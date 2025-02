ETV Bharat / health

ഉപയോഗശൂന്യമായ മരുന്നുകള്‍ ശേഖരിച്ച് സംസ്‌കരിക്കും; എന്‍പ്രൗഡ് പദ്ധതിയുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് - UNUSED DRUG REMOVAL NPROUD PROJECT

Published : Feb 19, 2025, 11:51 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തിരുവനന്തപുരം: കാലഹരണപ്പെട്ടതും ഉപയോഗശൂന്യവുമായ മരുന്നുകള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. ശാസ്ത്രീയമായി ശേഖരിച്ച് സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് എന്‍പ്രൗഡ് (nPROUD: New Programme for Removal Of Unused Drugs) എന്ന പേരില്‍ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് വാർത്താകുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ഉപയോഗ ശൂന്യമായ മരുന്നുകള്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടു പോകാനും നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യം. കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷനിലും, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉള്ള്യേരി പഞ്ചായത്തിലുമാകും പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കുക. പദ്ധതി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ശേഖരിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി വകുപ്പുകളുടെ അംഗീകാരമുള്ള കെയിൽ (KEIL: Kerala Enviro Infrastructure Limited) മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാന്‍റിലാകും ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്‌കരിക്കുക. നിലവിൽ ഇതു ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്‌കരിക്കാൻ പര്യാപ്‌തമായ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് ഇതേറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക