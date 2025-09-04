ETV Bharat / health

പതിവായി ഹെെ ഹീൽ ചെരിപ്പ് ധരിക്കുന്നവരാണോ? പിന്നാലെ വരും ഈ രോഗങ്ങൾ - HEALTH RISKS OF WEARING HIGH HEELS

ഹൈ ഹീൽ പാദരക്ഷകൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാലിനും നട്ടെല്ലിനും ഗുരുതരമായ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പഠനം.

Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 4, 2025 at 11:30 AM IST

ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പുകൾ എക്കാലത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. ഫാഷൻ രംഗത്ത് ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഫാഷന്‍റെയും ട്രെന്‍റിന്‍റെയും ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പുകളുടെ പതിവ് ഉപയോഗം കാലുകൾക്കും നട്ടെല്ലിനും ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ബിഎംസി പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഇവ ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും നട്ടെല്ല്, ഇടുപ്പ്, കാൽമുട്ട്, കണങ്കാൽ എന്നീ ശരീരഭാഗങ്ങളെ മോശമായി ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസേന ഒരു കാരണവശാലും ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

സ്‌പൈനൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ
പതിവായി ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നട്ടെലിന് ഗുരുതരമായ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. ഉയരം കൂടിയ ചെരുപ്പുകൾ ധരിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ച് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഇത് നടുവിന് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും നടുവേദന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

കണങ്കാൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ
ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പുകൾ ധരിക്കുന്നത് കണങ്കാലിനെ ദുർബലമാകും. പേശികളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും താഴ്‌ ഭാഗത്തേക്കുള്ള അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇത് കണങ്കാലിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.

മുട്ടുവേദന
ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം മുട്ടുവേദനയ്ക്കും കാരണമാകും. ഇത്തരം ചെരുപ്പുകൾ ധരിച്ച് നടക്കുന്നത് കാൽമുട്ട് വളയാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. ഇത് കാൽമുട്ടുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. മാത്രമല്ല ചെറു പ്രായത്തിലെ തേയ്‌മാനം, ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നീ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും ഉയരം കൂടിയ ചെരുപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം കാരണമാകും.

കഴുത്തിൽ വേദന
ഹൈ ഹീൽസ് ധരിക്കുന്നത് പുറകിൽ അമിതമായ മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഇടയാക്കും. ഇത് തലയും കഴുത്തും മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും കഴുത്തിന് മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് കഴുത്ത് വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധന്‍റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

