കുട്ടികളുടെ കൈയിലെ എക്‌സിമ; ലക്ഷണങ്ങളും കാരണങ്ങളും അറിയാതെ പോകരുത്, വിദഗ്‌ധ നിർദേശം ഇങ്ങനെ

തുടക്കത്തിലെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ കടുത്ത മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എക്‌സിമ മൂലം ഉണ്ടാകാം. അറിയാം വിശദമായി...

HAND ECZEMA DISEASES IN CHILDREN CHILDREN HAND DISEASES കൈകളിലെ എക്‌സിമ
Hand eczema is becoming more prevalent in kids (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 11, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ ബാധിക്കുന്ന എക്‌സിമ എന്ന രോഗം കൂടുതൽ സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കൈകളിൽ അസ്വസ്ഥത, ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാലിത് നേരത്തെതന്നെ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇതൊരു പ്രശ്‌നമായി മാറിയേക്കാം.

തന്നെയുമല്ല കുട്ടികളിലെ മാനസികാവസ്ഥയേയും വഷളാക്കും. അതിനാൽ എക്‌സിമ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻതന്നെ കാരണങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ മനസിലാക്കി എത്രയും വേഗം ചികിത്സക്ക് വിധേയമാക്കുക. ഇതിനായി മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധപുലർത്തുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും.

എന്താണ് കൈകളിലെ എക്‌സിമ?

കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എക്‌സിമ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൈകളിൽ ചർമ്മം വരണ്ട് കാണപ്പെടുകയും ചർമ്മത്തില്‍ ചുവപ്പ് നിറവും ചൊറിച്ചിലും ചിലപ്പോൾ വിണ്ടുകീറലും കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

"കുട്ടികളിൽ ഇത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എന്നാലിത് കുട്ടിയുടെ സമാധാനത്തെയും ഉറക്കത്തെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൈകളിലെ ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം കുട്ടിക്ക് മാനസിക സമ്മർദവും ഉത്‌കണ്‌ഠയും അനുഭവപ്പെടാം. മാതാപിതാക്കൾ പലപ്പോഴും ഇത് ലളിതമായ വിളർച്ചയോ അലർജിയോ ആയി തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കൈകളിലെ എക്‌സിമക്ക് ശരിയായ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ആവശ്യമാണ്." എന്ന് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ഷരീഫ ചൗസ് പറയുന്നു.

കൈകളിലെ എക്‌സിമ
കൈകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുവന്ന പാടുകൾ (getty images)

അതോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കളും ഈ രോഗത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചികിത്സാ പ്രതിവിധികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണെന്നും ഡോക്‌ടർ പറയുന്നു. അലർജി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ദീർഘകാലം രോഗത്തെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതും ചർമ്മത്തിൽ അപകടം വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്നും ഡോ. ഷരീഫ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എക്‌സിമ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ

ഒരു പരിധിവരെ എക്‌സിമ പരമ്പര്യമായി കടന്നുവരാം. അതായത് കുടുംബത്തിൽ ഇതിനുമുൻപ് എക്‌സിമ ആർക്കെങ്കിലും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത തലമുറകൾക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് എന്ന് ഡോ. ഷരീഫ പറയുന്നു. ഇതുകൂടാതെ വേറെയുമുണ്ട് കാരണങ്ങൾ. സോപ്പുകൾ, ഡിറ്റർജെൻ്റുകൾ, സാനിറ്റൈസറുകൾ എന്നിവയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗവും എക്‌സിമ വിളിച്ചുവരുത്തും. ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചർമ്മത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി നിലനിൽക്കുന്ന എണ്ണമയം നഷ്‌ടമാകുന്നു.

ഇടക്കിടക്ക് കൈകഴുകുക, പൊടി, പൂമ്പൊടി, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ രോമം, ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി എന്നിവയും ചർമ്മത്തിൽ വീക്കവും മാറ്റങ്ങളും സൃഷ്‌ടിക്കും. ഇത് കൃത്യമായി ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ എക്‌സിമക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ്. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും വരണ്ട വായുവും എക്‌സിമയെ വഷളാക്കും. ക്ലീനിങ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾ, പെർഫ്യൂമുകൾ, ചോക്ക്, പെയിൻ്റുകൾ എന്നിവയിലെ രാസവസ്‌തുക്കളും ചർമ്മത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

കൈകളിലെ എക്‌സിമ
ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ (getty images)

എക്‌സിമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

  • കൈകളിൽ ചുവന്നതും വീർത്തതുമായ പാടുകൾ
  • നിരന്തരമായ ചൊറിച്ചിൽ (പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികളിൽ)
  • വിളർച്ചയും പരുക്കൻ ചർമ്മവും
  • രക്തസ്രാവമോ വേദനയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിണ്ടുകീറൽ
  • വീർത്തു പൊട്ടുന്ന തരത്തിലുളള കുമിളകൾ

സങ്കീർണതകൾ

ശരിയായ സമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പാടുകളും വേദനയും കുട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കും. സകൂളിൽ പോകുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോഴും കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിക്കുമ്പോഴും കുട്ടിക്ക് നാണക്കേട് തോന്നിയേക്കാം. തന്നെയുമല്ല രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ വൈകിയാൽ ഇത് മറ്റ് അണുബാധകൾക്കും കാരണമാകാം. മാത്രവുമല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ പിടിപെടുന്ന എക്‌സിമ കൃത്യസമയത്ത് ചകിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അത് പിന്നീട് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ചർമ്മത്തിൽ നിലനിൽക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്നും ഡോക്‌ടർ പറയുന്നു.

HAND ECZEMA DISEASES IN CHILDREN CHILDREN HAND DISEASES കൈകളിലെ എക്‌സിമ

