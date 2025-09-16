കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദത്തിലാണോ? മാറ്റാം; ദിവസവും 20 മിനിറ്റ് മതി, ഒരുതവണ പരീക്ഷിച്ചാല് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുപോകും
തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയില് പലരും മാനസിക സമ്മര്ദ്ദത്തിലാവാറുണ്ട്. എന്നാല് അത് മാറ്റാനുള്ള എളുപ്പവഴിയിതാ... ദിവസവും 20 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി.
Published : September 16, 2025 at 1:43 PM IST
നടത്തം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പലര്ക്കുമറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ്. പാര്ക്കുകളിലും പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും മരങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് മിക്കവരുടെയും വിനോദ പരിപാടിയാണ്. എന്നാല് ഈ നടത്തത്തെ വെറുതെ ഒരു നടത്തമായി കാണേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞ് അതില് അലിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോള് ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള് ഉണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നത്.
ഈ നടത്തം മാനസിക സമ്മര്ദ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പാതയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുന്നത് മാനസികാരോഗ്യത്തിനും സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുമെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിന്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
ഇടതൂര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന മരങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെ നടക്കുക, കാലിനടിയിലെ ഇലകളുടെ ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുക, പക്ഷികളുടെ നാദം കേള്ക്കുക, ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളവും അതിന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പ്രകൃതിദത്ത ഘടകങ്ങൾ തലച്ചോറിന് 'മൃദുവായ ആകർഷണം' നൽകുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.
ഇത് തലച്ചോറിനെ സമ്മര്ദ്ദം കുറയ്ക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, മാനസിക സമ്മര്ദ്ദം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
1.ദിവസവും വെറും 20 മിനിറ്റ്
പ്രകൃതിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന വെറും 20 മിനിറ്റ് സമ്മർദ്ദ ഹോർമോണായ കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതായി ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സിൻ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തില് കണ്ടെത്തിയത്. ഫോണുകൾ പോലുള്ളവയില് ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കാതെ വരുമ്പോള് സമ്മർദ്ദം കൂടുതൽ കുറയുമെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്. ഹാർവാർഡ് ഹെൽത്ത് പബ്ലിഷിംഗ് നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ പ്രകൃതിയില് അലിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
2. നടത്തം ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന്
പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നത് മനസ്സിന് മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിനും നല്ലതാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെറും 15 മിനിറ്റ് നടത്തം പോലും രക്തസമ്മർദ്ദവും ഹൃദയമിടിപ്പും കുറയ്ക്കുമെന്നും ഇത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നുമാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നത് സഹിഷ്ണുത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശാരീരിക അദ്ധ്വാനം എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
പ്രകൃതിയിലൂടെയുള്ള നടത്തം മാനസിക ഊർജ്ജം ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് ഏകാകൃത ലഭിക്കുവാന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർഗ്ഗാത്മകത വർദ്ധിക്കുകയും പുതിയ ആശയങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അവിടെയുള്ള പച്ചപ്പും സൂര്യപ്രകാശവും സെറോടോണിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഇത് മാനസികാവസ്ഥയും ഊർജ്ജവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പഠനത്തില് പറയുന്നുണ്ട്.
3. ഏത് പ്രായക്കാര്ക്കും
ബർമിംഗ്ഹാമിലെ അലബാമ സർവകലാശാല നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ , വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ, ഒരു നഗര പാർക്കിൽ 20 മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇക്കാര്യത്തിൽ 20 മിനിറ്റ് പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞ് നടക്കുക എന്നത് അവരുടെ ദൈനംദിന ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നത് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ലളിതമായ മാർഗമാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.
പ്രായമോ ഫിറ്റ്നസോ പരിഗണിക്കാതെ, കുറഞ്ഞ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ശീലം ഒരു മികച്ച പരിഹാരമാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ധാരണയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ, പഠനങ്ങൾ, വൈദ്യശാസ്ത്ര, ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള മികച്ച ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
Also Read:'കണ്ടാല് പോരാ എടുക്കുകയും ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും വേണം'! മുത്തം കൊണ്ട് നവജാതശിശുക്കളെ സ്നേഹിക്കല്ലേ; അപകടമാണ്