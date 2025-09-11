ഫോണില്ലാതെ ഇരിക്കാനാകുന്നില്ലെ? മൊബൈല്‍ അഡിക്ഷനായേക്കാം; രക്ഷപ്പെടാം ഈ നുറുങ്ങ് വിദ്യകളിലൂടെ

ഫോണില്ലാതെ ഇരിക്കാനാകുന്നില്ലെ? മൊബൈല് അഡിക്ഷനായേക്കാം; രക്ഷപ്പെടാം ഈ നുറുങ്ങ് വിദ്യകളിലൂടെ
ഫോണ് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും നിങ്ങള്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്താനുമെല്ലാം വഴികളുണ്ട്. ഒന്ന് മനസ് വച്ചാൽ മതിയെന്നേ...
Published : September 11, 2025 at 7:26 PM IST
മൊബൈൽ കൈയില് കിട്ടിയാൽ സമയം പോകുന്നതറിയില്ല അല്ലെ...? എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അതും നോക്കി ഇരിക്കാൻ തോന്നും. ഫോണ് കുറച്ച് നേരം കാണാതായാൽ ജീവൻ പോകുന്ന പോലെ തോന്നാറുണ്ടോ? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഗെയിമും എല്ലാം കഴിയുമ്പോള് ഉറങ്ങാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ..? അതെ എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങള് മൊബൈൽ ഫോണിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിഷമിക്കേണ്ട എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടെന്നേ... ഫോണ് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും നിങ്ങള്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്താനുമെല്ലാം വഴികളുണ്ട്. ഒന്ന് മനസ് വച്ചാൽ മതി.
ഫോണില്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ, അസ്വസ്ഥത, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുക. ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ജോലി, പഠനം, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സമയം മറന്ന് പോവുക. ഇതെല്ലാം അഡിക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതിനെ മറികടക്കാനുള്ള വഴികള് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ആദ്യം മാനസികമായി തയാറെടുക്കേണ്ടതാണ്. കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങാനും എണീക്കാനും കഴിയണം. അതിന് സ്ക്രീൻ ടൈം കുറച്ചേ മതിയാകൂ. ഇതിനായി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങള് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. നിങ്ങളുടെ ഹോബി എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കി അതിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്പുകളുടെയും ഉപയോഗം ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്തണമെന്നില്ല. സമയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ നിയന്ത്രിക്കും. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുകയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോ നല്ലതാണ്. സൗണ്ഡ് കേള്ക്കുന്നത് വീണ്ടും മൊബൈൽ നോക്കാനുള്ള കൗതുകം വർധിപ്പിക്കും.
വായന, വ്യായാമം, യാത്ര എന്നിവ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. സ്ക്രോളിങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് തിരികെ പോകാനായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പരാജയമായി കണക്കാക്കരുത്. സാവധാനത്തിൽ മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചില ശീലങ്ങള്. ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക.
മൊബൈൽ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ദോഷങ്ങള്
- മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം കണ്ണുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും കണ്ണിന് ക്ഷതം വരുത്തുകയും ചെയ്യും.
- മൊബൈൽ ഫോൺ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമൂലം കൈത്തണ്ടയിൽ മരവിപ്പും വേദനയും ഉണ്ടാകാം. ഇത് കാർപൽ ടണൽ (കൈകളിലും വിരലുകളിലും മരവിപ്പ്, വേദന) പോലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
- രാത്രി വൈകി മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുകയും പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും.
- മാനസികവും വൈകാരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും.
- ഉറക്കമില്ലാതെയാകുന്നത് കാരണം മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർധിക്കാം.
- മൊബൈൽ ഉപയോഗം കുട്ടികളിൽ വിഷാദത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും കാരണമാകും.
- മൊബൈൽ ഉപയോഗം മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാനുള്ള താത്പര്യം കുറയും.
