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും ലളിതവുമായ ഒരു മാർഗമാണ് വാം കംപ്രസ്. കണ്ണുനീർ ബാഷ്‌പീകരണം തടയുകയും കൺപോളകളിലെ എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥികളായ മെബോമിയൻ ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഈ ഗ്രന്ഥികളിലെ തടസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും കണ്ണുനീരിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കണ്ണുകൾ വരണ്ടുപോകുന്നത് തടയാനും വാം കംപ്രസ് ഫലപ്രദമാണ്. അതിനായി ഒരു വൃത്തിയുള്ള തുണി ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിഴിയുക. ഇത് കണ്ണുകൾക്ക് മുകളിൽ 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക. മികച്ച ഫലം ലഭിക്കാനായി ദിവസേന 3 തവണയെങ്കിലും ഇത് ആവർത്തിക്കുക. ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ

കണ്ണിന്‍റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പോഷക സമ്പുഷ്‌ടമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കണ്ണിന്‍റെ വീക്കം കുറയ്ക്കാനും കണ്ണുനീർ ഉത്‌പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ സഹായിക്കും. കണ്ണുകൾ വരണ്ടു പോകുന്നത് തടയാനും ഇത് സഹായിക്കും. വരണ്ട കണ്ണുകൾ ഉള്ള ആളുകളിൽ കണ്ണുനീർ ഉൽപാദനം മെച്ചെപ്പമെടുത്താൻ ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയ സപ്ലിമെന്‍റുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് 2012 ൽ കോർണിയ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം, ചണവിത്ത്, വാൽനട്ട് തുടങ്ങിയവ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ജലാംശം നിലനിർത്തുക

കണ്ണുനീർ ഉത്പാദനം സന്തുലിതമായിരിക്കാൻ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കണ്ണുകളെ ഈർപ്പമുള്ളതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. നിജ്ജലീകരണം കണ്ണുകളിലെ വരൾച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും. അതിനാൽ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് കണ്ണിന്‍റെ മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കും. കറ്റാർ വാഴ ജെൽ

വീക്കം തടയാനും ജലാംശം നിലനിർത്താനുമുള്ള കഴിവ് കറ്റാർവാഴയ്ക്കുണ്ട്. കണ്ണുകൾ വരണ്ടതാകുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാനും വീക്കത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകാനും ഇത് സഹായിക്കും. അതിനാൽ ഫ്രഷ് കറ്റാർവാഴ ജെൽ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും പുരട്ടുക 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകി കളയാം. പ്രകോപനം, ചുവപ്പ് നിറം എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഉപകരിക്കും.

കഫീൻ

വരണ്ട കണ്ണുകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ മിതമായ അളവിൽ കഫീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ലാക്രിമൽ ഗ്രന്ഥികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും കണ്ണുനീർ ഉൽപാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കണ്ണുകളെ ഈർപ്പമുള്ളതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. കണ്ണുകൾ മസാജ് ചെയ്യുക

കൺപോളകളിൽ മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് മെബോമിയൻ ഗ്രന്ഥികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും കണ്ണുനീർ ഉത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കന്ന ഗ്രന്ഥികളിലെ തടസം ഒഴിവാക്കാനും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. കണ്ണുനീർ ബാഷ്‌പീകരണം കുറയ്ക്കാനും, കണ്ണിലെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനും മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാണ്. 20-20-20 നിയമം പരിശീലിക്കുക

ദീർഘനേരം സ്‌ക്രീനിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണു ചിമ്മിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാകും. ഇത് കണ്ണുകളിലെ ഈർപ്പം നഷ്‌ടമാകാനും കണ്ണുകൾ വരണ്ടതാകാനും കാരണമാകും. ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നത് കണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. അതിനാൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 20-20-20 നിയമം പാലിക്കുക. ഓരോ 20 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും 20 അടി ദൂരെയ്ക്ക് 20 സെക്കന്‍റ് നേരം നോക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.