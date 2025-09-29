അവയവ മാറ്റം സാധ്യമല്ലേ? ഹോമിയോപ്പതി പരീക്ഷിക്കാം; വിദഗ്ധർ പറയുന്നു
ഹോമിയോപ്പതി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പകരമാവില്ല. എന്നാല് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാന് ഒരു വഴി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
Published : September 29, 2025 at 3:32 PM IST
ജീവിതം ചിലപ്പോൾ നമ്മള് ഒരിക്കലും സങ്കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തുന്ന ചില രോഗങ്ങള് ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കലിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അനന്തമായ ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ, നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ്, പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ദാതാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്നില വെല്ലുവിളിയാണ്.
ചിലപ്പോൾ, പ്രായം, രോഗം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥ, ദാതാക്കളുടെ അഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അത് നേരിടാനുള്ള ശക്തിയില്ലായ്മ എന്നിവ കാരണം അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ സാധ്യമാകണമെന്നില്ല. അത്തരം പ്രയാസകരമായ നിമിഷങ്ങളില് സ്വയം ചോദിക്കണം തളരാതെ എങ്ങനെ ജിവിക്കാം?, കഷ്ടപ്പാടുകൾ എങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാം? എന്നൊക്കെ. ഈ അവസ്ഥയില് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒരു സന്തത സഹചാരിയാകാന് സാധിക്കും.
രോഗത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനും ആശ്വാസം നല്കാനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനം
വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖങ്ങളുമായി ജീവിതത്തോട് മല്ലിടുന്ന സാഹചര്യത്തില് രോഗികളുടെ രോഗാവസ്ഥ ചെറിയ രീതിയില് കുറയ്ക്കാനും ആശ്വാസം പകരാനും ഹോമിയോപ്പതിയില് പരിഹാരമാര്ഗങ്ങള് ഉണ്ടെന്ന് എസ്ബിഎൽ ഗ്ലോബലിലെ സീനിയർ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. മഞ്ജു സിങ് പറയുന്നു.
'വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്, കരൾ അസുഖങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാല് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വ്യക്തികള്ക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹോമിയോപതി സഹായകമാകുന്നത്. രോഗത്തിൻ്റെ അപകടാവസ്ഥ ചെറിയ രീതിയില് കുറയ്ക്കാനുള്ള പരിഹാര മാര്ഗങ്ങള് ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട്.' -ഡോ. മഞ്ജു സിങ് പറയുന്നു.
അത്ഭുതങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത്. ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ മുന്നിര്ത്തിയാണ് പറയുന്നത്. രോഗി നിലവില് കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകരാന് കഴിയും. രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയില് ഉപരി രോഗിയുടെ ഘടന, ലക്ഷണങ്ങൾ, നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഹോമിയോപതി സംയോജിത ഇടപെടല് നടത്തുന്നത്. അവയവത്തെ മാത്രമല്ല, വ്യക്തിയെ പോലും കാണുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രമാണിതെന്നും ഡോ.മഞ്ജു കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പങ്കാളി
രോഗികൾ പലപ്പോഴും ഒന്നിലധികം അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ മുന്കൂട്ടി കഴിക്കുന്നു. എന്നാല് ആ സമയത്ത് പാർശ്വഫലങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു ഗുളിക കൂടി ചേർക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും വിദഗ്ധമായ ഇടപെടലിലൂടെ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി ഹോമിയോപ്പതി സുരക്ഷിതമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് വാസ്തവം.
വേദന ഒഴിവാക്കാനും എഡീമ കുറയ്ക്കാനും ദഹനം എളുപ്പമാക്കാനും ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താനും രോഗികളുടെ ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും മറികടക്കാൻ പോലും സഹായിക്കാന് ഇത്തരം കോമ്പിനേഷനുകൾക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് ഡോ. മഞ്ജു സിങ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തില് പറഞ്ഞാല് രോഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിലേക്കും ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകള് ഇറങ്ങി ചെല്ലും..
വൈദ്യശാസ്ത്രം പലപ്പോഴും ശരീരത്തിലെ അളക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല് രക്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ, സ്കാനുകൾ, അവയവ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവയാണ് ചിലത്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സംഖ്യകളേക്കാൾ വലുതാണെന്നതാണ് യാഥാര്ഥ്യം.
വൃക്കകള്ക്കും കരളിനും ബാധിക്കുന്ന രോഗം കേവലം കോശങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാത്രമായിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോള് പാരമ്പര്യവുമാകാം. ഈ അസുഖങ്ങള് ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ, ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയം, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൻ്റെ നിരാശ ഇതെല്ലാം വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാവാം.
മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഈ ആന്തരിക അവസ്ഥയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പാലമായി ഹോമിയോപ്പതി മാറുന്നു. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹോമിയോപ്പതി സമീപനമെന്നത് രോഗിയുടെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്വഭാവവും മാനസികാവസ്ഥയും കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ്.
ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതശൈലി
ചിലപ്പോഴൊക്കെ രോഗം ക്ഷണമായി മാറാം. ആരും സ്വമേധയാ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ക്ഷണമല്ല രോഗങ്ങള്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മള് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാവാം. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങള് ആരോഗ്യകരമായ ദിനചര്യകളിലേക്ക് രോഗികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ദിനചര്യകളിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ശരീരത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതൽ പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം, സൗമ്യമായ പ്രവർത്തനം, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ വിശ്രമം എന്നിവയിലൂടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പല രോഗങ്ങളില് നിന്ന് ശരീരത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കാം ഡോ.മഞ്ജു പറയുന്നു.
ചികിത്സ സാധ്യമല്ലാത്തപ്പോൾ പരിചരണം എങ്ങനെ?
ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനല്ലാത്തപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം ചികിത്സയിൽ നിന്ന് പരിചരണത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. പരിചരണം ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഇടപെടലാണ്. വ്യക്തിയെ ബഹുമാനിക്കുക, സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ പരിചരണവും നല്കുക, ചികിത്സ ലഭ്യമില്ലാത്തിടത്ത് ആശ്വാസം നൽകുക എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ഹോമിയോപ്പതി അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകളെ മാറ്റിനിർത്തുന്ന ഒന്നല്ല. ശസ്ത്രക്രിയകള് നടക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയില് മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെ മന്ദഗതിയിലാക്കുക, മയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിനെ മയപ്പെടുത്തുക, നൽകിയിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ പൂർണമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി രോഗശാന്തി എന്നത് അവയവങ്ങളെ മാത്രമല്ല അത് മുഴുവൻ മനുഷ്യനെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ് മഞ്ജു സിങ് വ്യക്തമാക്കി.
