ETV Bharat / health

ഉത്കണ്‌ഠ മുതൽ ഹൃദയാഘാതം വരെ; മഗ്നീഷ്യത്തിന്‍റെ അഭാവം, ശരീരം നല്‍കുന്ന സൂചനകള്‍ നിസാരമാക്കരുത് - WHAT HAPPENS IF MAGNESIUM IS LOW

BEST FRUITS FOR FATTY LIVER FRUITS TO PREVENT FATTY LIVER ഫാറ്റി ലിവർ രോഗം SUPER FRUITS FOR HEALTHY LIVER Representative Image ( Freepik )

By ETV Bharat Health Team Published : Jan 28, 2025, 4:38 PM IST

ശരീരത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നവയാണ് വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും. ഇവ ഓരോന്നും പലതരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നവയാണ്. അത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ധാതുവാണ് മഗ്നീഷ്യം. ഊർജ്ജോത്പാദനം, നാഡീ പ്രവർത്തനം, എല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്‌മിറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങീ മുന്നൂറിലധികം പ്രക്രിയകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവശ്യ ധാതുവാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന്‍റെ കുറവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. ഹൃദയ താളവും രക്തസമ്മർദ്ദവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ധാതുവായതിനാൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന്‍റെ അഭാവം ഹൃദസംസബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം കണ്ടെത്തി. ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പ്, തലകറക്കം, വർദ്ധിച്ച ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്നിവ മഗ്നീഷ്യത്തിന്‍റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹൃദയാഘാതം, അരിത്‌മിയ, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാനും ഇത് ഇടയാക്കും. പേശികളുടെ സങ്കോചത്തിലും വിശ്രമത്തിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നവയാണ് മഗ്നീഷ്യം. ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് മഗ്നീഷ്യം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ പേശികൾ അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പേശി വലിവ്, ഞരമ്പ് വലിവ്, ബലഹീനത പോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും. കോശങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അഡെനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന ഊർജ്ജ തന്മാത്രയുടെ ഉത്പാദനത്തിന് മഗ്നീഷ്യം ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്‍റെ കുറവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഊർജ്ജ ഉത്പാദനം തടസപ്പെടുകയും വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം, ഊർജ്ജക്കുറവ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും മഗ്നീഷ്യം പ്രധാനമാണ്. കാൽസ്യം, വിറ്റാമിൻ ഡി എന്നിവയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. എല്ലുകൾ ദുർബലമാകാനും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പോലുള്ള അവസ്ഥയുടെ അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കാനും മഗ്നീഷ്യത്തിന്‍റെ കുറവ് കാരണമാകും. സന്ധി വേദന, നടുവേദന, ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒടിവുകൾ എന്നിവയെല്ലാം മഗ്നീഷ്യത്തിന്‍റെ കുറവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മാനസികനില, ഉറക്കം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സെറോടോണിൻ പോലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്‌മിറ്ററുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് മഗ്നീഷ്യം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമായ അളവിൽ മഗ്നീഷ്യം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉത്കണ്‌ഠ, വിഷാദം, ക്ഷോഭം, ഉറക്ക തകരാറുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ മൈഗ്രേൻ രോഗികളിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് സാധാരണമാണെന്ന് ചില പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ശരീരത്തിലെ വീക്കം, ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കാരണമാകുമെന്ന് 2018 ൽ ന്യൂട്രിയൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം കണ്ടെത്തി. മഗ്നീഷ്യം കുറയുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകാനും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കാനും ഇടയാക്കും. ഇത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന് ഡയബറ്റിസ് കെയറിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം മലബന്ധത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ദി അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻറോളജിയിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനം കണ്ടെത്തി. ദഹനം മന്ദഗതിയിലാകാനും ഇത് കാരണമാകും. Also Read :