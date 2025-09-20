ചുമ മുതൽ കാലിലെ വീക്കം വരെ; തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന ഹൃദ്രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ
ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമയബന്ധിതമായി ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിയാൽ അതിജീവന നിരക്ക് ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.
Published : September 20, 2025 at 3:04 PM IST
ആഗോളതലത്തിൽ പ്രധാന മരണകാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹൃദ്രോഗം. ശരീരം നേരത്തെ തന്നെ പല മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടും അത് അവഗണിക്കുകയോ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നതോ ആണ് പെട്ടന്നുള്ള മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമയബന്ധിതമായി ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിയാൽ അതിജീവന നിരക്ക് ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. നെഞ്ചുവേദന, കൈകളിലേക്ക് പടരുന്ന വേദന, അസാധാരണമായ ക്ഷീണം, ശ്വാസതടസം, ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ, ഓക്കാനം തുടങ്ങിയവ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രകടമായേക്കാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് പബ്മെഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇതിലൂടെ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാകും. നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നതും നിസാരമാക്കുന്നതുമായ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ശരീരം നൽകുന്ന ചില സൂചനകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് അറിയാം.
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചുമ
ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ചുമ കണ്ടുവരാറുള്ളൂ. എന്നാൽ വെളുത്തതോ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ളതോ ആയ കഫത്തോടു കൂടിയ തുടർച്ചയായ ചുമ ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന്റെ സൂചനയാകാം. ഹൃദയത്തിന് ഫലപ്രദമായി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ശ്വാസകോശത്തിൽ ദ്രാവകം അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ലക്ഷണം കണ്ടുവരുന്നത്.
നെഞ്ചുവേദന
ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നെഞ്ചുവേദന. നെഞ്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസ്വസ്ഥത, സമ്മർദ്ദം, ഇറുകിയ വേദന, ഭാരം തോന്നുക, കുത്തുന്ന വേദന തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഹൃദരോഗത്തിന്റെ ആദ്യകാല സൂചകളാണ്. വിശ്രമിക്കുമ്പോഴോ ശാരീരികമായി സജീവമായിരിക്കുമ്പോഴോ മിനിറ്റുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടേക്കാം.
ഓക്കാനം, ദഹനക്കേട്
ഓക്കാനം, ദഹനക്കേട്, വയറുവേദന തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ദഹനപ്രശ്നങ്ങളുമായി മാത്രമല്ല ഹൃദ്രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചിലരിൽ ഹൃദയാഘാത സമയത്ത് ഛർദ്ദിയും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. നെഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയോടൊപ്പം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി കണ്ടാൽ അവഗണിക്കരുത്. പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകളിലാണ് ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്.
കൈയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന വേദന
ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഇടതുകൈകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന വേദന. ഈ വേദന പലപ്പോഴും നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പുറം ഭാഗത്തേക്ക് നീളുന്നു. പല ആളുകളിലും കൈ വേദന മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് തെറ്റായ നിർണയത്തിനും വൈദ്യസഹായം തേടുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകാറുണ്ട്.
തലകറക്കം
തലകറക്കം, ബലഹീനത, പെട്ടെന്ന് ബാലൻസ് തെറ്റുക തുടങ്ങിയവയും ഹൃദ്രോഗ സൂചനയാണ്. ഹൃദയത്തിന് ഫലപ്രദമായി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. തലകറക്കത്തോടൊപ്പം നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസതടസം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യ സഹായം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ സൂചനയാണിത്.
താടിയെല്ലിലെ വേദന
നെഞ്ചിൽ മർദത്തോടൊപ്പം താടിയെല്ലിലോ തൊണ്ടയിലോ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അത് ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ സൂചനയാകാം. അതിനാൽ താടിയെല്ലിലോ തെണ്ടയിലോ അസാധാരണമായതോ വിശദീകരിക്കാനാകാത്തതോ ആയ വേദന തോന്നിയാൽ അവഗണിക്കരുത്.
വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത ക്ഷീണം
അസാധാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം, ശ്വാസതടസം എന്നിവയും ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശരീരം കാണിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഹൃദയത്തിന് കാര്യക്ഷമമായി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയിരിക്കാം ഇത്. ഹൃദയാഘാതം നേരിടുന്നതിന്റെ ആഴ്ചകളോ ദിവസങ്ങളോ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലക്ഷണം പ്രകടമാകാം.
കാലുകളിൽ വീക്കം
ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് കാലുകളിൽ ദ്രാവകം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. ഹൃദത്തിന് ശരിയായി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ സിരകളിൽ രക്തം അടിഞ്ഞുകൂടുകയും കാലുകളിലും കണങ്കാലുകളിലും പാദങ്ങളിലും വീക്കം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുകയും ദ്രാവകം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള വൃക്കയുടെ കഴിവിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ശരിയായ രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും വൈദ്യോപദേശം തേടേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.
