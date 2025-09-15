ETV Bharat / health

കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ടോ?; മഴക്കാലത്ത് ചെങ്കണ്ണ് സര്‍വ സാധാരണം, തുടക്കത്തിലേനിയന്ത്രിക്കാം, വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ...

കൺജങ്ടീവ് എന്നാല്‍ കണ്ണിനേയും കൺപോളയെയും യോജിപ്പിക്കുന്ന ചർമപാളിയാണ്. ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന നീരിനെയും ചുവപ്പുനിറത്തെയുമാണ് ചെങ്കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത്.

EYE IRRITATIONS നേത്രരോഗം CONJUNCTIVITIS CONJUNCTIVITIS COMMON SYMPTOMS
Representational image (Getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: മഴക്കാലം ആരോഗ്യത്തിനു വലിയ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ട സമയം കൂടിയാണ്. നിരവധി രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത മഴക്കാലത്ത് ഏറെയാണ്. മഴക്കാലത്ത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ അണുബാധകളിൽ ഒന്നാണ് ചെങ്കണ്ണ് അഥവാ കൺജങ്ടിവൈറ്റിസ് (Conjunctivitis).

കൺജങ്ടീവ് എന്നാല്‍ കണ്ണിനേയും കൺപോളയെയും യോജിപ്പിക്കുന്ന ചർമപാളിയാണ്. ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന നീരിനെയും ചുവപ്പുനിറത്തെയുമാണ് ചെങ്കണ്ണുകൊണ്ട് അര്‍ഥമാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിയ്‌ക്കുന്നത്. സ്‌കൂളുകളിലും തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ടവലുകൾ, ഷോളുകൾ പോലുള്ള വ്യക്തിഗത വസ്‌തുക്കൾ പങ്കിടുമ്പോൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയായ നേത്ര അണുബാധ വേഗത്തിൽ പടരുമെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ഇത്തരം ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ കണ്ണില്‍ നോക്കിയത് കൊണ്ട് വരില്ല. ഒരാളുടെ കണ്ണിനെ ബാധിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ബാക്‌ടീരിയ സ്രവങ്ങളിലൂടെയോ മറ്റോ വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തില്‍ എത്തുമ്പോഴാണ് അവരിലും ഇത് ഉണ്ടാകുക. അതിനാൽ, മഴക്കാലത്ത് കണ്ണിൻ്റെ ശുചിത്വത്തിന് അധിക ശ്രദ്ധ അത്യാവശ്യമാണ്.

മഴക്കാലത്ത് അപകടസാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം, മഴക്കാലത്തെ ഈർപ്പമുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നിവ ബാക്‌ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. മഴയിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, പൊടിയിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ, മലിനമായ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എന്നിവരെ ഇത് കൂടുതലായി ബാധിക്കാന്നു.

മഴവെള്ളവും ശുദ്ധമല്ല. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളെയും സൂക്ഷ്‌മാണുക്കളെയും മഴവെള്ളം വഹിക്കുന്നു. ഇത് വെള്ളത്തിലൂടെ കണ്ണിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കണ്ണിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു.

EYE IRRITATIONS നേത്രരോഗം CONJUNCTIVITIS CONJUNCTIVITIS COMMON SYMPTOMS
Representational image (Getty images)

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ

ചെങ്കണ്ണ് സാധാരണയായി കണ്ണിനുള്ളിൽ നേരിയ ചുവപ്പ് നിറത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. കണ്ണിൻ്റെ വെളുത്ത ഭാഗത്ത് വരുന്ന ബാക്‌ടീരിയല്‍ ഇന്‍ഫെക്ഷനാണിത്. അതിവേഗം ഇത് വഷളാകും. സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്.

  • കണ്ണുകളിൽ ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് നിറം
  • കണ്ണുകളിൽ ചൊറിച്ചിൽ
  • കൺപോളകളുട വീക്കം
  • വെളിച്ചത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് അമിത വേദന
  • കണ്ണിനുള്ളിൽ വേദനയും പനിയും
  • കണ്ണില്‍ നിന്നും വെള്ളം വരിക
  • വെള്ളം കലർന്നതോ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതോ ആയ ഡിസ്‌ചാർജ്.

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടനടി വൈദ്യസഹായം തേടുക.

എന്തുചെയ്യരുത്

  • ബാക്‌ടീരിയകളും വൈറസുകളും എളുപ്പത്തിൽ പടരുന്നതിനാൽ വൃത്തികെട്ടതോ പൊടി നിറഞ്ഞതോ ആയ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുകൾ തടവരുത്.
  • തൂവാലകൾ, തലയിണകൾ, കാജൽ/ കൺമഷി അല്ലെങ്കിൽ ഐലൈനർ പോലുള്ള സൗന്ദര്യവർധക വസ്‌തുക്കൾ പങ്കിടരുത്.
  • സ്വയം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. തുള്ളിമരുന്നുകൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. മാത്രമല്ല അണുബാധ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും ചെയ്യും.
  • സ്ഥിരമായ ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം അവഗണിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് പടരുന്നത് തടയാൻ നേരത്തെയുള്ള ചികിത്സ സഹായിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

  • മഴവെള്ളമോ പൊടിയോ കണ്ണിലായാൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുകൾ കഴുകുക.
  • കണ്ണുകളിൽ ചൊറിച്ചിൽ ശമിപ്പിക്കാൻ ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ വൃത്തിയുള്ള തുണി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുകൾ തുടയ്‌ക്കുക.
  • സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ കൈ കഴുകുക.
  • കുട്ടികൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ആവർത്തിച്ച് തൊടുന്നത് തടയുക.
  • അണുബാധയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അധിക സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.

വിദഗ്‌ധോപദേശം

ചെങ്കണ്ണ് ഒരു സാധാരണ രോഗമാണ്. മഴക്കാലത്താണ് ഇത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാറ്. ശരിയായ ശുചിത്വത്തിലൂടെയും പ്രതിരോധ നടപടികളിലൂടെയും ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. "മഴക്കാലത്ത് കണ്ണിലെ ചുവന്ന പാടുകൾ, കൺപോളകളുടെ വീക്കം, ചുവപ്പ്, ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ വളരെ സാധാരണമാണെന്ന് കണ്ട് സ്വയം ചികിത്സ ഒരിക്കലും ഫലപ്രദമല്ല.

അത് രോഗാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രശ്‌നം ഗുരുതരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്‌ടറെ സമീപിച്ച് ശരിയായ ചികിത്സ നേടുക" - വികാരാബാദ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നേത്ര രോഗ വിദഗ്‌ധ ഡോക്‌ടർ പ്രൊഫ. മന്നം ഗീതാഞ്ജലി പറഞ്ഞു.

Also Read: സമ്മർദം, ഏകാന്തത; ബേൺഔട്ട് സിൻഡ്രോം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?, എങ്ങനെ രക്ഷനേടാം? അറിയാം വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായം

For All Latest Updates

TAGGED:

EYE IRRITATIONSCONJUNCTIVITISCONJUNCTIVITIS COMMON SYMPTOMSചെങ്കണ്ണ് ലക്ഷണങ്ങള്‍EYE IRRITATIONS IN RAINY SEASON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.