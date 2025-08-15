ETV Bharat / health

വിലകൊടുത്ത് അര്‍ബുദം വാങ്ങാറുണ്ടോ? ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കാണില്ല; പായ്ക്കറ്റ് ഭക്ഷണത്തിലുണ്ട് അതീവ അപകടകാരികള്‍... - PROCESSED FOOD HEALTH RISKS

രുചികരവും താത്കാലിക ആശ്വാസത്തിനുമായി പായ്ക്കറ്റുകളില്‍ വരുന്ന ചില ലഘുഭക്ഷണങ്ങളെ നമ്മളില്‍ പലരും ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് എത്രത്തോളം ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണപരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പായ്‌ക്കറ്റ് ഭക്ഷണത്തില്‍ മായമുണ്ടോ? ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം.

FOOD SAFETY PACKET FOOD PACKAGED SNACKS UNHEALTHY SNACKS
Representative Image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 6:25 PM IST

3 Min Read

ഹൊ... എന്തൊരു രുചി! ഒരിക്കല്‍ കഴിച്ചാല്‍ വീണ്ടും നമ്മെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്‌നാക്‌സുകള്‍. ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്‍ കടകളില്‍ പലനിറത്തിലുള്ള പായ്‌ക്കറ്റുകളില്‍ അവ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ടാല്‍ തന്നെ വാങ്ങി കഴിക്കാന്‍ തോന്നും. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആണെങ്കില്‍ പിന്നെ പറയുകേയും വേണ്ട. വിശപ്പിന്‍റെ വിളി വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും പലരും യാന്ത്രികമായി ആ തിളങ്ങുന്ന സ്‌നാക്‌സ് പായ്‌ക്കറ്റുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

രുചികരം മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് വിശക്കുകയുമില്ല. ഇത് ദൈനംന്തിന ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളും മുതിര്‍ന്നവരുമൊക്കെ ഇത്തരം സ്‌നാക്‌സുകളിലും ശീതള പാനീയങ്ങളിലും ആകൃഷ്‌ടരാകുന്നവരാണ്. എന്നാല്‍ ദിവസവും ഇത്തരം പായ്ക്കറ്റ് ചിപ്‌സുകളോ ശീതളപാനീയങ്ങളോ കഴിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നിത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉപ്പിലും മുളകിലും എണ്ണയിലുമൊക്കെ വറുത്തുകോരുന്ന ഇത്തരം പലഹാരങ്ങള്‍ക്കും വായില്‍ പെട്ടെന്ന് ലയിക്കുന്ന മധുരത്തിനുമൊക്കെ പിന്നില്‍ അറിയാത്തൊരു കഥയുണ്ട്...

ജ്യൂസുകളിലും പഴച്ചാറുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ അമിതമാവുമ്പോൾ അലർജിയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിറം ചേര്‍ത്ത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതും. ഇത് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കാണ് വഴിവയ്ക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ലഘുഭക്ഷണങ്ങളില്‍ പോലും അര്‍ബുദ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ പായ്ക്കറ്റുകളില്‍ നിന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കാണണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങള്‍ വിചാരിക്കുന്നതിലും വിനാശകരമായിരിക്കും. മുംബൈയിലെ ബോറിവലിയിലെ എച്ച്സിജി കാൻസർ സെന്ററിലെ ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റസ്റ്റൈനൽ & തൊറാസിക് ഓങ്കോളജി ആൻഡ് റോബോട്ടിക് സർജറിയിലെ എച്ച്പിബിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്‍റ് ജിഐ ഡോ. തിരാത്രം കൗശിക് പറഞ്ഞു.

FOOD SAFETY PACKET FOOD PACKAGED SNACKS UNHEALTHY SNACKS
Representative Image (Getty Images)

സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും പ്രിസർവേറ്റീവുകളുടെയും ഉപയോഗമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കകളിൽ ഒന്ന്. "പാക്ക് ചെയ്‌ത് മിക്ക ലഘുഭക്ഷണങ്ങളിലും കൃത്രിമ കളറിംഗ്, മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് (MSG) പോലുള്ള രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, BHA, BHT പോലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഷെൽഫ് ലൈഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും രുചി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഈ ചേരുവകൾ ചേർക്കുന്നത്. ഇവ അര്‍ബുദം പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് കൗശിക് പറഞ്ഞു.

ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കല്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പായ്‌ക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അര്‍ബുദം ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്തനാര്‍ബുദത്തിനും സാധ്യത വളരെ കൂടതലാണ് എന്നാണ്. അവയില്‍ കൊഴുപ്പ്, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവയില്‍ സമ്പുഷ്‌ടമാണ്. മാത്രമല്ല നാരുകളും അടിസ്ഥാന പോഷകങ്ങളും കുറവാണ്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങള്‍ മെറ്റബോളിസത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് ഡോ. കൗശിക് പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യകരമായ പായ്‌ക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാവുന്നവ ഉണ്ടോയെന്ന് പോലും സംശയമാണ്. ഗ്രാനോള ബാറുകൾ, ഫ്ലേവർഡ് തൈര്, വെജി ചിപ്‌സ് എന്നിവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും പഞ്ചസാര, എണ്ണകൾ, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗങ്ങളെ വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാണ് പായ്ക്കറ്റ് ഫുഡുകള്‍ കഴിക്കുന്നത്.

പായ്ക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുക. ഇത്തരം ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പുലര്‍ത്തുന്നത് അപകട സാധ്യതകള്‍ കുറയ്ക്കും. പഴങ്ങള്‍, നട്‌സ്, സംസ്കകരിക്കാത്ത ലഘുഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുക. ലേബലുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക, ചേരുവകളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുക, കൃത്രിമ അഡിറ്റീവുകൾ, ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുക.

പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ അമിതമായാൽ

പായ്ക്കറ്റ് ഭക്ഷണം നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടാകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവുകളും നിറമുണ്ടാക്കാന്‍ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു വഴി തെളിച്ചേക്കാം. ചര്‍മത്തിലുണ്ടാകുന്ന അലര്‍ജി, അര്‍ബുദം, നാഡീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍, ഓര്‍മ്മക്കുറവ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

FOOD SAFETY PACKET FOOD PACKAGED SNACKS UNHEALTHY SNACKS
Representative Image (Getty Images)

ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കളില്‍ നിറത്തിനും മണത്തിനും രുചിക്കും ചേര്‍ക്കുന്ന ചില ചേരുവകള്‍ ഉണ്ട്. ഇത് നിശ്ചിത അളവില്‍ അനുവദനീയമാണ്. എന്നാല്‍ ഈ അളവില്‍ കൂടിയാല്‍ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പായ്ക്കറ്റ് ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് നല്ലത്.

പായ്ക്കറ്റ് ഫുഡുകളില്‍ മാത്രമല്ല ശീതളപാനീയങ്ങളും നല്ലതല്ല. പല ശീതളപാനീയങ്ങളിലും സൾഫൈറ്റും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ശീതളപാനീയങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ശരീരത്തില്‍ രാസവസ്‌തുക്കളുടെ അളവ് കൂട്ടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. വൃക്കരോഗങ്ങളും അര്‍ബുദം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.

ഭക്ഷണത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന അജിനോമോട്ടോയും ലെഡും ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഏറെ ദോഷകരമാണ്. ലെഡിന്‍റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കില്‍ അനീമിയയും ഉറക്കക്കുറവും മാനസിക വളര്‍ച്ചയും ഉണ്ടാകും. ഇതിനൊക്കെയുള്ള മാര്‍ഗമെന്നത്. ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലെത്തുന്ന രാസവസ്‌തുക്കളുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുകയെന്നതാണ്.

പായ്‌ക്കറ്റ് ഭക്ഷണവസ്‌തുക്കള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് ശ്രദ്ധിക്കാം

പായ്‌ക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പായ്‌ക്കറ്റില്‍ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം.

ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കള്‍ നിര്‍മിച്ച തിയതി, കാലപരിധി,നോണ്‍വെജിറ്റേറിയനാണോ വെജിറ്റേറിയനാണോ എന്നറിയാനുള്ള ചിഹ്നം, ലൈസന്‍സ് നമ്പര്‍, ഉത്പാദകന്‍റെ വിലാസം എന്നിവ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

FOOD SAFETY PACKET FOOD PACKAGED SNACKS UNHEALTHY SNACKS
Representative Image (Getty Images)

ഭക്ഷണ പായ്ക്കറ്റുകളില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയാല്‍ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാവകുപ്പിൽ പരാതി നൽകാം. ഭക്ഷണത്തിൽ മാ‌യം കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു സംശയം തോന്നിയാല്‍ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം.

Source:https://www.aicr.org/news/diet-cancer-experts-welcome-who-report-on-meat-and-cancer/

Also Read:മെന്‍സ്‌ട്രുവല്‍ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ആശങ്കയുണ്ടോ? ആര്‍ക്കൊക്കെ? എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

ഹൊ... എന്തൊരു രുചി! ഒരിക്കല്‍ കഴിച്ചാല്‍ വീണ്ടും നമ്മെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്‌നാക്‌സുകള്‍. ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്‍ കടകളില്‍ പലനിറത്തിലുള്ള പായ്‌ക്കറ്റുകളില്‍ അവ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ടാല്‍ തന്നെ വാങ്ങി കഴിക്കാന്‍ തോന്നും. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആണെങ്കില്‍ പിന്നെ പറയുകേയും വേണ്ട. വിശപ്പിന്‍റെ വിളി വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും പലരും യാന്ത്രികമായി ആ തിളങ്ങുന്ന സ്‌നാക്‌സ് പായ്‌ക്കറ്റുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

രുചികരം മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് വിശക്കുകയുമില്ല. ഇത് ദൈനംന്തിന ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളും മുതിര്‍ന്നവരുമൊക്കെ ഇത്തരം സ്‌നാക്‌സുകളിലും ശീതള പാനീയങ്ങളിലും ആകൃഷ്‌ടരാകുന്നവരാണ്. എന്നാല്‍ ദിവസവും ഇത്തരം പായ്ക്കറ്റ് ചിപ്‌സുകളോ ശീതളപാനീയങ്ങളോ കഴിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നിത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉപ്പിലും മുളകിലും എണ്ണയിലുമൊക്കെ വറുത്തുകോരുന്ന ഇത്തരം പലഹാരങ്ങള്‍ക്കും വായില്‍ പെട്ടെന്ന് ലയിക്കുന്ന മധുരത്തിനുമൊക്കെ പിന്നില്‍ അറിയാത്തൊരു കഥയുണ്ട്...

ജ്യൂസുകളിലും പഴച്ചാറുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ അമിതമാവുമ്പോൾ അലർജിയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിറം ചേര്‍ത്ത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതും. ഇത് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കാണ് വഴിവയ്ക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ലഘുഭക്ഷണങ്ങളില്‍ പോലും അര്‍ബുദ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ പായ്ക്കറ്റുകളില്‍ നിന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കാണണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങള്‍ വിചാരിക്കുന്നതിലും വിനാശകരമായിരിക്കും. മുംബൈയിലെ ബോറിവലിയിലെ എച്ച്സിജി കാൻസർ സെന്ററിലെ ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റസ്റ്റൈനൽ & തൊറാസിക് ഓങ്കോളജി ആൻഡ് റോബോട്ടിക് സർജറിയിലെ എച്ച്പിബിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്‍റ് ജിഐ ഡോ. തിരാത്രം കൗശിക് പറഞ്ഞു.

FOOD SAFETY PACKET FOOD PACKAGED SNACKS UNHEALTHY SNACKS
Representative Image (Getty Images)

സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും പ്രിസർവേറ്റീവുകളുടെയും ഉപയോഗമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കകളിൽ ഒന്ന്. "പാക്ക് ചെയ്‌ത് മിക്ക ലഘുഭക്ഷണങ്ങളിലും കൃത്രിമ കളറിംഗ്, മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് (MSG) പോലുള്ള രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, BHA, BHT പോലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഷെൽഫ് ലൈഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും രുചി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഈ ചേരുവകൾ ചേർക്കുന്നത്. ഇവ അര്‍ബുദം പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് കൗശിക് പറഞ്ഞു.

ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കല്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പായ്‌ക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അര്‍ബുദം ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്തനാര്‍ബുദത്തിനും സാധ്യത വളരെ കൂടതലാണ് എന്നാണ്. അവയില്‍ കൊഴുപ്പ്, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവയില്‍ സമ്പുഷ്‌ടമാണ്. മാത്രമല്ല നാരുകളും അടിസ്ഥാന പോഷകങ്ങളും കുറവാണ്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങള്‍ മെറ്റബോളിസത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് ഡോ. കൗശിക് പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യകരമായ പായ്‌ക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാവുന്നവ ഉണ്ടോയെന്ന് പോലും സംശയമാണ്. ഗ്രാനോള ബാറുകൾ, ഫ്ലേവർഡ് തൈര്, വെജി ചിപ്‌സ് എന്നിവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും പഞ്ചസാര, എണ്ണകൾ, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗങ്ങളെ വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാണ് പായ്ക്കറ്റ് ഫുഡുകള്‍ കഴിക്കുന്നത്.

പായ്ക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുക. ഇത്തരം ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പുലര്‍ത്തുന്നത് അപകട സാധ്യതകള്‍ കുറയ്ക്കും. പഴങ്ങള്‍, നട്‌സ്, സംസ്കകരിക്കാത്ത ലഘുഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുക. ലേബലുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക, ചേരുവകളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുക, കൃത്രിമ അഡിറ്റീവുകൾ, ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുക.

പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ അമിതമായാൽ

പായ്ക്കറ്റ് ഭക്ഷണം നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടാകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവുകളും നിറമുണ്ടാക്കാന്‍ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു വഴി തെളിച്ചേക്കാം. ചര്‍മത്തിലുണ്ടാകുന്ന അലര്‍ജി, അര്‍ബുദം, നാഡീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍, ഓര്‍മ്മക്കുറവ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

FOOD SAFETY PACKET FOOD PACKAGED SNACKS UNHEALTHY SNACKS
Representative Image (Getty Images)

ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കളില്‍ നിറത്തിനും മണത്തിനും രുചിക്കും ചേര്‍ക്കുന്ന ചില ചേരുവകള്‍ ഉണ്ട്. ഇത് നിശ്ചിത അളവില്‍ അനുവദനീയമാണ്. എന്നാല്‍ ഈ അളവില്‍ കൂടിയാല്‍ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പായ്ക്കറ്റ് ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് നല്ലത്.

പായ്ക്കറ്റ് ഫുഡുകളില്‍ മാത്രമല്ല ശീതളപാനീയങ്ങളും നല്ലതല്ല. പല ശീതളപാനീയങ്ങളിലും സൾഫൈറ്റും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ശീതളപാനീയങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ശരീരത്തില്‍ രാസവസ്‌തുക്കളുടെ അളവ് കൂട്ടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. വൃക്കരോഗങ്ങളും അര്‍ബുദം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.

ഭക്ഷണത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന അജിനോമോട്ടോയും ലെഡും ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഏറെ ദോഷകരമാണ്. ലെഡിന്‍റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കില്‍ അനീമിയയും ഉറക്കക്കുറവും മാനസിക വളര്‍ച്ചയും ഉണ്ടാകും. ഇതിനൊക്കെയുള്ള മാര്‍ഗമെന്നത്. ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലെത്തുന്ന രാസവസ്‌തുക്കളുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുകയെന്നതാണ്.

പായ്‌ക്കറ്റ് ഭക്ഷണവസ്‌തുക്കള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് ശ്രദ്ധിക്കാം

പായ്‌ക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പായ്‌ക്കറ്റില്‍ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം.

ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കള്‍ നിര്‍മിച്ച തിയതി, കാലപരിധി,നോണ്‍വെജിറ്റേറിയനാണോ വെജിറ്റേറിയനാണോ എന്നറിയാനുള്ള ചിഹ്നം, ലൈസന്‍സ് നമ്പര്‍, ഉത്പാദകന്‍റെ വിലാസം എന്നിവ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

FOOD SAFETY PACKET FOOD PACKAGED SNACKS UNHEALTHY SNACKS
Representative Image (Getty Images)

ഭക്ഷണ പായ്ക്കറ്റുകളില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയാല്‍ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാവകുപ്പിൽ പരാതി നൽകാം. ഭക്ഷണത്തിൽ മാ‌യം കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു സംശയം തോന്നിയാല്‍ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം.

Source:https://www.aicr.org/news/diet-cancer-experts-welcome-who-report-on-meat-and-cancer/

Also Read:മെന്‍സ്‌ട്രുവല്‍ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ആശങ്കയുണ്ടോ? ആര്‍ക്കൊക്കെ? എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

For All Latest Updates

TAGGED:

FOOD SAFETYPACKET FOODPACKAGED SNACKSUNHEALTHY SNACKSPROCESSED FOOD HEALTH RISKS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.