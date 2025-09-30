ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ ജനനനിരക്കില് വന് ഇടിവ്! ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
രാജ്യത്തെ ജനന നിരക്ക് പരിഹരിക്കാനാകാത്ത വിധം ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണ് കൂടുതല്. ഈ മാറ്റം എന്താണ് നല്കുന്ന സൂചന?
Published : September 30, 2025 at 2:21 PM IST
രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനന നിരക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് 1.9 കുട്ടികള് എന്ന തരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഇത് 2.1 എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനസംഖ്യ ഫണ്ട് നല്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മുന്പ് കുട്ടികളുടെ ജനനനിരക്കില് നഗര മേഖലകളായിരുന്നു പിന്നില്. എന്നിലിന്ന് ഇത് പഴങ്കഥയായിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലകളില് നിന്നാണ് ഇപ്പോള് ഈ ആശങ്കാകരമായ കണക്കുകള് പുറത്ത് വരുന്നത്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഹൃദയമായ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോള് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഈ മാറ്റം തികച്ചും നാടകീയമാണ്. 1971ല് രാജ്യത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ശരാശരി 5.2 കുട്ടികള്ക്ക് ജന്മം നല്കിയിരുന്നു. 2023ലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഈ സംഖ്യ 1.9ലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു. അതേസമയം ക്രൂഡ് ബര്ത്ത് റേറ്റ്(സിബിആര്) അഥവാ ആയിരം പേര്ക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ നിരക്ക് 18.4 എന്ന നിരക്കിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു. അപ്പോഴും പക്ഷേ ഗ്രാമീണ മേഖലയില് ഈ നിരക്ക് ഉയര്ന്ന് തന്നെ നിന്നു. 20.3 ആയിരുന്നു ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സിബിആര്. എന്നാല് നഗരമേഖലയിലിത് 14.9ഉം.
ഇടിവിന്റെ കാരണങ്ങള്
എന്ത് കൊണ്ടിത് സംഭവിക്കുന്നു? ജീവിതം കൂടുതല് അരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു. 1971ല് നവജാത ശിശു മരണനിരക്ക് ആയിരം കുട്ടികള്ക്ക് 129 എന്ന തോതിലായിരുന്നു. ഇന്നിത് 29 ആയി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇന്ന് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്ന 87 ശതമാനം പ്രസവങ്ങളും ആശുപത്രികളിലോ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ കിട്ടുന്നു. പഴയ കാലത്ത് പ്രസവത്തിലുണ്ടാകുന്ന സങ്കീര്ണതകള് കൂടുതല് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവന് അപഹരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇന്ദിര ഐവിഎഫ് ആശുപത്രിയുടെ സിഇഒയും മേധാവിയുമായ ഡോ.ക്ഷിതിസ് മുര്ദിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സര്ക്കാര് ഇടപെടലുകളായ കുടുംബാസൂത്രണം പോലുള്ളവ ഗര്ഭനിരോധനമാര്ഗങ്ങള്, കൗണ്സിലിങ്, ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തുന്ന വിവരങ്ങള് എന്നിവയും ഇതിന് സഹായകമാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഗാര്ഹിക തലത്തില് തന്നെ ആശമാര്(അക്രെഡിറ്റഡ് സോഷ്യല് ഹെല്ത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ്) പ്രസവങ്ങള്ക്ക് പുതിയൊരു താളം നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവര് ഗര്ഭകാല കിറ്റുകള്, ഗുളികകള്, എന്നിവയും ഒരിക്കല് വീട്ടകങ്ങളില് നിരോധിച്ചിരുന്ന ഗര്ഭവും പ്രസവും സംബന്ധിച്ച, സാംസ്കാരികമായി വലിയ ലോലമായ വിഷയങ്ങള് സംബന്ധിച്ച ബോധവത്ക്കരണവും എത്തിച്ച് നല്കുന്നു.
സ്ത്രീകളിലേക്ക് നിയന്ത്രണാധികാരം വരുമ്പോള്
സ്ത്രീകള് കാര്യങ്ങള് മനസിലാക്കുമ്പോള്, അവരിലേക്ക് അവരുടെ വീടുകളെയും സമൂഹത്തെയും സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശമെത്തുമ്പോള് അവര് ആരോഗ്യമുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടികള് എന്ന മികച്ച തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവര് ഭാവിയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതെന്നും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടിയായ ഡോ.മുര്ദിയ പറയുന്നു. ഇത് ഒരിക്കല് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധര് വിഭാവന ചെയ്ത ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണമല്ല. മറിച്ച് ഇത് ജനസംഖ്യ സ്വയ നിര്ദ്ധാരണമാണ്. ഗ്രാമീണ വനിതകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിപാടി. ഇന്ന് ഇവര്ക്ക് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പാടത്ത് പണി ചെയ്ത് കുടുംബം പുലര്ത്തണമെന് ആഗ്രഹമില്ല. മറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് ഇവര് ധാരാളം വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങള് നെയ്ത് കൂട്ടുന്നു.
നഗരമേഖലയിലെ കുടുംബങ്ങള് ഒരു തലമുറ മുമ്പ് നേരിട്ടിരുന്ന അതേ കഠിമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുഖള് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കുടുംബങ്ങള് ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് കുതിച്ചുയരുന്ന ചെലവ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഉള്ളുവെങ്കില് ഉള്ളത് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാം. അവര്ക്ക് മികച്ച പോഷകാഹാരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യാം. ഇത് കേവലം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര കണക്കുകളല്ല മറിച്ച് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം കൂടിയാണ്. ചെറു കുടുംബങ്ങള് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ഏല്പ്പിക്കുന്ന ആഘാതം കുറഞ്ഞിരിക്കും. മണ്ണ്, വെള്ളം കാട് തുടങ്ങിയവയെ അവര് ചെറിയ തോതില് മാത്രമേ ചൂഷണം ചെയ്യൂ.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, മണ്ണൊലിച്ചില്, മറ്റ് പലകാരണങ്ങള് കൊണ്ടും ചുരുങ്ങിയ പോയ നമ്മുടെ കൃഷി ഭൂമിക്ക് വലിയ കുടുംബങ്ങളിലെ ഒരുപാട് വയറുകളിലേക്ക് അന്നമെത്തിക്കാനാകില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനനനിരക്കിലെ മാറ്റം പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരു നിര്ദ്ധാരണം കൂടിയാണ്.
എല്ലാ ജനനവും പുത്തന് വെല്ലുവിളികള് ഉയര്ത്തുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനവും അറുപത് വയസിന് മുകളിലുള്ളവര് ആണ്. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പിത് 8.6ശതമാനം ആയിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളില് ഇപ്പോഴും പഴയ മാമൂല് അനുസരിച്ച് ആണ്കുട്ടികളും പെണ്കുട്ടികളും മുതിര്ന്നവരെ പരിചരിക്കണമെന്ന ചിന്താഗതി നിലനില്ക്കുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഈ ഭാരമേറ്റാനുള്ള ചുമലുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു. യുവതീ യുവാക്കള് നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത് വര്ദ്ധിച്ചതോടെ നാട്ടിന്പുറങ്ങളിലെ തൊഴിലുകള് ഇല്ലാതാകുക മാത്രമല്ല ഈ സാമൂഹ്യ കരാറും ഇല്ലാതാകുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങള് വരും കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം.