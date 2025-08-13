മഴക്കാലമാണ്. ഏറെ അസുഖങ്ങള്ക്കും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്ക്കും സാധ്യതയുള്ള സമയം. തൊണ്ട വേദനയും ജലദോഷവും തുടങ്ങി ദഹന പ്രശ്നങ്ങള് വരെ അലട്ടുന്ന കാലം. ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നല്ല കിടിലൻ ചെറുതേൻ തന്നെ. മണ്സൂണ് ഡയറ്റിൽ തേൻ പതിവാക്കി നോക്കൂ, അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങള് കാണാം എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. തേൻ എങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായ ഡെയ്ലി ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.
1. ദിവസം തുടങ്ങാൻ
രാവിലെ ഉണർന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അൽപം തേനും നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ദിവസം മുഴുവൻ ആരോഗ്യകരമായി ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇത് കുടിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറക്കുമെന്നും വയറിന് ദിവസം മുഴുവൻ ആശ്വാസം നൽകുമെന്നും പഠനങ്ങള് പറയുന്നു. വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അമിതമായ ചൂടുള്ള വെള്ളം തേനിൻ്റെ ഗുണത്തെ കുറക്കും.
2. തേനിൻ്റെ ഉപയോഗം ചായയിൽ
പ്രഭാതത്തിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ചായ കുടിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അൽപം തേനും പകരുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. തുളസിയോ ഇഞ്ചിയോ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണെങ്കിലും തേൻ ചേർത്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. മഴക്കാലത്തെ കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
3. പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം
ലഘുവായ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ടോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പൂണ് പുരട്ടാം. തൈരിൽ കലർത്തിയും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ചൂടുള്ള പച്ചക്കറികൾ, മുളപ്പിച്ച പയർ വർഗങ്ങൾ എന്നിവയിലും തേൻ ചേർക്കാം. ഇത് രുചി നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം ഗുണവും ചെയ്യുമെന്ന് ഹണിആൾഡേയുടെ സ്ഥാപകനായ യൂസഫ് ഗാലഭായിവാല പറയുന്നു.
4. ഉപവസിക്കുന്ന ദിനങ്ങളിൽ
ഉപവസിക്കുന്ന നേരങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ഏറെ നിയന്ത്രിതമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലും ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനായി തേൻ ചേർത്തുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ടോസ്റ്റ് പോലുള്ളവ ഈ സമയങ്ങളിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും ഏറെ നേരം ഉന്മേഷം നിലനിർത്താനും കഴിയുമെന്ന് യൂസഫ് ഗാലഭായിവാല പറയുന്നു.
5. അത്താഴത്തിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണ് തേൻ
ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് വയറിനു തോന്നുന്ന ഭാരവും ഭക്ഷണം ദഹിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയും. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഭക്ഷണശേഷം ഒരു സ്പൂണ് തേനിൽ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന അജ്വെയിൻ എന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ചനമോ അല്ലെങ്കിൽ അൽപം കറുവപ്പട്ടയോ ചേർത്തുകഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
6. തൊണ്ടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
മഴക്കാലങ്ങളിൽ തൊണ്ടയിൽ പലപ്പോഴും ചൊറിച്ചിൽ, ഒച്ചയടപ്പ് തുടങ്ങി പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഒരു സ്പൂണ് തേനിൽ അൽപം ഇഞ്ചിനീരോ മഞ്ഞളോ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ദീർഘനേരം തൊണ്ടക്ക് ആശ്വാസം നൽകും.
