പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മലബന്ധം. അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമവും മോശം ജീവിതശൈലിയുമാണ് മലബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മലബന്ധം മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സാധാരണ ദഹനപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മലബന്ധം. ഇത് ഒരു രോഗമല്ല, മറിച്ച് ഒരു രോഗ ലക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മലബന്ധം ഉണ്ടാകാം. വിട്ടുമാറാത്ത മലബന്ധം നേരിട്ടാൽ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്. കൃത്യസമയത്ത് ശരിയായ കാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹാരം തേടുകയാണ് വേണ്ടത്. സ്വാഭാവികമായി മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാനും തടയാനും ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. അത്തരത്തിൽ മലബന്ധ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്.
ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം
ശരീരത്തിൽ നാരുകളുടെ അളവ് കുറയുന്നത് മലബന്ധത്തിന് കാരണമാകും. അതിനാൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മലബന്ധം പരിഹരിക്കാനും തടയാനും ഇത് സഹായിക്കും. കൂടാതെ മലം മൃദുവാക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ പുറന്തള്ളാനും നാരുകൾ സഹായിക്കും. അതിനാൽ പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പയർ വർഗങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ തുടങ്ങീ നാരുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.
ചിയാ സീഡ്സ്
ചിയാ സീഡ്സ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ, നാരുകൾ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദഹനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും കുടലിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. മലബന്ധം തടയാനുള്ള കഴിവും ഇതിനുണ്ട്. അതിനാൽ മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാനും തടയാനും പതിവായി ചിയാ സീഡ്സ് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.
സരസഫലങ്ങൾ
സരസഫലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ നാരുകളും ജലാംശവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുടലിലൂടെ ഭക്ഷണം വേഗത്തിൽ നീങ്ങാനും മലബന്ധം തടയാനും സഹായിക്കും. അതിൽ ബ്ലാക്ക്ബെറി, ബ്ലൂബെറി, സ്ട്രോബെറി, ക്രാൻബെറി തുടങ്ങിയ സരസഫലങ്ങൾ പതിവായി കഴിക്കുക.
ബ്രൗൺ റൈസ്
ബ്രൗൺ റൈസിൽ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വയർ വീർക്കുന്നത് തടയാനും മലബന്ധം പരിഹരിക്കാനും മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഇത്. അതിനാൽ വൈറ്റ് റൈസിന് പകരം ബ്രൗൺ റൈസ് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കാബേജ്
ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ദഹനനാളത്തിലെ വിഷവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാനും കാബേജ് സഹായിക്കും. കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും. മലം മൃദുവാക്കാനും മലബന്ധം അകറ്റാനും ബെസ്റ്റാണ് കാബേജ്. അതിനാൽ മലബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ പതിവായി കാബേജ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക
ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ജലാംശം ഇല്ലാതിരുന്നതും മലബന്ധത്തിന് കാരണമാകും. ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറയുമ്പോൾ വൻകുടൽ മലത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം അധികമായി ആഗിരണം ചെയ്യും. ഇത് മലം കട്ടിയാകാനും വിസർജ്ജന സമയത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ദിവസേന ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിവസേന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റയുടൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മലവിസർജ്ജനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ പഞ്ചസാരയും കഫീനും അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ, മദ്യം എന്നിവയുടെ അമിത ഉപയോഗം നിജ്ജലീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതിനാൽ ഇവ പരിമിതപ്പെടുത്തുക.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
